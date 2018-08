Päätoimittajat toivovat, että kohu puheenjohtaja Grundströmin ympärillä ei vaurioita Julkisen sanan neuvoston toimintaa: ”JSN:n tehtävä on päivä päivältä tärkeämpi”

Suomen Kuvalehti julkaisi keskiviikkona jutun (siirryt toiseen palveluun), jossa tuotiin esiin ongelmia Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajan Elina Grundströmin johtamistavassa.

Jutussa Grundströmin alaiset syyttävät tätä muun muassa työaikojen pikkutarkasta syynäämisestä ja pukeutumiseen puuttumisesta. Grundströmin väitetään myös painostaneen Suomen Kuvalehteä olemaan julkaisematta itsestään kertovaa juttua.

Perjantaina myös Helsingin Sanomat käsitteli Grundströmin johtamismetodeja. Jutussa (siirryt toiseen palveluun) Grundströmin väitetään kyselleen työnhakijalta työhaastattelussa tämän perhetilanteesta.

Grundström oli hakijan mukaan hermostunut siitä, että tämä ei ollut kertonut lapsistaan CV:ssään, ja ilmoittanut työn olevan niin vaativaa, että hakijan tilanteessa sitä ei voi tehdä.

Päätoimittajat: JSN tekee tärkeää työtä

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen pitää tärkeänä, että JSN:n toimiston sisäiset ristiriidat ja neuvoston varsinainen toiminta pidetään erillään.

Jouko Jokinen Jyrki Valkama / Yle

– Jos työpaikalla eli JSN:n toimistolla on jotain ongelmia, niin niitä pitää tietenkin ratkoa Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen hallituksen johdolla, Jokinen sanoo.

– Korostan kuitenkin, että Julkisen sanan neuvoston tehtävä on päivä päivältä tärkeämpi. Tarvitsemme JSN:ää alalla, mutta media myös laaja-alaisesti tarvitsee neuvostoa todella kipeästi tällaisena valeuutisten aikana.

Myös MTV Uutisten vastaava päätoimittaja Tomi Einonen on samoilla linjoilla:

– Työyhteisön kuin työyhteisön kohdalla olisi varmaan kaikkien kannalta parasta, että tällaiset asiat pystyttäisiin käsittelemään puhtaasti siellä työhteisössä.

Einonen kuitenkin sanoo olevansa asiassa lehtitietojen varassa, eikä siksi ota asiaan enempää kantaa. Hän sanoo toivovansa, että asia selvitetään ja, että työrauha palaa hyvää ja tärkeää työtä tekevään neuvostoon.

Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi on yllättynyt esiin tulleista seikoista. Hänen mukaansa JSN:lle annettu mandaatti on niin merkittävä, että sen toiminnan pitää olla avointa ja kestää kriittinen tarkastelu.

– Grundströmin sisältötyö eli journalististen sisältöjen arvioiminen on ollut ammattimaista ja johdonmukaista. Tässä suhteessa Grundström on kehittänyt neuvostoa oikeaan suuntaan, Niemi sanoo Ylelle sähköpostitse.

Hän kuitenkin lisää kohun viittaavan siihen, että Grundströmillä on melkoisesti petrattavaa työyhteisökysymyksissä.

Kaius Niemi Yle

Niemikin korostaa, että on kannatusyhdistyksen tehtävä arvioida Grundströmin asemaa ja myös JSN:n toimintakykyä koskevat seikat. Hänen oman näkemyksensä mukaan tapaus ei luonnollisesti paranna JSN:n institutionaalista asemaa, mutta ei myöskään murenna sitä.

Turun Sanomien päätoimittaja Riitta Monto on seurannut tapausta huolestuneena.

– JSN:ssä pyritään puolustamaan sananvapautta ja ollaan tarkkoja siitä, että toimituksia ei painosteta. Mutta jos viesti on se, että Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja itse painostaa mediaa, niin se kuulostaa kyllä korviini tosi pahalta.

Hän toivoo, että tutkivien journalistien lisäksi myös jonkunlainen ”selvityshenkilö” asetettaisiin selvittämään tapaus perin pohjin. Monto ei kuitenkaan kyseenalaista JSN:n asemaa ja toivoo, että tärkeää työtä tekevän neuvoston arvovalta ei kohusta kärsisi.

Aamulehden vastaava päätoimittaja Jussi Tuulensuu sanoo Ylelle sähköpostitse, että lehtitietojen perusteella on vaikea sanoa, mitä todella on tapahtunut.

– Ei tapaus media-alan uskottavuutta ainakaan paranna. Lisäksi osa yleisöstä muodostaa mielipiteensä pelkkien otsikoiden perusteella.

Tuulensuu toivoi muiden päätoimittajien tavoin, että tapauksella olisi JSN:n asemaan mahdollisimman vähän vaikutusta. Kaikki kuitenkin riippuu hänen mukaansa siitä, miten nopeasti, ryhdikkäästi ja avoimesti tapaus käsitellään. Jatkotoimenpiteet määrittävät myös Grundströmin aseman.

– Selvää on, että neuvoston vetäjän tulee olla sekä alan että yleisön näkökulmasta uskottava, hän sanoo.

Grundström tiedotteessa: JSN:n kokouksissa hyvä henki

Turun Sanomien Monton mukaan Grundströmin olisi hyvä oma-aloitteisesti tulla julkisuuteen asian tiimoilta. Perjantaina iltapäivällä JSN julkaisikin tiedotteen, jossa Grundström kommentoi Suomen Kuvalehden ja Helsingin Sanomien juttuja.

Grundströmin mukaan ei pidä paikkaansa, että hän olisi evännyt työnhakijalta työn tämän lapsien takia. Myöskään Suomen Kuvalehden jutussa ollut väite siitä, että hän olisi saanut potkut Vihreän langan päätoimittajan paikalta, on hänen mukaansa virheellinen.

Grundström kommentoi tiedotteessa myös JSN:n kokousten henkeä:

– Toiminta on tällä hetkellä tehokasta, keskustelu on vilkasta ja ilmapiiri on hyvä, vaikka asioista ollaan välillä voimakkaastikin eri mieltä. Myös eriäviä mielipiteitä esitetään ja niiden kirjaaminen sallitaan.

Perjantaina Grundström kommentoi tapausta myös Journalisti-lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun)ja pyysi muun muassa anteeksi johtamisessa tekemiään virheitä.

Hän pysyi jutussa kannassaan Helsingin Sanomien ja Suomen Kuvalehden juttujen sisältämistä asiavirheistä ja sai myös tukea. Vihreä Lanka Oy:n toimitusjohtajana Grundströmin päätoimittajapestin loppumisen aikoihin ollut David Pemberton Journalistille:

– Grundström ei saanut potkuja vaan irtisanoutui itse, tästä ei ole epäselvyyttä.