Rakennusfirma joutuu korjaamaan uudenkarhean koulun – yhtiön mukaan ongelmat johtuvat kosteasta maaperästä

Pari vuotta sitten valmistuneessa Järvikunnan koulussa Orimattilassa on sisäilmaongelmia. Koulu on rakennettu elementeistä Kouvolassa.

Tästä on kyse Kouvolalainen Elementit-E-yhtiö joutuu korjaamaan pari vuotta sitten valmistansa koulurakennuksen Orimattilassa

Osa oppilaista ja opettajista alkoi oireilla sisäilmaongelmien takia

Rakennuksen alapohjasta löytyi mikrobikasvustoa

Koulu suljetaan ensi viikon maanantaina

Kouvolalainen rakennusyritys joutuu korjaamaan vasta valmistamansa koulurakennuksen Orimattilassa.

Elementit-E-yhtiön tehtaalla rakennetussa Järvikunnan koulussa on havaittu sisäilmaongelmia. Yle kertoi uuden koulun kohtalosta viime viikolla.

Osa opettajista ja oppilaista alkoi oireilla vuonna 2016 avatussa koulussa jo ensimmäisenä syksynä. Tutkimukset osoittivat tuolloin, että koulurakennuksen alapohjan tuuletus on puutteellinen. Rakenteista löytyi myös mikrobikasvusto, joka on laajentunut kuluvan kesän aikana.

Järvikunnan koulu on tehty puuelementeistä, ja tiloja on rakennettu pitkälti sisällä tehtaassa. Elementit-E-yhtiön mukaan kyseessä on yksittäistapaus, eivätkä ongelmat johdu rakentamisesta, vaan kosteasta maaperästä.

– Rakennus on turvallinen. Olemme itse käyneet toteamassa, että maaperässä on vettä, rakennusyrityksen johtaja Veli Hyyryläinen kertoo.

Maaperä tutkittiin ennen rakennuttamista

Järvikunnan koululle tehdään syksyn aikana mittava remontti.

Yhtiö on aloittanut kunnostustyöt viime viikon perjantaina. Rakennuksen alapohja tuuletetaan ja kuivatetaan sekä maapohjan kuivatusjärjestelmät kunnostetaan. Lisäksi alapohjan mikrobikasvusto poistetaan.

Ennen koulun rakennuttamista maaperälle tehtiin pohjavesitutkimukset.

– Maaperän koostumus on selvillä. Orimattilan seutu on vanhaa merenpohjaa, joten se tuppaa olemaan savista. Kosteuden lisääntymisestä ei aiemmin osattu huolestua, tilapalvelujen toimitilajohtaja Jussi Törrönen kertoo.

Urakan kustannuksista ei ole vielä tietoa, mutta Orimattilan kaupungin mukaan korjaustyöt sisältyvät rakennusurakan takuuseen. Rakennusyhtiö on vastuussa sekä rakennuksen suunnittelusta että rakentamisesta.

– Takuuaikana huoltotoimenpiteet ovat yhtiön vastuulla, mutta muu kunnossapito kuuluu kaupungille, Törrönen sanoo.

Törrösen mukaan menettelytavoista on sovittu urakoitsijan kanssa.

– Vastuusta tai kustannuksista ei syntynyt kiistoja. Yhtiö seisoo suunnittelun ja rakentamisen takana.

Kustannuskysymyksissä päästään usein sopuun

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vastuu on rakennushankkeeseen ryhtyvällä. Rakennusliikkeen vastuu riippuu puolestaan siitä, minkälaisen sopimuksen rakennushankkeeseen ryhtyvä on tehnyt rakennusliikkeen kanssa.

Laajan sopimusvapauden takia rakennusalan lainsäädännön tuntevat ovat vahvoilla, sillä he osaavat tehdä itselleen edullisia sopimuksia.

Rakennusliiton Kymen aluetoimitsijan Jarkko Harjumaaskolan mukaan on aina tapauskohtaista, kuka on vastuussa rakentamisesta.

– Jos työ on tehty suunnitelmien mukaan, työmaakokoukset pidetty ja annettu luvat rakentaa, niin silloin vastuu on valvonnan puolella. Jos työ on tehty vastoin määräyksiä, niin vastuu on rakentajalla. Yleisesti ottaen rakentajalla on toki aina vastuu rakentamastaan työstä, Harjumaaskola kertoo.

Rakentamiseen liittyvissä korjaustöissä esimerkiksi kustannusten jako on asia, joka täytyy ensisijaisesti selvittää.

– Yhtiöt ovat varmasti valmiita korjaamaan. Ensin vain täytyy selvittää maksaja ja missä virhe on käynyt, Harjumaaskola toteaa.

Harjumaaskolan mukaan kustannuskysymyksiä käsitellään vain harvoin oikeudessa.

– Jos puhutaan esimerkiksi monien miljoonien eurojen kustannuksista, niin sitten asia menee oikeuden ratkaistavaksi. Jos kunta rakennuttaa, niin useimmiten rakentaja ja rakennuttaja sopivat kustannusten jaosta keskenään. En muista Kymen alueelta tapausta, joka olisi mennyt oikeuteen, Harjumaaskola sanoo.

Koulu tarkoitus avata marraskuussa

Järvikunnan koulussa on yhteensä 52 oppilasta. Oppilaat sijoitetaan remontin ajaksi Tönnön ja Myllylän kouluihin.

Orimattilan kaupungin tilapalvelu on päättänyt sulkea koulun ensi maanantaina. Koulu on määrä avata uudelleen käyttöön marraskuun puolivälissä.

– Urakoitsija on ilmoittanut tarvitsevansa remonttiin aikaa kaksi kuukautta. Olemme varanneet myös aikaa koulun kalustamiselle remontin jälkeen, Törrönen kertoo.

Kouvolalaisyritys rakentaa puuelementeistä esimerkiksi päiväkoteja, hoivakoteja ja kouluja.