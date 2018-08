Cheek villitsee viisikymppiset ja teini-ikäiset: "Työ pitää tehdä kunnolla ja kaveria ei jätetä – Ne ovat asiat, mitkä Cheek on minulle antanut"

Lahden mäkimonttuun odotetaan viikonloppuna 60 000 konserttvierasta. Cheekin Valot sammuu -päätöskonsertin tuotanto on järjestäjien mukaan suurin Suomessa tuotettu. Ainakin Lahden kisamonttua on rakennettu kolme viikkoa.

Ensimmäiset fanit saapuivat pääportille jonottamaan jo aamuseitsemältä. Portit avattiin neljältä.

Hirvenlahden perhe on tullut Cheekin päätöskonserttiin Keuruulta. Keikka Cheekiä fanittavalle Vesa-isällä ensimmäinen ja samalla viimeinen. Meeri Niinistö / Yle

Cheek-fanit kerääntyivät Lahteen ympäri Suomea. Vesa Hirvenlahden autossa on soinut Cheek jo kymmenen vuotta, mutta keikalle hän ei ole aiemmin päässyt. Hirvenlahti odottaa keikasta tunteellista.

– Sanoitukset antavat aina jotakin uutta. Ne antavat lohtua ja iloa. Ilonkyyneleet on minun lempikappale.

Hirvenlahti on tullut Lahteen perheensä kanssa. Heti keikan jälkeen hän aikoo ottaa Cheekistä kertovan kirjan uudestaan lukuun, ja katsoa artistista kertovan elokuvan uudestaan.

– Toivon, että Jare pitää lipun korkealla, ja sen saman asenteen, joka hänellä on ollut. Muistetaan lapsia ja se, että työ pitää tehdä kunnolla ja kaveria ei jätetä. Ne ovat asiat, mitkä Cheek on minulle antanut ja mitä minä olen noudattanut sen reilut 50 vuotta, mitä olen täällä tallustellut.

Kulmalan perheessä kuunnellaan yhdessä Cheekiä. Meeri Niinistö / Yle

Kulmalan perhe osti liput heti, kun ne tulivat myyntiin. Koko perhe on käynyt keikalla yhdessä aiemminkin, ja Cheekin musiikkia kuunnellaan koko perheen voimin.

Sokka irit ja Jippikayjei ovat perheen suurimmat suosikit. Ja vaikka Cheek heittääkin hyvästinsä Lahdessa tänä viikonloppuna, Kulmalan perheessä musiikki jää kuitenkin elämään.

Cheekin biisit luovat perheeseen uskoa ja toivoa ja muistuttavat, ettei koskaan pidä luovuttaa.

– Itseäni se tsemppaa paljon ja auttaa, jos on vaikeaa, nostaa ylös. Itse harrastan musiikkia ja Cheek on kyllä esikuva siinä, kuinka paljon hän on pystynyt saavuttamaan.

Terhi ja Steffe Lindholm ovat nähneet Cheekin esiintymisen yhdessä useaan kertaan. Meeri Niinistö / Yle

Terhi ja Steffe Lindholm ovat tulleet katsomaan keikkaa yhdessä perheen kanssa. Terhi-äiti on fanittanut Cheekiä jo vuosia, ja lapsetkin ovat päässeet keikalle muutaman kerran. Mikä Cheekissä vetoaa sekä äitiin että poikaan?

– Sitä on vaikea sanoa. Se on vaan jotenkin niin ihana persoona.

– Ja tekee ihan hyvää musiikkia, lisää Steffe.

Katso tunnelmat Yle Hämeen uutisista. Cheekistä kertova dokumentti Jare vs. Cheek on katsottavissa Yle Areenassa.