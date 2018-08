Vanerista valmistetut puukorut kelpaavat vaikka Linnan juhliin – Suuret ja näyttävät, mutta kevyet korut ovat nyt in

Lasertekniikka on nyt suosittu tapa tehdä koruja.

Lasertekniikka on nyt suosittu tapa tehdä koruja. Miina Sillanpää / Yle

Näyttävät ja suuret korvakorut ovat nyt suosittuja. Materiaalina käytetään esimerkiksi puuta, akryylimuovia tai nahkaa, jolloin suurikaan koru ei ole liian painava.

Etenkin kotimaisten käsityöyrittäjien ja muotoilijoiden koruja jälleenmyyvissä kivijalkaliikkeissä ja verkkokaupoissa valikoimaa on runsaasti. Somevaikuttaja ja tubettaja Mansikkka eli Maiju Voutilainen puki viime vuonna Linnan juhliin suomalaissuunnittelijoiden kookkaat korvakorut, jotka ainakin Iltalehden mukaan kiinnittivät (siirryt toiseen palveluun)katsojan huomion.

– Tämän tyyppisiä koruja on tarjolla nyt paljon. Aika on ollut otollinen monessakin suhteessa. Ihmiset ovat rohkeita käyttämään koruja, ja niitä käytetään paljon. Tekniikkana laserleikkuu on tullut edullisemmaksi, jolloin korun hintakin pysyy kuluttajalle sopivana, anoo korutaiteen läänintaiteilija, korumuotoilija Heli Kauhanen.

Anni Jensen-Munk tekee koruja muun muassa akryylistä. Miina Sillanpää / Yle

Laserleikkurit saataville

Kauhasen mukaan tasomainen muotokieli puhuttelee nyt kuluttajia. Vaneri- tai muovilevystä saa tasaisen pohjan korulle helposti.

Trendikorut valmistetaan laserleikkaamalla haluttu muoto valitusta materiaalista. Suomalainen koivuvaneri on vaihtoehdoista yleisimpiä.

– Tekniikka ei ole aivan uusi, mutta se on tullut käsityöläisille ja pientekijöillä mahdolliseksi. Hinnat ovat tulleet alaspäin ja monet ovat pystyneet hankkimaan oman laserleikkurin, Kauhanen sanoo.

Korun osat tulevat laserleikkaamosta suurina erinä. Miina Sillanpää / Yle

Muun muassa Kalevala Korulle koruja suunnittelut Kauhanen on sivutoiminen opettaja Lahden ammattikorkeakoulussa. Siellä opiskelijoiden käytössä on veloituksetta laserleikkuri ja -tulostin.

– Epäilen, että näin alkaa olla muissakin oppilaitoksissa. Moni pääsee kokeilemaan. Koulujen myyjäisissä on sitten voinut ihastella hienoja esimerkkejä koruista.

Puuvaneria voi käsitellä maalamalla käsin, kuten Jatulin yrittäjä tekee. Jatuli on helsinkiläinen koru- ja vaatealan yritys. Kimmo Hiltunen / Yle

Puuvanerille tai akryylilevylle on mahdollista tulostaa erilaisia printtejä tai kuvioita. Puuosia voidaan myös maalata tai muuten käsitellä. Akryyli puolestaan mahdollistaa läpinäkyvät korut.

– Osa tekijöistä edelleen piirtää tai luonnostelee käsin haluamansa näköisen korun. Tietenkin on tullut yksinkertaisia muotoiluohjelmia, eli tietokoneella piirretään malli, joka lähetetään suoraan alihankkijalle. Osa koruopiskelijoista keskittyy heti tietokonemallinnukseen, osa piirtää perinteisesti ja tekee käsityönä, Kauhanen sanoo.

Kuin meikki, laukku tai kengät

Kouvolalainen Littlebit Design teettää korujensa leikkuun alihankintana kouvolalaisessa laserleikkaamossa. Korut syntyvät tammesta tai jalavasta sekä akryylista. Korut yrittäjä Anni Jensen-Munk suunnittelee itse – kynällä paperille.

– Piirrän paperille hahmotelman ja menen sen kanssa laserleikkaajalle, että tehdäänkö tästä kiva koru. Hyvä yhteistyö laserleikkaamon kanssa on tärkeää, koska oma suunnitelma voi olla liian iso, liian paksu, liian jotain.

