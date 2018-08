Touko Aallon vuosi vihreiden puheenjohtajana on ollut rimpuilua kohujen kierteessä – "Puolueessa pohditaan, ajaako tällainen vihreät marginaaliin"

Yhteishenki on nyt parempi kuin koskaan, vakuuttaa vihreiden eliitti. Samaan aikaan puolueväki kiristelee hampaitaan, kun puheenjohtaja selittelee julkisuudessa kohu-uutisia eikä politiikan asiakysymyksiä.

Tästä on kyse Touko Aalto valittiin Vihreiden puheenjohtajaksi 33-vuotiaana kesällä 2017.

Hän on noussut puoluejohtajaksi ilman aikaisempaa johtajakokemusta.

Aallon puheenjohtajakauden aikana vihreiden kannatus on pudonnut lähes 4 prosenttiyksikköä.

Tätä juttua varten on haastateltu yli kolmeakymmentä ihmistä.

Kun Touko Aalto nousi runsas vuosi sitten Vihreiden puheenjohtajaksi, hänen yllään leijui sankarin sädekehä.

Paria kuukautta aiemmin pidetyissä kuntavaaleissa Aalto oli Jyväskylän suurin ääniharava.

Samanaikaisesti vihreistä tuli kaupungin suurin valtuustoryhmä. Julkisuudessa voitto luettiin Aallon ansioksi.

Vihreät kokivat Jyväskylässä saavutetun voiton historialliseksi, koska se osoitti, että puolue voi nousta raskaaseen sarjaan myös maakuntakeskuksissa.

Puheenjohtajakisassa Touko Aalto löi löylyä. Hän vakuutteli puoluetovereilleen, että vihreistä tulee pian maan suurin, eli pääministeripuolue.

Viesti puri.

Millainen puheenjohtaja Jyväskylän sateentekijästä tuli vihreille? Tässä jutussa noin 30 politiikan aktiivia vihreistä ja muista puolueista arvioi Aallon ensimmäistä vuotta.

Kohut tummentavat sankarin sädekehän

Aallon uho vaihtui pian pidättyvään vaiteliaisuuteen.

Vihreiden voitonhuuman tilalle alkoi hiipiä epäilys puolueen kannatuksen hiipumisesta. Syynä käänteeseen olivat puolueen puheenjohtajaan liittyneet kohu-uutiset.

Ensimmäinen uutismiina (siirryt toiseen palveluun) laukesi puheenjohtajan jaloissa vajaa pari kuukautta puoluekokouksen jälkeen. Touko Aallon vaimo Johanna Pietiläinen haki avioeroa.

Uutisen tultua julki Aalto kiirehti tunnustamaan Facebookissa, että eroon liittyi hänen suhteensa toiseen naiseen, joka työskentelee Vihreiden puoluetoimistossa. Viesti sai osan puoluetoimiston naisista raivoihinsa.

Puoluevirkailijoiden puhelimet alkoivat helistä kilvan, kun uutisnälkäiset toimittajat ryhtyvät selvittämään, kuka puoluetoimiston naisista oli kyseessä.

Touko Aallon ja Iris Flinkkilän salasuhde paljastui pian sen jälkeen, kun Aalto oli valittu vihreiden puheenjohtajaksi. Instagram / Yle

Seuraavana päivänä Aalto joutui ilmoittamaan, että hänen naisystävänsä oli puolueen silloinen nuorisojärjestön työntekijä, Iris Flinkkilä.

Eroa hakeneelle vaimolleen Aalto esitti julkisen anteeksipyynnön vasta kolme kuukautta myöhemmin.

Yksi Touko Aallon lähimmistä tukijoista huokaa vielä vuotta myöhemmin:

– Tässä tapahtui totaalisia mokia julkisuuden hallinnassa.

