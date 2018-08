Syksy on täynnä laatudokumentteja – poimimme viisi kiinnostavinta

Marianne Faithfull (s. 1946) on yksi miesten hallitseman rock-maailman legendaarisimmista naisista.

Marianne Faithfull (s. 1946) on yksi miesten hallitseman rock-maailman legendaarisimmista naisista. Stephane Sednaoui

Faithfull

Manageri Andrew Loog Oldham käski Mick Jaggeria ja Keith Richardsia kirjoittamaan laulun, joka sopisi koulutytön laulettavaksi. Syntyi As Tears Go By, joka teki koulutytöstä, 17-vuotiaasta Marianne Faithfullista, kertaheitolla tähden.

Faithfullista tuli yksi 1960-luvun svengaavan Lontoon ikoneista ja myös The Rolling Stones -miesten muusa. Seurustelu Jaggerin kanssa suistikin nuoren Faithfullin huumehöyryisen itsetuhon tielle.

Faithfull nousi kuitenkin pohjalta ja löysi oman äänensä taiteilijana. Laulaja on jatkanut kiertämistä terveysongelmista huolimatta viime vuosiin asti ja tekee yhä myös uutta musiikkia: uusi albumi Negative Capability ilmestyy marraskuussa.

Näyttelijänä paremmin tunnetun Sandrine Bonnairen dokumentti Faithfull nähdään Yle Teemalla 29. syyskuuta Suomen ensiesityksenä.