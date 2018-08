Nainen, tiedätkö mikä on honeymoon-syndrooma? Seksin seurauksena voi olla kiusallinen virtsatietulehdus

Vastarakastuneena ja runsaasti seksiä haluavana ei haluaisi törmätä kiusalliseen vaivaan: pissittää liikaa, kirvelee ja taitaa kuumekin nousta. Kyseessä on todennäköisesti virtsatietulehdus, joka on totuttu liittämään kylmettymiseen. Sen toinen nimi on kaunis: honeymoon-syndrooma.