Tieto salarakkaasta tuli yllätyksenä lähimmillekin tukijoille

Puheenjohtajakisan alla Touko Aallon tueksi ilmoittautui joukko vihreitä vaikuttajia. Ensimmäisten joukossa kannattajaksi julistautui puolueen entinen puheenjohtaja ja ministeri, Osmo Soininvaara.

Aallon puheenjohtajakampanjan varsinaiseen taustaryhmään hakeutui kymmenkunta ihmistä. Joukossa oli paljon kokenutta, asiantuntevaa ja nokkelaa väkeä. Vihreän tuolloisen johdon ja puoluekoneen edustajia ryhmässä ei ollut.

Tukiryhmän kuuluivat ainakin vihreiden entinen puoluesihteeri Panu Laturi, viestintäkonsultti Leena Rantanen, kansanedustaja Antero Vartia, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lauri Korkeaoja, Sitran neuvonantaja ja entinen kansanedustaja Oras Tynkkynen, vaikuttajaviestinnän ammattilainen Elina Moisio, kansanedustajien avustajana työskennellyt Heikki Vento ja jyväskyläläinen ympäristökonsultti Panu Piirtola.

Ryhmän perimmäinen tehtävä oli valmentaa ja sparrata Touko Aaltoa. Keskustelut koskivat ennen kaikkea sitä, miten ja millaisissa asioissa vihreiden ja Aallon kannattaisi olla julkisuudessa esillä.

Puoluejohtajaehdokkaan salasuhde oli juuri sellainen miina, joka avustajakaartin olisi pitänyt yrittää tehdä vaarattomaksi mahdollisimman aikaisin sekä ehdokkaan että puolueen edun nimissä. Ryhmän jäsen kertoo, ettei se kuitenkaan ollut mahdollista.

– Emme tienneet suhteesta.

Mielikuva Aallosta muuttui sekä puolueessa että sen ulkopuolella

Puolueväki ällistyi uutisesta. Ihmetystä lisäsivät tiedot puheenjohtajan uudesta, räväkästä naisystävästä.

Iris Flinkkilä on tullut tunnetuksi eräänlaisena seksipositiivisuuden papittarena. Hän on luonnehtinut Instagramissa itseään supernaiseksi ja femme fataleksi.

Hyvin moni puolueaktiivi oli kokenut tuntevansa kaksi kautta puolueen varapuheenjohtajana toimineen Touko Aallon kohtuullisen hyvin. Tämä oli seurustellut vuosikausia Johanna Pietiläisen kanssa ennen pari vuotta kestänyttä avioliittoa.

Mielikuva Aallon persoonasta muuttui äkisti.

– Puheenjohtajavaalin aikaan mielikuva hänestä oli: tasainen tyyppi, naimisissa. Sitten hämmennyttiin: ai että tällainen tilanne tästä tulikin.

Tämä vihreiden aktiivin maaseutuväestöä halventanut letkautus herätti syvää närkästystä viime vuoden marraskuussa. Touko Aalto selitti ensin, että päivitys on mustaa huumoria. Hän pyysi päivitystä myöhemmin anteeksi.

Suuri osa vihreistä on hyvin suvaitsevaista väkeä, joka ei halua moralisoida muiden ihmisten yksityiselämää. He korostavat, että poliitikollakin on oikeus yksityisyyteen.

Osa puolueaktiiveista uskoo kuitenkin, että kohu puolueen puheenjohtajan salasuhteesta saattaa kääntää jotkut vihreiden äänestämistä harkitsevat ihmiset toisten puolueiden tukijoiksi.

– Avioliiton ulkopuolinen suhde puoluetoimiston työntekijään ja avioero nakertavat puheenjohtajan uskottavuutta ja luotettavuutta kansan silmissä.

Rakastuminen ja uusi naisystävä ovat muuttaneet Touko Aaltoa jossain määrin. Moni puheenjohtajaa lähietäisyydeltä tarkkaileva puoluetoveri arvioi, että Aallosta on tullut entistä vapautuneempi.

