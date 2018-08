AP: Kohulehti säilytti kassakaapissa Trump-paljastuksia – nyt lehden julkaisijan ystävyys presidentin kanssa on päättynyt

The National Enquirer -lehden takana on maan suurin iltapäivälehtien kustantaja American media Inc., jonka johtaja David Pecker on ollut presidentti Trumpin läheinen ystävä ja yhteistyökumppani.

The National Enquirer -lehden takana on maan suurin iltapäivälehtien kustantaja American media Inc., jonka johtaja David Pecker on ollut presidentti Trumpin läheinen ystävä ja yhteistyökumppani. Angela Pham / AOP

The National Enquirer -lehti on alkanut tehdä syyttäjien kanssa yhteistyötä presidentti Trumpiin liittyvissä poliisitutkinnoissa.

Yhdysvaltain The National Enquirer on säilyttänyt presidentti Donald Trumpista tehtyjä kohupaljastuksia kassakaapissa, kertoo uutistoimisto AP nimettäminä pysyviin lähteisiin vedoten.

Yhdysvaltain suurimpiin kuuluvan tabloidilehden toimintatapa on ollut kerätä julkisuuden henkilöitä koskevia kohu-uutisia kansalaisilta maksua vastaan. Joissakin tapauksissa uutisten kohteet tekivät sopimuksen lehden kanssa, jotta uutista ei tuotaisi julkisuuteen.

Nämä "löydä-ja-tapa -uutiset" (catch-and-kill) ovat tuoneet lehden omistajille rahaa, mutta myös vaikutusvaltaa.

AP:n mukaan kassakaapissa säilytettiin aina vuoden 2016 presidentinvaaleihin saakka Donald Trumpia koskevaa aineistoa. Aineistossa oli muun muassa hänen lakimiestensä tekemiä sopimuksia, joilla tiedot Trumpin naissuhteista vaiennettiin maksamalla naisille sievoisia rahasummia.

AP ei tiedä, mitä materiaalille sitten tehtiin. On mahdollista, että dokumentit tuhottiin. Ne on myös voitu siirtää paikkaan, joka on ollut entistä harvempien tiedossa.

The National Enquirer -lehden takana on maan suurin iltapäivälehtien kustantaja American media Inc. (AMI), jonka johtaja David Pecker on ollut presidentti Trumpin läheinen ystävä ja yhteistyökumppani.

AMI on osallistunut naisille tehtyihin maksuihin, jotka Yhdysvaltain syyttäjälaitoksen mukaan rikkovan maan vaalilakeja.

Salaisuudet päätyvät syyttäjälle

Eilen torstaina The Wall Street Journal (siirryt toiseen palveluun) ja Vanity Fair (siirryt toiseen palveluun) -lehdet kertoivat, että David Pecker ja AMI:n julkaisujen sisällöistä vastaava johtaja Dylan Howard ovat saneet syytesuojan, jonka avulla he voivat avustaa syyttäjälaitosta epäillyn rikoksen tutkinnassa.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, millaista apua miehet voisivat tutkinnalle antaa, tai millaisia dokumentteja lehdellä on ollut tallella.

The National Enquirer -lehti on julkaissut paljon uutisia Trumpista jo silloin, kun tämä oli TV-tähti Diili-sarjassaan. Kun Trump lähti mukaan politiikkaan, lehti kirjoitti hänestä ylistävään sävyyn.

Nyt lehden ja presidentin välit vaikuttavat jäisiltä. Vanity Fairin mukaan varsinkin Howard on nykyään vihainen Trumpille ja "tuntee itsensä hyväksikäytetyksi", kertovat lehden haastattelemat ihmiset.

Lue lisää:

Analyysi: Ex-asianajajan tunnustus rikoksesta syöksi Trumpin tähänastisen presidenttiuran kiperimpään paikkaan, mutta Trump voi selvitä tästäkin

Lähteet: AP