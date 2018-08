Ruotsissa tiukat turvatoimet: Uusnatsit mielenosoituksessa Tukholmassa

Tukholmassa poliisi on varautunut raskaasti Pohjoismaisen vastarintaliikkeen mielenosoituksen vuoksi. Uusnatsit osoittavat parhaillaan mieltaan Kungsholmenin alueella Tukholmassa.

Ylen Pohjoismaiden-kirjeenvaihtaja Riikka Uosukainen kertoo paikan päältä, että monta korttelia alueelta on suljettu. Mieltään osoittaa noin toistasataa uusnatsia.

Alun perin mielenosoittajien piti marssia alueella, mutta marssi peruutettiin, koska uusnatsit olivat tyytymättömiä määrättyihin reittimuutoksiin. Poliisi kielsi marssimisen Tukholman keskustaan.

Poliisi on ilmoittanut, että mielenosoitusta vartioi 1 200 poliisia. Poliisi on halunnut turvata sen, ettei mielenosoituksissa syntyisi yhteenottoja, sillä lähistöllä on myös vastamielenosoitus.

Vastamielenosoitus Riikka Uosukainen / Yle

Ruotsin yleisradion SVT:n mukaan (siirryt toiseen palveluun)seitsemän ihmistä on otettu kiinni mielenosoituksen alla. Poliisi piti heitä uhkana yleiselle turvallisuudelle, mutta ei kertonut tarkempia tietoja.

Kungsholmenin asukkaat ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä uusnatsien mielenosoitukseen alueella.