Myös Aallon poliittinen lähipiiri on laajentunut yhdellä ihmisellä.

– Iris Flinkkilä on ilman muuta luettava Toukon poliittiseen lähipiiriin. Hänen kanssaan Touko puhuu eniten politiikkaa ja viettää aikaa, sanoo yksi Aallon läheinen tukija.

Uusi rooli hiljensi värikkään puhujan

Kun Touko Aalto palasi eduskuntaan puoluejohtajana, kansanedustajakollegat huomasivat hiljalleen, että miehen tyyli ja toimintatavat olivat muuttuneet.

Vuonna 2015 Touko Aalto valittiin eduskuntaan. Hän tuli siellä nopeasti tunnetuksi aktiivisena, itsevarmuutta huokuvana puhujana. Hän on saarnannut agitaattorin lailla, mutta asialinjalla.

Kilpailevienkin puolueiden kansanedustajat sanovat, että Aalto on aina perehtynyt huolellisesti käsittelemiinsä asioihin.

– Perusluonteeltaan hän on faktapoliitikko, ei populisti.

Touko Aalto on puheenjohtajaksi noustuaan ollut eduskunnan suuressa salissa paljon hiljaisempi mies kuin ennen.

Yksi syy siihen voi olla se, että hän haluaa esiintyä mieluummin yhteistyöpoliitikkona kuin ärhäkkkäänä räksyttäjänä, jollaisena hänen edeltäjänsä Ville Niinistö tunnettiin.

Uuden asemansa vuoksi Aallon pitäisi pystyä osallistumaan eduskunnan keskusteluihin myös eri tavalla kuin ennen.

– Hän ei pysty väittelytilanteissa tuomaan spontaanisti esiin uusia ajatuksia ja näkökulmia.

Tämä Aallon heikkous on pantu merkille kaikissa eduskuntaryhmissä. Kansanedustajat selittävät, ettei puoluejohtaja voi kiihkeärytmisen debatin aikana ottaa aikalisää ja vetäytyä tarkistamaan faktoja. Puolueen linjaa pitää kyetä luomaan saman tien yllättävissäkin tilanteissa.

Hidasliikkeiseksi koettua Aaltoa verrataan nyt alinomaa Ville Niinistöön. Tämä kehittyi oman puheenjohtajakautensa aikana suvereeniksi ja salamannopeaksi keskustelijaksi.

Vielä runsas vuosi sitten Niinistö onnistui yhtenään valtaamaan eduskunnassa opposition ilmatilan vihreiden hallintaan. Sittemmin sosialidemokraatit ovat kaapanneet tilan vihreiltä ja nousseet johtavaan rooliin oppositiossa.

Touko Aallon puheenjohtajakaudella Niinistö on pyrkinyt antamaan suuressa salissa tilaa seuraajalleen, mutta ajoittain hän puuttuu peliin.

– Jos salissa väitetään, että vihreiden linja on muuttunut, Aalto ei pysty torppaamaan väitettä. Sitten Touko yleensä poistuu salista ja Niinistö tulee apuun paikkaamaan.

Vihreiden eduskuntaryhmän työntekijä jarrutti hiljattain lentokoneen lähtöä estääkseen ulkomaalaisen pakkopalautuksen. Touko Aalto kiitti puoluetoveriaan kansalaisrohkeudesta. Yle

Puheenjohtajaksi ryhtyessään Aallolla ei ollut johtajakokemusta

Aallon rakettimainen nousu valtakunnanpolitiikan huipulle alkoi vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Vaalikampanjan aikana kilpailevienkin puolueiden aktiivit aavistivat Jyväskylässä, että Aalto oli menossa läpi.

He olivat panneet merkille, kuinka karismaattinen puhuja ja uuttera mies Aalto oli.

– Touko oli kadehdittavan aktiivinen eduskuntavaalikampanjansa aikana.

