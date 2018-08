Onnettomuustutkintakeskus: Kuopion turmabussin nopeus oli huomattava

Onnettomuuspaikan jälkien perusteella bussi on ajanut kovaa vauhtia.

Kuopion perjantaisessa bussionnettomuudessa kuoli neljä linja-autossa ollutta matkustajaa, joista kolme on naisia ja yksi mies, kertoi Itä-Suomen poliisi lauantaina. Linja-auto törmäsi viiteen henkilöautoon ja syöksyi sillalta alas junaradalle iltapäivällä.

Kuopion yliopistollinen sairaala kertoi lauantaina aamupäivällä, että neljän loukkaantuneen tehohoito jatkuu edelleen. Teho-osastolla on hoidettu yhteensä viittä potilasta, joista yksi aiotaan siirtää lauantaina vuodeosastolle.

Vauriot ja jäljet kertovat nopeudesta

Linja-auto nostettiin lauantain vastaisena yönä pois junaradalta ja siirrettiin sisätiloihin jatkotutkimuksia varten. Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) tutkii linja-auton läpikotaisin, jotta syitä onnettomuuteen pystytään joko löytämään tai sulkemaan pois. Muun muassa ajoneuvon jarrut tarkastetaan ja huoltohistoria käydään läpi.

Tutkintaryhmän johtaja Anssi Parviainen kertoi, että bussin nopeus on ollut huomattava. Tähän viittaisivat vauriot ja jäljet onnettomuuspaikalla.

– Mitään selittävää tekijää ei ole vielä selvinnyt, Parviainen sanoo.

Otkes tutkii myös turmapaikan risteyksen suunnittelua ja sitä, pitäisikö sillan kaiteiden olla vahvempia. Parviaisen mukaan niin vahvaa kaidetta ei voi kuitenkaan rakentaa, että se kestäisi vastaavan törmäyksen.

Lisätietoa tapahtumien kulusta voidaan saada turmabussissa olleesta, pahviselle kiekolle piirtävästä ajopiirturista, vaikka se onkin paljon digitaalista piirturia epätarkempi.

– Kyllä me siitä saamme jotain luettua, esimerkiksi viime hetken nopeuksista, Otkesin johtava tutkija Kai Valonen sanoo.

Otkes aloitti lauantaina osallisten ja muiden paikalla olleiden kuulemiset. Valosen mukaan erityisen tärkeää on päästä kuulemaan kuljettajaa. Tämä kertoi perjantaina poliisille, että linja-auton jarrut eivät toimineet ja että hän oli menettänyt ajoneuvon hallinnan.

– Meille on tärkeää saada häneltä ensi käden tietoa, että tietäisimme, mitä siinä on tapahtunut ja miten matka on kulkenut.

Onnettomuustutkinnassa käydään läpi myös pelastustoimia ja muidenkin viranomaisten toimintaa.

Jarrujen täysi pettäminen todella harvinaista

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin johtavan asiantuntijan Otto Lahden mukaan linja-auton jarrujen täydellinen pettäminen on äärimmäisen harvinaista. Samaa sanoo myös Onnettomuustutkintakeskuksen viestintäpäällikkö Sakari Lauriala.

Lahti kertoo, että linja-autojen jarrujärjestelmässä on moninkertaiset varmistusmekanismit. Esimerkiksi paineilmajarrujen vikaantuminen kytkee käsijarrun päälle.

Lahden mukaan vakaviin onnettomuuksiin liittyy aina useita sekä tekniikasta että kuljettajasta johtuvia taustatekijöitä. Hän arvioi, että Kuopion onnettomuudessa taustatekijänä on voinut olla ongelma kuljettajan jalkatilassa. Esimerkiksi jarrupolkimen alle päätynyt matto voisi haitata polkimen painamista.

– Ennen kuin on saatu tarkempia tietoja, on hyvin vahvaa spekulointia, mistä onnettomuus on voinut johtua, Lahti sanoo.

Onnettomuuden lopullinen syy selvinnee vasta kuukausien päästä.

Itä-Suomen poliisi tutkii onnettomuutta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä neljänä kuolemantuottamuksena. Poliisi selvittää onnettomuuden mahdollisina syinä teknistä vikaa, kuljettajan liikennekäyttäytymistä ja terveydentilaa sekä liikenneolosuhteita. Poliisi on jo kuullut ensimmäisiä turma-auton matkustajia Kuopiossa.

Antti Karhunen / Yle

Turma on yksi viime vuosien vakavimmista liikenneonnettomuuksista Suomessa. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan linja-auton matkustaja on kuollut viimeksi vuonna 2006.

