Yllättävä nimitys: Maahanmuuttovirastoon luterilainen pappi – "Työntekijöille tarjotaan tukea, mutta turvapaikkapäätöksiin ei puututa"

Helsingin poliisipastorin nimityksessä on uutta se, että pappi alkaa työskennellä myös Maahanmuuttovirastossa.

– Tarkoitus on, että pastori tarjoaa henkistä tukea Migrin työntekijöille, mutta turvapaikkapäätösten tekoon ei puututa, sanoo pastorin palkkaamisesta vastannut yhteisen seurakuntatyön johtaja Pentti Miettinen Helsingin seurakuntayhtymästä.

"Henkilökunta on mun seurakunta"

Helsingin poliisilaitoksella ja Maahanmuuttovirastossa aloittava uusi pastori on Jaani Vilkkilä. Hän on toiminut aiemmin muun muassa Kosovossa sotilaspappina ja Roihuvuoren seurakunnan pastorina.

- On olemassa sotilaspapit, sairaalapapit ja vankilapapit. Niissä paikoissa on oma asiakaskuntansa. Tässä tapauksessa Maahanmuuttoviraston henkilökunta on mun seurakunta.

Vilkkilä sanoo, että Maahanmuuttoviraston työntekijät kokevat ristipainetta työssään.

– Heidän tekemiään päätöksiään asetetaan julkisesti kyseenalaiseksi, ja toisaalta niitä myös julkisuudessa puolustetaan. Siellä on kuitenkin aina ihminen niissä tilanteissa (turvapaikkapäätöksiä tekemässä).

Vilkkilä aikoo lähestyä rennosti Migrin työntekijöitä, joiden työpaikalla ei aiemmin ole nähty luterilaista eikä mitään muutakaan pappia.

– Minulla ei ole mitään agendaa heidän työnsä substanssiin. Olen siellä työpaikkapappina. Aion mennä sinne ja morjenstaa ihmisiä. Istun kahvipöytään ja kerron, mitä varten olen siellä.

"Pappi voi antaa asiantuntemustaan"

Maahanmuuttovirastoa on toisinaan arvosteltu siitä, ettei kristityksi kääntyneiden turvapaikanhakijoiden kertomuksia ole uskottu.

Savon Sanomat kertoi eilen Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisusta, jonka mukaan valitusprosessississa on kuultava suullisesti (siirryt toiseen palveluun)turvapaikanhakijaa, joka sanoo kääntyneensä kristityksi.

Yhteisen seurakuntatyön johtajan Pentti Miettisen mukaan pappi voi antaa Maahanmuuttoviraston työntekijöille asiantuntemustaan, jos näin halutaan.

– Turvapaikanhakijoiden kuulemiseen pappi ei kuitenkaan voi osallistua, Miettinen sanoo.