Kuopion bussiturmassa loukkaantuneiden tila on vakaa – yli puolet päässyt pois sairaalasta

Tästä on kyse Bussi syöksyi sillalta junaradalle Viitostien Leväsen rampilta Kuopiossa perjantaina iltapäivällä.

Onnettomuusbussissa oli mukaan 20 matkustajaa, joista neljä menehtyi.

Onnettomuuden syyn tutkinta on kesken. Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä neljänä kuolemantuottamuksena.

Perjantain bussiturmassa loukkaantuneiden potilaiden tila on vakaa, kertoo Kuopion yliopistollinen sairaala tiedotteessa. Sunnuntaina hoidossa on yhä yhdeksän potilasta, joista teho-osastolla on kolme.

Vuodeosastohoidossa on yhteensä kuusi potilasta. Sairaalan mukaan heidät kotiutetaan tai siirretään jatkohoitoon niin pian kuin voidaan. Osa siirtynee sairaalasta pois jo alkuviikosta. Vielä lauantaiaamuna tehohoidossa oli viisi potilasta.

Neljä ihmistä kuoli ja useat loukkaantuivat perjantaina Kuopiossa tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa. Pohjois-Ruotsista Kuopion Rauhalahden kylpylään matkalla ollut linja-auto törmäsi Vitostien Leväsen rampilla viiteen henkilöautoon ja syöksyi alas junaradalle.

Kaiken kaikkiaan sairaalahoitoon vietiin 19 potilasta. Yksi heistä oli 55-vuotias Aimo Suomela, joka kertoi lauantaina Ylelle surullisista tapahtumista.

Itä-Suomen poliisi tutkii onnettomuutta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä neljänä kuolemantuottamuksena.

Otkes aikoo tutkia samankaltaista bussia

Onnettomuuden tutkinta kestää vielä pitkään. Alkavalla viikolla Onnettomuustutkintakeskus pyrkii tutkimaan samanlaista linja-autoa, kuin onnettomuudessa ollut. Ehjästä bussista Otkes haluaa tutkia erityisesti kuljettajan paikan ergonomiaa.

Johtava tutkija Kai Valonen kertoi sunnuntaina STT:lle, että onnettomuudessa ollut linja-auto on tutkinnan kannalta pulmallinen, koska se on osittain romuna.

– On siis hyödyllistä päästä tutkimaan ehjää versiota, Valonen toteaa.

Lauantai-iltana Onnettomuustutkintakeskus kertoi, että jarruista ei löytynyt vikaa. Myös turma-auton kuljettajaa kuultiin eilen.

Otkesin mukaan kuljettaja ei osannut selittää tapahtuminen tarkkaa kulkua, mutta ei enää sanonut ulosajon johtuneen jarrujen pettämisestä.

– Kaiken tämän perusteella olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että hyvin suurella todennäköisyydellä jarruissa ei ollut vikaa, Otkesin johtava tutkija Kai Valonen totesi Ylelle.

Aiemmin lauantaina tutkintaryhmän johtaja Anssi Parviainen kertoi myös, että bussin nopeus on ollut huomattava. Tähän viittaisivat vauriot ja jäljet onnettomuuspaikalla.

Onnettomuustutkimuskeskus tutkii linja-auton ja turmapaikkan ja selvittää lisäksi pelastustoimia ja viranomaisten toimintaa. Otkes on kuullut lauantaina myös linja-auton matkustajia.

Otkes jatkaa onnettomuuden tutkintaa. Se pyritään saamaan valmiiksi puolen vuoden sisällä.

