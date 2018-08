Herätys: Lukioiden eduissa isot erot, Floridan ampumisessa kolme kuollutta, viikko alkaa osin aurinkoisena

Maan lukiot tarjoavat hyvin epätasaisesti etuja opiskelijoilleen

Ylen koko maan lukioille tekemän kyselyn mukaan reilut 40 prosenttia lukioista tarjoaa opiskelijoilleen kannettavan tietokoneen ilmaiseksi, hyvin edullisesti tai antaa rahaa sen ostoon. Noin neljännes ei tarjoa mitään etuja. Helsinkiläinen Kalle Hentunen havittelee ylioppilaslakkia Karstulassa, noin 300 kilometrin päässä kotoa. Keski-Suomeen hänet houkutteli Karstulan lukion tarjoama ilmainen läppäri, ensimmäisen vuoden kirjat ja lähes ilmainen asunto.

Poliisi: Floridan ampumisessa kolme kuollutta

Poliiseja partioimassa ammuskelupaikan lähellä Jacksonvillessa sunnuntaina. Mark Wallheiser / AFP

Yhdysvalloissa Floridan ampumisessa on poliisin mukaan kuollut kolme ihmistä, joista yksi on epäilty ampuja. Hän surmasi itsensä. Haavoittuneita on ainakin yksitoista. Epäilty oli 24-vuotias mies Baltimoresta, Marylandista. Muita epäiltyjä ei poliisin mukaan ole. Ampuminen tapahtui videopeliturnauksessa Pohjois-Floridan Jacksonvillessä sunnuntaina. Poliisin mukaan ampuja oli yksi pelaajista.

Marcosit väijyvät paluuta valtaan Filippiineillä

Filippiinien diktaattorin poika Ferdinand Bongbong Marcos mielii presidentiksi. Mark R. Christino

Filippiinien presidentti Rodrigo Duterte haluaa nostaa entisen diktaattorin Ferdinand Marcosin pojan seuraajakseen. Marcosin diktatuurin perintö jakaa filippiiniläisiä jyrkästi. Moni muistelee sitä kulta-aikana, jolloin rikollisuus pysyi kurissa ja ruoka oli halpaa.

Mitä tekisit, jos headhunter soittaisi sinulle tänään kesken työpäivän ja esittelisi uutta työpaikkaa?

Tanja Ylitalo / Yle Uutisgrafiikka

Kokenut headhunter kertoo ihmisten olevan usein hyvin hämmentyneitä, kun headhunter soittaa ensimmäisen kerran. Suorahaussa työntekijöitä etsitään perinteisen työpaikkailmoituksen sijaan niin, että rekrytoija tai headhunter on suoraan yhteydessä alan parhaisiin ammattilaisiin. Suorahaku on kasvava ja yleistyvä rekrytointitapa. Lue jutusta, kuinka headhunt etenee.

Paavi ei kommentoi väitettä, jonka mukaan tiesi pedofiilikardinaalista

Paavi Franciscus pyysi Jumalalta anteeksiantoa lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä katolisessa kirkossa Irlannissa sunnuntaina. Aidan Crawley / EPA

Paavi Franciscus kieltäytyi kommentoimasta tietoja, joiden mukaan hän on ummistanut silmänsä yhdysvaltalaiskardinaali Theodore McCarrickia vastaan esitetyiltä hyväksikäyttösyytöksiltä. Vatikaanin entinen Yhdysvaltain-lähettiläs väittää paavin tienneen McCarrickiin kohdistuneista syytöksistä vuosien ajan. McCarrickia on syytetty alaikäisten ja pappisseminaarissa olleiden aikuisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hän erosi kesällä.

Viikko alkaa osittain aurinkoisena, paikoin luvassa sadekuuroja

Yle

Maanantai on osassa maata aurinkoinen ja poutainen, kertoo Ylen meteorologi Joonas Koskela. Pohjoisessa sadekuuroja tulee yleisemmin ja paikoin voi ukkostaa. Maan keskivaiheilla ja etelässä kuurosateet ovat harvemmassa. Illaksi sää poutaantuu koko maassa. Lue lisää säästä Ylen sää-sivuilta.