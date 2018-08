Vatikaanin entinen Yhdysvaltain-lähettiläs syyttää paavia silmien ummistamisesta kardinaalin hyväksikäyttösyytteisiin

Vatikaanin entinen Yhdysvaltain-lähettiläs arkkipiispa Carlo Maria Viganò syyttää paavi Franciscusta siitä, että paavi on ummistanut silmänsä yhdysvaltalaiskardinaalia vastaan esitetyiltä hyväksikäyttösyytöksiltä.

Viganòn mukaan paavi Franciscus tiesi kesäkuusta 2013 saakka, että kardinaali Theodore McCarrick oli sarjasaalistaja.

– Hän tiesi McCarrickin olevan turmeltunut, mutta suojasi tätä katkeraan loppuun saakka, arkkipiispa Viganò kirjoitti National Catholic Register -lehdessä (siirryt toiseen palveluun) julkaistussa kirjeessään.

Arkkipiispa Viganò, 77, toimi apostolisena nuntiuksena eli Pyhän istuimen suurlähettiläänä Washingtonissa vuodesta 2011 vuoteen 2016. Hänen mukaansa edellinen paavi Benedictus XVI oli asettanut kardinaali McCarrickia vastaan samanlaiset sankiot kuin paavi Franciscus on nyt asettanut. Viganòn mukaan hän on itse kertonut sanktioista paavi Franciscukselle 2013.

Lisäksi Viganò sanoi kertoneensa Vatikaanin viranomaisille McCarrickiin kohdistuvista hyväksikäyttöepäilyistä jo 2006. Hän sanoo, ettei koskaan saanut vastausta muistioonsa.

Vatikaani ei kommentoi arkkipiispan väitteitä. Viganò on aiemminkin arvostellut paavi Franciscusta.

Ero viime kuussa

Yhdysvaltalaiskardinaali Theodore McCarrick erosi seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien syytösten takia sen jälkeen kun tutkinta piti uskottavana väitteitä, että hän olisi hyväksikäyttänyt 16-vuotiasta poikaa. Paavi myönsi hänelle eron heinäkuussa. Hänestä tuli näin ensimmäinen virastaan eronnut kardinaali.

McCarrickia, 88, on syytetty vuosikymmeniä jatkuneesta alaikäisten ja pappisseminaarissa olleiden aikuisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. McCarrick on sanonut olevansa syytön. McCarrick on Washingtonin entinen arkkipiispa ja hän oli yksi Yhdysvaltain katolisen kirkon näkyvimmistä hahmoista.

Joidenkin mielestä arkkipiispan ulostulon ajoittaminen juuri Irlannin-vierailun aikaan on herättänyt epäilyjä, olisiko mahdollisesti kyse paavi Franciscusta vastustavien katolilaisten vanhoillisten piirien iskusta.

Parhaillaan Irlannissa vierailulla oleva paavi anoi sunnuntaina aamupäivällä Jumalalta anteeksiantoa lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä katolisessa kirkossa. Samalla hän toisti toiveensa oikeuden toteutumisesta.

Myöhemmin iltapäivällä sadat tuhannet ihmiset olivat sateisesta säästä huolimatta kokoontuneet Dublinin Phoenix-puistoon paavin pitämään ulkoilmamessuun.

Eilen lauantaina paavi tapasi muun muassa hyväksikäytön uhreja Irlannissa. Hänen kaksipäiväinen vierailunsa päättyy tänään sunnuntaina.

Lähteet: Reuters, AFP, STT