Puisen korun pintaan saa kuvioita myös laserilla. Miina Sillanpää / Yle

Alan yrittäjä uskoo, että kevyen korun suosio on sen helppoudessa.

– Esimerkiksi akryylikorut, ne on pestävissä, huuhdeltavissa, värikkäitä, näyttäviä, kevyitä ja kookkaita. Ne viestittävät jotain. Näinkin mälsä pukeutuja kuin minä, voi laittaa sen korun päälle. Se on kuin piste i:n päällä. Korvis on juuri nyt kuin meikki, laukku tai kengät, Anni Jensen-Munk sanoo, ja viittaa yksiväriseen mustaan mekkoonsa.

Laserleikkaus on yksi tapa toteuttaa koruja. Jensen-Munkinkin yrityksessä se on vain yksi muiden joukossa. Kun Jensen-Munk bongasi uuden tekniikan, myös yrittäjän mielessä oli tietynlainen helpotus.

– Yrittäjän työmäärä helpottuu, kun joku leikkaa osat valmiiksi. Voi tehdä sarjatuotantoa, vaikka toki se silti vaatii korun kasaamisen käsityönä, ja pintakäsittelyn, mitä se sitten kenelläkin on.

Kouvoalaisella Littlebit Designilla on työtilat Taideruukissa Kuusankoskella. Miina Sillanpää / Yle

Osan koruista Jensen-Munk kokoaa itse työpajallaan Kuusankosken Taideruukissa. Osan kokoamistyöstä hän teettää muutamalla alihankkijalla.

Littlebit Design on perustettu neljä vuotta sitten. Puu- ja akryylikorujen lisäksi merkki tunnetaan muun muassa alumiinikoruista.

Pihdit ovat apuna, kun korun eri osia yhdistetään metallilenkein. Miina Sillanpää / Yle

Lähituotanto ja tarina myyvät

Osaltaan myös kotimaisuuden ja eettisyyden arvostus myy korun.

– Olen ollut näkevinäni trendin, miten nuoret kuluttajat, ja mikseivät vanhemmatkin, ovat hyvin tietoisia siitä, että pitää olla eettistä ja mielellään lähituotantoa tai ainakin kotimaista. Tavarapaljous, joka meidät ympäröi, on saanut tällaisen vastaliikkeen, Kauhanen sanoo.

Myös yrittäjä nojaa siihen, että tarina ja persoonat brändin takana ovat puoli kauppaa.

– Tykätään paikallisesta tuotannosta. Tykätään siitä, että on joku tarina. Tiedetään tekijät: kuka tekee, missä tekee, miten tekee, Jensen-Munk sanoo.

Pieniä, itsenäisiä vaate-, koru- ja asustebrändejä on syntynyt Suomessa viime vuosina paljon. Yhtenä syynä tähän on nettikaupan yleistyminen, joka on saanut monet uudet yrittäjät uskaltautumaan alalle.

Koruja myydään paljon, koska niiden valmistaminen on vaatteisiin verrattuna edullista, joten hinnat voi pitää matalina. Koruja ei myöskään tarvitse sovittaa, joten niitä on helppo ostaa verkon kautta.

– Asiakkaat ovat bränditietoisia. He odottavat jo, mikä on seuraava tuote ja toteavat sitten: "Jes! haluan tuonkin". Itselle on syntynyt omia uskollisia asiakkaita.

Seuraavaksi 3D?

Korumuotoilun trendit kestävät aikaa paremmin kuin esimerkiksi vaateteollisuuden kausipukeutumiseen nojaavat mallistot.

Viime vuosina koruissa on ollut Kauhasen mukaan pinnalla rohkeus ja näyttävyys. Perinteisissä kultasepänliikkeissäkin trendinä ovat olleet värilliset kivet.

– Tietotekniikka on paljon mukana uudessa korusuunnittelussa. Seuraava on varmaan 3D. Niitä on ulkomailla jo jonkin verran, Jensen-Munk sanoo.

Vaikka suurin innostus lasertekniikkaan ja keveisiin puu- tai akryylikoruihin hiipuisi, yrittäjä uskoo tekniikan jäävän pysyvästi korumuotoilijoiden työkalupakkiin.