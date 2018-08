Mika Toroi kuuli pamahduksen, juoksi ulos ja näki, kuinka bussi syöksyi rotkoon: "Huusin vain pojille, että nyt lähdetään"

Tästä on kyse Bussi syöksyi sillalta junaradalle Viitostien Leväsen rampilta Kuopiossa perjantaina hieman ennen kello kolmea iltapäivällä.

Onnettomuusbussissa oli mukaan 20 matkustajaa, joista neljä on kuollut.

Itä-Suomen poliisi tutkii onnettomuutta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä neljänä kuolemantuottamuksena.

KuopioAamun valjettua Kuopion bussiturmapaikalla kaikki kertoo perjantain traagisista tapahtumista: rautatiesillan kaide on rikkonaisena ja monella mutkalla läheisen autoliikkeen pihalla. Linja-auton särkynyt tuulilasi on pieninä säpäleinä rinteessä ja bussin penkki nököttää radan vieressä. Onnettomuuspaikalla on hujan hajan ihmisten vaatteita ja virvoitusjuomapulloja.

Kuopiolaisen autoliike Miettisen asentaja Mika Toroi oli ensimmäisten joukossa bussiturmapaikalla. Miettisen autoliike sijaitsee onnettomuuspaikan eli Leväsen rampin vieressä.

– Kuului pamahdus tai rysähdys ja juoksin pihalle katsomaan. Näin, kun linja-auto syöksyi kaiteen läpi rotkoon. Läksin juoksemaan ja huusin vain muille pojille, että nyt meni linja-auto, nyt lähdetään tuonne.

Lasinsirpaleita turmapaikalla. Varpu Mäntymäki / Yle

Toroin eteen avautui karmaiseva näky: bussin tuulilasi oli poissa, ihmiset vaikersivat verisinä ja kuljettaja oli lasinsirujen peitossa. Ilmoitus hätäkeskukseen tehtiin välittömästi.

– Lähdin kyselemään, että mikä on tilanne. Kuljettaja ei saanut sanottua mitään. Takana olijat olivat pahemmassa jamassa kuin edessä olijat, Toroi kertoo.

"Vöissä killui ihmisiä"

Junarata kulkee onnettomuuspaikalla jyrkkien kallioleikkausten välissä. Bussi oli suistunut sillalta radalle 7–10 metrin korkeudelta poikittain niin, että perä oli kuilun pohjalla, keula nojasi pystysuoraan kallioon ja bussin keskiosa oli ilmassa.

Toroin mukaan sähköradan piuhat olivat linja-autossa kiinni, ja hän pohti, voisiko saada sähköiskun auttaessaan bussin sisällä olijoita. Pelkona oli myös, että juna voisi tulla paikalle milloin tahansa.

– Katselin tilannetta vähän aikaa, mutta koska mistään ei tullut kipinöitä, autettiin ensimmäinen ihminen ulos ja sitten kuski pois. Hän pystyi nousemaan ja oli tajuissaan, Toroi kertoo.

Myös Autoliike Miettisen omistaja Markku Miettinen oli auttamassa Kuopion bussiturmassa loukkaantuneita. Varpu Mäntymäki / Yle

Yksi autoliike Miettisen työntekijöistä lähti heti juoksemaan junarataa niin pitkälle kuin jaksoi, jotta voisi tarpeen mukaan yrittää viestittää vastaantulevalle junalle onnettomuudesta. Onneksi junaliikenne oli kuitenkin saatu keskeytettyä.

Toroi puolestaan koordinoi apua onnettomuuspaikalla.

– Vöissä killui ihmisiä ja huusin, että tuokaa mulle puukko ja joku kaveriksi niin nostetaan ihmisiä pois sieltä. Kyselimme heiltä, että heitä ei satu hirveästi ja autoimme bussin etu- ja keskiosasta ulos ne, jotka pystyimme.