Kaikesta huolimatta Aallon jättipotti vuoden 2017 kuntavaaleissa tuli muiden puolueiden aktiiveille Jyväskylässä yllätyksenä. Kaupunkipolitiikassa Aalto oli nimittäin vihreiden ryhmässä “rivimiehen” asemassa, vaikka hän oli ollut valtuustossa vuodesta 2008 saakka.

– Toukon rooli on ollut täällä melko vähäinen. Kaupunkipolitiikassa hän ei ole ollut missään asiassa vihreiden neuvottelijana.

Sen sijaan Jyväskylän vihreiden ympyröissä ja opiskelijapolitiikassa Aalto on ollut näkyvä hahmo vuosikaudet.

Vuonna 2009 hän istui Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa.

Aallon silloinen naisystävä, Johanna Pietiläinen edusti samassa hallituksessa sosialidemokraatteja. Pari avioitui kuusi vuotta myöhemmin.

Touko Aalto vastasi JYY:n hallituksessa muun muassa kehitysyhteistyöasioista. Kollegoidensa muistaman mukaan hänen vastuullaan ei ollut tärkeitä politiikan sektoreita.

– Se oli hänelle vain väliporras. Paikka hallituksessa oli reitti eteenpäin.

Touko Aallolla ei ole ollut erityisen vastuullisia rooleja politiikassa ennen kansanedustajuutta. Hänellä ei ole myöskään johtajakokemusta ennen puoluejohtajuutta.

Puolueen varapuheenjohtajana hän on ollut kaksi kautta. Sitä roolia ei voine varsinaiseksi johtajanpestiksi lukea.

Touko Aalto on ottanut keskustelevan ja kuuntelevan kannustajan roolin

Aallon johtamistyyliä vihreiden kansanedustajat kehuvat urakalla. Puoluejohtajan persoonaa ja toimintatapaa koskevat luonnehdinnat ovat miltei häiritsevän identtisiä, aivan kuin niitä olisi harjoiteltu kesäkurssilla.

Vihreät kuvaavat Aallon hyvin reiluksi ja sosiaaliseksi ihmiseksi, joka haluaa kuunnella kollegoidensa mielipiteitä ja hitsata joukkoaan yhteistyöhön.

– En muista, koska ryhmän sisäinen henki olisi ollut näin hyvä. Touko on todella hyvä velvoittamaan ja myös valtuuttamaan ihmisiä.

Aalto näyttää kannattavan kollektiivisia toimintamalleja; asioiden yhdessä puntaroimista ja yhdessä päättämistä.

Tässä suhteessa hän poikkeaa selvästi edeltäjästään, Ville Niinistöstä, kertovat puoluetoverit.

– Ville johti puoluetta niin, että Ville johti puoluetta.

Vaikka Ville Niinistön omapäinen tyyli on ärsyttänyt osaa puolueväestä melkoisesti, on moni alkanut kaivata hänen päättäväisyyttään, nopeuttaan ja varmuuttaan.

Kenties Touko Aallon omaksuma johtamisen tapa johtuu osaksi hänen epävarmuudestaan. Yllättävän moni kansanedustaja on tehnyt nimittäin saman havainnon: Aallon itsevarmuus näyttää murentuneen jossain määrin puheenjohtajuuden aikana.

Vilkas ja eloisa mies näyttää muuttuneen.

– Kun hänestä tuli puheenjohtaja, kaikki liikkeet hidastuivat yhtäkkiä. Ihan kuin Toukoon olisi pistetty lamauttavaa ainetta!

Tukholmalaisella homokubilla Aallosta otettu kuva levisi laajalle sekä perinteisissä uutisvälineissä että sosiaalisessa mediassa.

Puheenjohtaja vailla hovia

Useimmat puolueaktiivit väittävät, etteivät tiedä, keitä Touko Aallon lähipiiriin kuuluu.

Kenties he eivät halua sitä nimetä.

