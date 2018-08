Herätys: Kuopiossa tutkitaan bussiturmaa, taksilupia haetaan huvin vuoksi, idässä sateita

Kuopion turmabussi on nostettu raiteilta, onnettomuuden tutkintaa jatketaan

Kuopiossa jatketaan perjantaina tapahtuneen bussiturman tutkintaa. Linja-auto nostettiin yön aikana junaraiteilta, ja sitä tutkitaan tarkemmin. Kuljettaja on kertonut poliisille, että bussin jarrut pettivät ja hän menetti ajoneuvon hallinnan. Onnettomuusbussissa oli 20 matkustajaa, joista neljä menehtyi ja useat loukkaantuivat.

Uusia taksilupia haettu jopa huvin vuoksi – osa kuljettajista kuitenkin vanhoja tuttuja, jotka ajavat nyt omiin nimiinsä

Suomeen on myönnetty lyhyessä ajassa yli 1 600 uutta taksiliikennelupaa, mutta liikenteessä ei näy kuljettajaryntäystä. Moni on hakenut lupaa tulevan varalle ja huvikseen, koska luvan hakeminen on helppoa. Vierailimme Porissa ja selvitimme, miten vapautunut taksiliikenne näkyy taksitolpalla.

70 vuotta täyttänyt Niinistö vastaa kysymyksiin

Perjantaina 70-vuotispäiviään viettänyttä tasavallan presidentti Sauli Niinistöä kuullaan tänään suorassa lähetyksessä Yle Radio 1:n Presidentin kyselytunnilla kello 13 alkaen. Lähetyksen aiheina ovat muun muassa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvät asiat, mutta myös yleisö voi lähettää omia kysymyksiään osoitteeseen kysypresidentilta@yle.fi.

Kysymyksiään esittävät ainakin Ylen politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuhta, Iltalehden pääkirjoitustoimittaja Kreeta Karvala ja Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimituksen esimies Matti Kalliokoski. Lähetyksen juontaa vastaava tuottaja Petri Kejonen. Suora lähetys Yle Areenassa ja Yle Radio 1:ssä kello 13 alkaen.

Haluaisitko asua osuuskunnassa?

Suomessa osuustoiminta on ollut erittäin menestyksellistä monella toimialalla. Nyt osuuskunnan perustamisesta halutaan tehdä myös pieni- ja keskituloisille sopiva väylä omistustyyppiseen asumiseen. Mutta onko osuuskunta-asuminen kalsea kaiku menneisyydestä vai vastaus Suomen asuntotuotannon ongelmiin?

Onnistuuko Trumpin entinen luottomies yhdistämään Euroopan oikeistopopulistit?

Yhdysvaltain presidentin entinen päästrategi Steve Bannon aikoo yhdistää Euroopan kansallismieliset puolueet. Tätä varten entinen kampanjapäällikkö kiertää Eurooppaa kaupaten sitä, minkä hän osaa: kampanjaosaamistaan. Vaikka kampanjan kulisseissa häärineen Bannonin taidot eivät yksin selitä Trumpin voittoa, hyvälle tarinalle löytyy kuulijoita.

Hurrikaani Lane pudotti Havaijin saarille hurjan sademäärän

Havaijin saariryhmää piiskannut hurrikaani Lane on nyt heikentynyt trooppiseksi myrskyksi ja liikkuu ulos merelle. Myrsky, joka vielä keskiviikkona oli korkeimman tason hurrikaani, ei osunut täydellä voimallaan Havaijille. Myrsky pudotti valtavan vesimäärän. Esimerkiksi kuuluisalle Waikiki-rannalle satoi 1,5 vuorokaudessa 60 senttimetriä vettä ja sade jatkuu yhä. Myrsky ei tiettävästi ole aiheuttanut henkilövahinkoja.

Itään sateita, lännessä poutaantuu

Lauantain vastaisena yönä vettä satoi monin paikoin, kertoo Ylen meteorologi Seija Paasonen.

Aamun edetessä sateet tuonut säärintama väistyy vähitellen itäkoilliseen siten, että lauantaina päivällä säärintama vaikuttaa vielä maan itäosassa sekä Pohjois-Suomessa, illalla vielä maan itäisimmissä osissa. Länteen virtaa kuivempaa ilmaa. Lämpötila on päivällä 15 ja 20 asteen välillä. Lue lisää Ylen sää-sivuilta.