"Nyt on tapahtunut jotain outoa"

Myös autoliikkeen omistaja Markku Miettinen riensi onnettomuuspaikalle työntekijöidensä kanssa. Hän oli mukana auttamassa linja-auton kuljettajaa ulos ajoneuvosta. Lauantaiaamuna hän on edelleen pyörällä päästään tapahtumien vuoksi.

– Tilanne näytti karmealta. Kun tiesin tilanteen, että siellä on bussi pystyssä ja ihmiset joudutaan raahaamaan pois, niin ymmärsin, että kaverit työskentelivät auton sisällä ja penkassa erittäin vaikeassa olosuhteissa.

Lauantaina onnettomuuspaikalle saapuu tasaisena virtana autoja ja ihmisiä katsomaan ja ottamaan valokuvia. Keskustelua ei juuri kuule, vaan kaikki hiljenevät näyn edessä. Hiljainen ja järkyttynyt on myös Matti Airaksinen, joka itse ajaa maaseudun bussilinjalla.

– Pudotus on kyllä valtavan korkea, lehdessä luki, että 7–10 metriä. Siitä on kuulunut mahtava ryminä ja ääni on kuulunut kauas.

Varpu Mäntymäki / Yle

Airaksinen ajaa itse samaa reittiä bussilla monta kertaa päivässä, joten tapahtuma koskettaa häntä läheltä.

– Neljäskymmenes vuosi menossa alalla ja olen kolareissa ollut, mutta en niin vakavissa. Itselleni ei ole enää alkuaikojen jälkeen pitkään aikaan sattunut mitään. Nyt pitää koputtaa puuta.

Myös Oskari Laukkanen on tullut katsomaan uudestaan onnettomuuspaikkaa. Laukkanen asuu lähellä Kuopion Kolmisopessa sijaitsevaa turmapaikkaa ja pyöräili paikalle runsas tunti sen jälkeen, kun bussi oli syöksynyt sillalta junaradalle.

– Liikenteen äänet ja muut äänet alkoivat muuttua sellaiseksi, että nyt on tapahtunut jotain outoa. Tulin tänne ja näin auton sen rikkoutuneen tuulilasin suunnasta. Siellä istuimet olivat kyljellään, pyörät osoitti vasempaan ja katto oikeaan. En halunnut mennä kovin lähelle.

Laukkanen kävi myös katsomassa, millaisia jälkiä onnettomuus jätti tiehen.

– Aivan selvät jäljet on näkyvissä. Linja-auto on mennyt kaikkien välikorokkeiden yli ja jokin auton teräksinen osa on vetänyt asfalttiin ainakin tuuman syvyisen uran. Kumi ei sellaista jälkeä tee.

"Eiköhän tämä tästä"

Miettisen autoliikkeen omistaja Markku Miettinen on hyvin ylpeä omista työntekijöistään ja heidän toiminnastaan onnettomuuspaikalla. Hän herkistyy kertoessaan, kuinka hyvä yhteishenki työpaikalla vallitsee.

Myös paikalla ollut vanha palokuntalainen lähetti Miettiselle sähköpostia ja kehui hänen työntekijöidensä rohkeaa auttamishalua ja tiimityöskentelyä.

– Meidän työpaikalla on ollut hyvä yhteishenki niin kauan kuin liike on ollut olemassa. Kiitos siitä koko henkilökunnalle, meillä on vahva tiimi.

Myös asentaja Mika Toroilla on vaikeuksia kuvata tunteitaan tapahtuneen jälkeen.

– Olen ajatellut sen niin, että autan muita ja jos itselle sattuu jotain, niin sitten joku on auttamassa. En osaa oikein miettiä tilannetta ainakaan vielä. Tässä on ympärillä aika paljon kavereita. Niiden kanssa kun haastelee, niin eiköhän tämä tästä, Toroi pohtii.

Rautatiesillan kaide autoliike Miettisen parkkipaikalla. Varpu Mäntymäki / Yle

