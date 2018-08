Analyysi: Antti Rinne piti Vaasassa pääministerin puheen, mutta riittääkö se?

SDP sai tänä vuonna pitää eduskuntaryhmänsä kesäkokouksen voimiensa tunnossa.

Ensimmäinen päivä Vaasassa alkoi hyvillä uutisilla, kun puolue komeili Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa (siirryt toiseen palveluun) kärkipaikalla, 21,7 prosentissa. Kokoomus seurasi 20,2 prosentilla ja keskusta vasta hyvän matkan päästä, 15,5 prosentin osuudella. Asetelma oli sama myös Ylen tuoreimmassa mittauksessa.

Kokoomus ja demarit ovat jo hetken aikaa rakentaneet äänestäjille ja politiikan seuraajille herkullista asetelmaa, jossa ne piikittelevät kärkkäästi toisiaan ja hallitsevat näillä puheilla poliittista ilmatilaa. On helppo nähdä eduskuntavaalien taisteluasetelman syntyvän kahden päävaihtoehdon välille.

Keskusta ei tietenkään pidä siitä, että monien mielestä on jo selvää, että pääministeripuolue on vaalien jälkeen joko kokoomus tai SDP.

Puheenjohtaja Antti Rinne pitikin kesäkokouksen alkuun varsinaisen pääministerin puheen. Lähes kolmen vartin mittaisessa puheenvuorossa ei tällä kertaa tyydytty ainoastaan haastamaan Juha Sipilää (kesk.) ja Petteri Orpoa (kok.) – vaikka sitäkin toki tehtiin – vaan puhuttiin eurooppalaisista arvoista, ihmisyydestä ja "muutama sana Afrikastakin".

Se oli demareiden osoitus siitä, että kyllä täältä tulee muutakin kuin pelkkää hallituskritiikkiä.

Puhujalahjoja on pidetty Rinteen heikkoutena, ja monissa kirjoituksissa demareiden pääministerihaaveiden on arveltu kaatuvan miehen heikohkoon karismaan. SDP:n julkisuustaktiikka perustuukin selvästi useamman kasvon malliin: kesäkokouksissa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman on ollut paljon enemmän esillä kuin vaikkapa kollega Kalle Jokinen (kok.)

Pääministeriyttä ei kuitenkaan ratkaise pelkät puhujalahjat. "Eihän se Koivistokaan osannut puhua", totesi kansalainen Vaasan torilla toimittajalle.

Niin vain hänestä tuli pääministeri – ja myöhemmin presidentti.

Demareissa on nyt hyvää nostetta, ja vielä jonkin aikaa sitten keskenään riitaisalta vaikuttanut puolue tuntuu riemuitsevan yhdessä.

Moni demari jaksaa muistuttaa, että puolueessa on vireillä erittäin hyvää ohjelmatyötä, jonka ansiosta se on uskottava, todellinen vaihtoehto Juha Sipilän hallitukselle. Suomi 2030 -plakaatteja on viritetty turuille ja toreille, samalla puolueväki hehkuttaa "tulevaisuuspolitiikkaa".

Todellisuudessa SDP:n ohjelmatyö ei taida saada sukkia pyörimään kansan jaloissa. Sen sijaan puolueen nousua siivittää sen vahva, perinteikäs asemoituminen monia sellaisia uudistuksia vastaan, joita useat suomalaiset pitävät nykyhallituksen kiistanalaisimpina tekosina. Niihin lukeutuvat esimerkiksi aktiivimalli ja julkisen sektorin lomarahaleikkaukset.

Viime vaalien alla tenteissä tikitti velkakello, ja puoluejohtajat saivat vastata, millainen on heidän leikkauslistansa. Seuraavien vaalien iso teema voi olla työllisyys, ja se aiheena suosii demareita paremmin kuin valtionvelka.

SDP voi lupailla, että raippaa ei enää tule.

SDP:llä on todellinen mahdollisuus vaalivoittoon, ja se tiedetään puolueen sisälläkin. Jännitys taitaakin nyt kohdistua enemmän siihen, mitä mahdollisesta vaalivoitosta seuraisi: hallitusneuvottelut. Ja ehkä vaikeat sellaiset.

Tällä viikolla on puhuttu paljon "vihervasemmistosta", mutta demareissa on paljon niitä, jotka puhuisivat mieluummin punamullasta tai sinipunasta. Vihreiden ja vasemmistoliiton kanssa voi olla paljon yhteistä, mutta punavihreälle pohjalle on vaikeaa saada eduskunnan enemmistöä.

Punavihreä koalitio ei myöskään houkuttele kaikkia demareita hallituspohjana. Suhdannehuippu on jo takanapäin, ja vaikeita rakenteellisia uudistuksia on edelleen tehtävä. Olisiko kokoomus tai keskusta sellaisiin sittenkin helpompi kumppani?

Mutta suostuisiko kokoomuksen Orpo lähtemään valtiovarainministeriksi Rinteelle, joka on ollut toistuvasti eri mieltä hänen kanssaan esimerkiksi veropolitiikasta ja tehtävistä leikkauksista? Ja kävisikö kokoomukselle noin vain hallituksen kakkospuolueen asema? Tuskin ainakaan millä hinnalla hyvänsä.

Toisaalta: haluaisiko SDP tehdä yhteistyötä kokoomuksen kanssa, vaikka yhteisiä näkemyksiäkin löytyy? Vai tuntuisiko mieluummin hyvältä näpäyttää kirstunvartijapuoluetta ja passittaa se oppositioon?

Samanlaiset kysymykset koskevat keskustaa. Monen suomalaisen voi olla vaikea nähdä hallituksen johdossa Antti Rinnettä ja Juha Sipilää yhdessä. Mutta jos keskusta ottaa vaaleissa selvästi takkiinsa, saattaa se notkistaa olemustaan myös demareiden apupuolueeksi.

Hallitusneuvottelut vaativat luovuutta. Jos Antti Rinne saisi mahdollisuuden hallituksen muodostamiseen, hänen olisi edelleen muistettava kaikki ne lupaukset, joilla SDP kasvoi kannatusmittauksien suurimmaksi puolueeksi oppositiokaudellaan.

Samaan aikaan pitäisi koota useamman puolueen kesken jonkinlainen yhteinen linja, joka vastaisi Suomen tulevaisuuden haasteisiin. Niin hienoa kuin demareiden ohjelmatyö puolueen väen mielestä varmasti onkin, nämä ohjelmat tuskin sellaisenaan kelpaavat hallituskumppaneille.

Vielä kaiken tämän päälle pitäisi pitää huolta siitä, että muodostuva hallitus on ainakin riittävän vahva ja yhtenäinen. Onkin niin, että taito todella nousta pääministeriksi punnitaan vasta hallitusneuvotteluissa.