Lienee totta, ettei Touko Aalto ole kerännyt ympärilleen omaa hovia vihreiden eliitistä. Esikuvia ja hengenheimolaisia hänellä kuitenkin on.

Puheenjohtajavaalin alla muodostunut Aallon sparrausrinki on yhä koossa. Se tapaa Aaltoa muutaman kuukauden välein.

Vihreiden istuvia kansanedustajia on porukassa vain yksi: Antero Vartia. Muut ovat pääasiassa päivänpolitiikasta ja puolueen viroista vetäytyneitä ihmisiä.

Koko puolue ei ole täysillä Aallon takana

Puheenjohtajakisassa vihreät jakautuivat monen ehdokkaan taakse.

Aallon tukijoukot panivat merkille, että Emma Kari sai sivustatukea väistyvältä puheenjohtajalta, Ville Niinistöltä. Puoluetoimistokin teki töitä hänen valintansa puolesta.

Osa puolueaktiiveista antaa ymmärtää, että on epäselvää, ketkä muiden ehdokkaiden läheiset tukijat ovat siirtyneet aidosti Touko Aallon taakse.

– Kyllähän puolueen sisällä on voimia, jotka eivät Toukoa vieläkään tue.

Aalto itse on nimennyt vihreiden entisen puheenjohtajan Osmo Soininvaaran oppi-isäkseen.

Aallolla ja Soininvaaralla onkin ollut lämmin ystävyyssuhde viime eduskuntakaudesta lähtien. Tuolloin Aalto työskenteli kansanedustaja Jani Toivolan eduskunta-avustajana.

Aalto on imenyt vaikutteita Soininvaraan ajattelusta sekä sosiaali- että talouspolitiikan kysymyksissä. Aalto on jo nyt vahva ja tunnustettu osaaja noilla kahdella politiikan osa-alueella.

Itsensä Touko Aalto luokittelee sosiaaliliberaaliksi. Hän kertoo kannattavansa vahvaa hyvinvointivaltiota, mutta "sen pitää olla renki eikä isäntä".

Vihreissä Aallon läheisimmiksi hengenheimolaiseksi voi nimetä ennen muita kaksi ihmistä. Köyhyyden eriarvoisuuden torjumiseen liittyvät kysymykset ovat tutkija Maria Ohisalon ja Touko Aallon yhteinen kiinnostuksen kohde.

Vihreässä eduskuntaryhmässä on toisenlainen Aallon hengenheimolainen. Hän on talousekspertti, Antero Vartia. Hänen kanssaan Aalto sparraa testaa talouspoliittista argumentaatiotaan.

Jokapäiväisessä poliittisessa työssä Aallon tärkein tuki on hänen avustajansa Irina Tuokko. Hän on ollut Aallon pitkäaikainen yhteistyökumppani keski-Suomessa. Tuokko on yhä Jyväskylän kaupunginvaltuuston jäsen.

Hengenheimolaisia Aallolla on monessa puolueessa

Vartia on rakentanut eduskunnassa puoluerajat ylittävää kansanedustajien liberaaliverkostoa. Sen jäsenet kokevat yhteisiksi arvoikseen vapaamielisyyden sekä uudistus- ja yhteistyöhakuisuuden. Ryhmän jäseniä kiinnostaa vapaaseen kilpailuun perustuvaa markkinataloutta koskeva “pro-market”-ajattelu.

Touko Aalto on liberaaliverkoston jäsen. Muista puolueista ryhmään kuuluvat ainakin kokoomuksen Juhana Vartiainen ja Kai Mykkänen, SDP:n Tytti Tuppurainen, vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen sekä sinisten Tiina Elovaara.

Touko Aalto mainitaan mieheksi, joka ei liehittele vallassa olevia.

– Touko ei mene välttämättä siihen pöytään, missä ministeri on. Hän menee sinne, missä on mielenkiintoinen ihminen.

