CNN: Trumpin entisen työntekijän vaitiolovelvollisuus päättyi – kertoo Trumpin tehneen lapsen taloudenhoitajansa kanssa

Mediayhtiö American Media Inc. on pitänyt hallussaan julkkisten salaisuuksien salassapitosopimuksia.

Uutiskanava CNN on saanut haltuunsa (siirryt toiseen palveluun) sopimuksen, joka on estänyt Trump Tower -pilvenpiirtäjässä työskennellyttä miestä kertomasta tietojaan presidentti Trumpin salasuhteesta taloudenhoitajaansa.

Trump Towerin ovimiehenä toiminut Dino Sajudin kertoo CNN:lle, että Donald Trumpin ja hänen taloudenhoitajansa suhteesta syntyi lapsi 1980-luvun lopulla.

Asian sai tietoonsa The National Enquirer -lehti. Sen taustayhtiö American media Inc. teki vuonna 2015 Sajudinin kanssa sopimuksen. Siinä Sajudinille luvattiin 30 000 dollaria, jos asia kerrotaan julkisuuteen. Jos taas Sajudin itse paljastaa asian, hän joutuu maksamaan miljoona dollaria.

Trumpin salatusta lapsesta on olemassa vain ovimiehen tieto. Mediayhtiö ei ole kyennyt vahvistamaan väitettä. Asiaa ei siis ole julkistettu.

American media Inc. on purkanut Sajudinin sopimuksen ja siten myös vaitiolovelvollisuuden, kertoo Sajudinin asianajaja. Hän on siis vapaa puhumaan asiasta.

Eilen perjantaina tuli tietoon, että American media -yhtiön johto, joka on aiemmin ollut Trumpin politiikkaa kohtaan hyvin myötämielinen, on nyt hänen kanssaan huonoissa väleissä. Yhtiön johtaja David Pecker on saanut syyttäjiltä syytesuojan, jonka avulla hän voi avustaa Trumpiin kohdistuvissa tutkinnoissa.

American Media Inc. ja sen omistuksessa oleva The National Enquirer -lehti pyrkivät paljastamaan julkisuuden henkilöiden saloja. Kun lehti on saanut haltuunsa kiusallista tietoa, kohteen kanssa on voitu tehdä salassapitosopimus. Näin yhtiö on saanut paitsi rahaa, myös vaikutusvaltaa. Myös Sajudinin tapauksessa lienee kysymys ns. catch-and-kill-sopimuksesta.

