Yle seuraa: Bussi syöksyi sillalta junaradalle Viitostiellä Kuopiossa, poliisi vahvistaa kolmen kuolleen

Bussi on syöksynyt sillalta junaradalle Viitostiellä Kuopiossa, kerrotaan Pohjois-Savon pelastuslaitokselta.

Itä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan, että onnettomuudessa on loukkaantuneita. Bussi on poliisin mukaan ilmeisesti ollut menossa etelän suuntaan. Onnettomuus johtuu ilmeisesti siitä, että bussiin on tullut tekninen vika. Itä-Suomen poliisi on tviitannut, että kolarissa on mukana viisi henkilöautoa ja paljon altistuneita.

Poliisin mukaan ihmisten ei tule nyt ajaa moottoritien eikä Leväsen kautta Kolmisopen liikekeskukseen. Junaliikenne on katkaistu.

Onnettomuus on tapahtunut hieman ennen kello kolmea iltapäivällä. Onnettomuus tapahtui Kolmisopentiellä Leväsen liittymän 67 alueella. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Liikenne on ruuhkautunut pahoin. Poliisin mukaan turmassa on kuollut kolme ihmistä.

VR:n mukaan junaliikenne Suonenjoen ja Kuopion välillä on keskeytynyt. Junat korvataan linja-autokuljetuksilla.

Onnettomuus tapahtui Kolmisopentiellä Leväsen liittymässä. Yle Uutisgrafiikka

Linja-auto ajanut Kuopion Kolmisopessa junaradalle. Viisi henkilöautoa mukana kolarissa. Paljon altistuneita. — Itä-Suomen poliisi (@PoliisiIS) 24. elokuuta 2018

Poliisi kieltää onnettomuuden johdosta Kuopion Leväsellä Kolmisopen liikekeskukseen ajamisen moottoritieltä ja Leväsentien suunnasta. — Itä-Suomen poliisi (@PoliisiIS) 24. elokuuta 2018

