Kuopiossa tarjotaan kriisiapua bussionnettomuuden vuoksi

Kuopiossa on tarjolla kriisiapua perjantaina tapahtuneen vakavan bussionnettomuuden vuoksi. Tilausajossa ollut linja-auto suistui moottoritien liittymästä junaradalle noin kello 14.50 aikaan Viitostiellä Kuopiossa.

Tämän hetken tietojen mukaan onnettomuudessa on menehtynyt neljä henkilöä. Loukkaantuneita on useita, osa heistä on loukkaantunut vakavasti.

Kriisiapua on saatavilla poliisin mukaan tänään perjantaina Kallaveden kirkolla kello 18–21 ja huomenna kello 10–16. Kriisiapua tarjotaan myös Kuopion Tuomiokirkossa tänään kello 19:30–22. Kirkon palveleva puhelin auttaa numerossa 0400 22 11 80.

Kuopion Tuomiokirkossa Kuopio juhlii -tapahtumassa perjantaina ja Kuopion evankelis-luterilaisten seurakuntien sunnuntain 26. elokuun jumalanpalveluksien esirukouksissa muistetaan Kuopion liikenneonnettomuuden uhreja ja omaisia.