Hänellä on kuitenkin toimiva suhde moneen vaikutusvaltaiseen päättäjään. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on yksi heistä. Tämä on Touko Aallon vahvin linkki maan hallitukseen. Oppositiossa olevaan SDP:n johtajaan Antti Rinteeseen Aallolla on myös hyvät ja luontevat välit.

Aallon ensimmäinen vuosi puheenjohtajana on kulunut oppirahoja maksellessa

Vihreiden puheenjohtajuus heitti 34-vuotiaan Touko Aallon politiikan raskaaseen sarjaan.

Moni vihreiden aktiivi on sitä mieltä, että hän sai liian suuret saappaat liian varhain. Puoluejohtajan pesti on liian vaativa ansimmäisen kauden kansanedustajalle, he sanovat.

– Jokaisen pitää saada kasvaa rauhassa vaativampiin tehtäviin.

Kasvu tehtävän mittoihin on Aallolla vielä kesken. Hän on saanut kärsiä kovista kasvukivuista, mutta usein täysin omaa syytään.

Aallon suurin heikkous lienee taitamattomuus julkisuuden hallinnassa.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja, Antti Lindtman piikitteli hiljattain vihreitä. Hän letkautti, että SDP:n vastuu ympäristöstä kasvaa, kun vihreiden huomio on yökerhoissa.

Harkitsematon mediajulkisuus on rasite Aallolle ja puolueelle

Aallolla on taipumus kommentoida sekä omia että muiden vihreiden puolueaktiivien kömmähdyksiä hätäisesti ja harkitsemattomasti sekä tehtyjä virheitä vähätellen.

Hän on joutunut useaan otteeseen korjaamaan kannanottojaan jälkikäteen ja esittämään myöhästyneitä julkisia anteeksipyyntöjä.

Näin tapahtui, kun Aalto selitti (siirryt toiseen palveluun) kaupunginvaltuutettu Fatim Diarran maaseutuväestöä törkeästi halventaneen Facebook-päivityksen mustaksi huumoriksi.

Kun vihreiden eduskuntaryhmän työntekijä vastusti ulkomaalaisen pakkopalautusta lentokoneessa, Aalto ryhtyi välittömästi puolustamaan protestia julkisuudessa. Hän teki sen tavalla, joka antoi paljon aseita vihreiden poliittisille vastustajille.

Tällaisten tapausten yhteydessä vihreät paistattelevat monta päivää kielteisessä julkisuudessa. Eräs kilpailevan puolueen kansanedustaja tiivistää ongelman neljään sanaan.

– Aallon mediasuhde on holtiton.

Holtittomuuden vaikutelma syntyy helposti pienistä, harkitsemattomuudesta johtuvista virheistä. Sellaiset saattavat sysätä poliitikon pitkäksi aikaa kielteiseen julkisuuteen.

Niin kävi Touko Aallolle elokuun alussa, kun hänet kuvattiin paidatta tukholmalaisella homoklubilla läpsimässä miestä takapuolle.

Pääosa vihreistä vaikuttajista pitää Aallon mokaa pienenä, mutta valitettavana.

– Virhe oli lähinnä se, että hän suostui valokuvattavaksi sellaisessa tilanteessa. Kuva synnytti mielikuvan hillittömistä kännisistä orgioista. Siitähän ei ollut lainkaan kyse.

Osa puolueen iäkkäistä aktiiveista sekä maakuntien pikkupaikkakuntien vihreät pitävät tapausta huomattavasti vakavampana virheenä. He tuumivat, että tapaus nakertaa puolueen potentiaalista kannatusta.

– Ihmiset naureskelevat päin näköä: “Tämäkö on teidän linja!” Ei vähempää voisi kiinnostaa selitellä puheenjohtajan biletyskuvia.

Tukholman tapaus pistää miettimään, sumentavatko rakastuminen ja aiempaa suurempi vapautuneisuus Touko Aallon harkintakykyä. Puoluejohtajana hänen pitäisi ymmärtää huolehtia yksityisyydestään tarkemmin kuin ennen.

