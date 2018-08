Suomalaiset voittivat joukkueensa kanssa Dota 2:n ykkösturnauksen ja lähes 10 miljoonaa euroa – "Suoritus on verrattavissa mihin tahansa arvokisavoittoon"

Suomalaiset e-urheilijat Jesse "JerAx" Vainikka ja Topias "Topson" Taavitsainen voittivat viikonloppuna joukkueensa kanssa 11,2 miljoonaa dollaria eli noin 9,5 miljoonaa euroa. Viiden hengen joukkue voitti Dota 2 -strategiapelin merkittävimmän The International -turnauksen.

Suomen elektronisen urheilun liiton SEULin puheenjohtaja Joonas Kapiainen kertoo, että kyseessä on yksi koko e-urheilukentän tärkeimmistä turnauksista.

– Se on se mantteli, joka halutaan ja jota varten harjoitellaan valtavat määrät. Dotassa on päivittäin miljoonia pelaajia, joten taitotaso on mielettömän korkea.

Vainikan ja Taavitsaisen lisäksi OG-joukkueeseen kuuluvat australialainen Anathan “ana” Pham, ranskalainen Sébastien “7ckngMad” Debs ja tanskalainen Johan “N0tail” Sundstein.

Kapiainen kuvailee turnausvoittoa erittäin merkittäväksi suomalaiselle e-urheilulle, ja uskoo sen vievän elektronisen urheilun arvostusta eteenpäin.

– Kun pelillä on miljoonia pelaajia ja taso valtavan korkea, on todella merkittävää, että kaksi suomalaista on päässyt turnauksen voittajajoukkueeseen. Suoritus on verrattavissa mihin tahansa urheilun arvokisavoittoon, hän sanoo.

Päätöspäivän ottelu on katsottavissa Yle Areenasta tästä linkistä.

Altavastaajasta voittajaksi

OG-joukkue lähti turnaukseen altavastaajana karsintojen kautta. Vasta kesän aikana nykyisen kokoonpanonsa saaneen tiimin finaalivastustaja oli kiinalaislähtöinen PSG.LGD-joukkue, jonka OG voitti viidessä pelissä luvuin 3–2. PSG.LGD oli yksi turnauksen ennakkosuosikeista.

Dota 2 on strategiapeli, jossa kaksi vastakkaista viiden hengen joukkuetta pyrkii tuhoamaan vihollisen tukikohdan ja puolustamaan omaansa. Jokainen pelaaja ohjaa omaa hahmoaan, ja yksi peli kestää 30–60 minuuttia.

The International on vuosittainen turnaus, joka järjestettiin tänä vuonna Kanadan Vancouverissa. Turnauksen voittopotti oli historiallisen suuri, noin 25,5 miljoonaa dollaria.

Myös vuosi sitten The Internationalin voittojoukkueessa oli sinivalkoista väriä, kun Lasse "MATUMBAMAN" Urpalainen pelasi Team Liquidissa. Tänä vuonna Team Liquid oli turnauksen neljäs ja voitti 1,7 miljoonaa dollaria.

The International -turnauksen voitto on korkein taso, jonka Dota 2 -pelissä voi saavuttaa. Vuoden tärkeintä turnausta varten on harjoiteltu pitkään.

Kapiainen tietää isoja arvoturnauksia voittaneiden pelaajien todenneen, että turnauksen jälkeen tulee tyhjä olo.

– Siinä resetoidaan tilanne ja jatketaan uuteen kauteen.