Touko Aalto suhtautuu julkisuuteen jossain määrin eri lailla kuin useimmat puoluejohtajat. Hän on esiintynyt naisystävänsä kanssa julkisesti yhteishaastatteluissa. Hän ei ole itse vetänyt tiukkaa rajaa yksityiselämänsä ja julkisen toimintansa välille.

Haaveet suurimman puolueen asemasta on haudattu hiljaisuudessa

Suurin osa vihreistä vaikuttajista sanoo, että Touko Aalto on vielä uuden roolin opetteluvaiheessa. Virheet ja niistä koituvien oppirahojen maksaminen kuuluvat siihen.

Useasta suusta kuulee kuitenkin, että puolueen puheenjohtajan pitäisi “siirtyä toissijaisista asioista oikeiden asioiden pariin”.

Vihreä puolueväki on vaivihkaa mutta aktiivisesti unohtanut puheet pääministeripuolueeksi pyrkimisestä. Puolueen gallupkannatus on pudonnut nelisen prosenttiyksikköä vuoden takaisesta eli alle 14 prosentin.

Vihreät antavat nyt ymmärtää, että neljänneksi suurimman puolueen asema tyydyttää heitä. He vakuuttavat, että nykyisillä kannatuslukemilla eduskuntavaaleissa tulisi riemuvoitto.

– 13–14 prosentin kannatus on meille hyvä. Se olisi parempi kuin koskaan ennen.

Tämä vihreiden entisen puheenjohtajan, Ville Niinistön twiitti on tulkittu näpäytykseksi Tuoko Aallolle.

Vihreät ovat asettuneet siilipuolustukseen tyytyväisyyttään korostaen

Vihreät vaikuttajat puhuvat nyt korostetun myönteisesti puolueen tilasta ja puheenjohtaja Aallosta.

Puolueeseen kohdistuva kielteinen julkisuus on saatava loppumaan ja mielikuva vihreistä palautumaanasialliseksi, eteenpäin suuntautuvaksi ja myönteiseksi.

Jo pitkään vihreät ovat tehneet työtä sen eteen, että puolueesta tulisi keskivertokansalaisten hyväksymä yleispuolue. Nyt puolueen kentällä supistaan siitä, että viimeaikainen kohujulkisuus voi estää tuon tavoitteen toteutumisen.

–Sellaista pohdintaa on, että viekö tällainen puolueen takaisin marginaaliin.

Touko Aallon kesä ei ole mennyt yksinomaan juhlimiseen. Hän on kiertänyt Suomea ja puolueen kenttää aktiivisesti. Puheenjohtajavaalin kilpakumppanikin kiittelee Aaltoa siitä innokkaasti ja vakuuttaa, että hän on kentällä äärimmäisen pidetty tyyppi.

Kokeneet vihreät poliitikot huomauttavat, että Touko Aallon julkisuusmokat ovat olleet hyvin pieniä. Puheenjohtajaan liittyneet kohut ovat olleet melkoisia, vaikkei Aalto ei ole esimerkiksi syyllistynyt mihinkään rikokseen.

Eräs kokenut vihreiden kansanedustaja antaa ymmärtää, ettei puolueväen kannata panikoida taakse jääneiden kohujen vuoksi.

– Mulla on kyllä edelleen luottamus Toukoon. Toukon johtamassa puolueessa on kiva olla.

Yle

Lue myös puheenjohtajasarjan aiemmat osat:

Petteri Orpo hallitsee perinteiset verkostot, mutta kapinalliset Harkimo ja Vapaavuori horjuttavat asetelmia

Kuka Sipilän korvaan kuiskaa? Pääministeriä ympäröi poliittisten avustajien muuri, ja lähipiirin mukaan Sipilän “Dream Team” on yhä koossa