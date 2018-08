Intian tulva-alueella uusi vitsaus: Koteihin pesiytyneet kobrat ja pythonit – kymmeniä ihmisiä hoidettu käärmeenpuremien takia

Intiassa Keralan osavaltiossa olleet tuhoisat tulvat ovat tuoneet mukanaan myös uudenlaisen vitsauksen: tulvavesien mukana koteihin tulleet käärmeet. Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan jo kymmeniä ihmisiä on joutunut sairaalahoitoon käärmeenpuremien vuoksi.

Sairaalat ovat olleet valmiudessa vastamyrkkyjen kanssa. Kenenkään ei toistaiseksi tiedetä kuolleen käärmeenpuremiin, mutta esimerkiksi Angamalyn kaupungin sairaalassa oli pelkästään hoidettu jo 50 purematapausta, kertoo Hindustan Times. (siirryt toiseen palveluun)

– Onneksi meillä on ollut tarpeeksi paljon vastamyrkkyjä käärmeenpurematapauksiin, sanoi lääkäri Joseph K. Joseph lehdelle.

Viranomaiset ovat varoittaneet koteihinsa palaavia ihmisiä käärmeistä. Käärmeitä on ollut kaapeissa, mattojen alla, vaatteiden seassa, hyllyillä sekä pesukoneissa. Asukkaita on neuvottu koskemaan esimerkiksi vaatekasoihin ensin kepeillä.

IM Vijayan, former Indian Football captain, finds a king cobra in his kitchen after the #KeralaFloods pic.twitter.com/nYsvqkQPQn — The Hindu - Kerala (@THKerala) 22. elokuuta 2018

Paikalliselle käärmeasiantuntijalle on riittänyt töitä. Vava Suresh sanoo saaneensa yhden päivän aikana 22 pelästyneen asukkaan soittoa Ernakulamin alueella. Valtaosa käärmeistä on ollut vaarattomia, mutta Suresh on pyydystänyt myös viisi kobraa.

– Yksi löytyi vaatekaapista talon toisesta kerroksesta ja toinen oli hyllyn päällä toisessa talossa, Suresh sanoi Hindustan TImesille.

Taloihin on päässyt myös muun muassa skorpioneja ja krokotiilejä.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt video naisesta, joka hätistää luudanvarrella puutarhastaan isoa pythonia.

Keralan tulvissa on kuollut ainakin 420 sitten toukokuun lopun. Noin miljoona ihmistä on yhä hätämajoituksessa, vaikka tulvavedet ovat alkaneetkin monin paikoin jo laskea. Viranomaisten mukaan ainakin 50 000 kotia on tuhoutunut.

Monet asukkaat kärsivät muun muassa puhtaan veden ja ruuan puutteesta.

Myös kotieläimiä ja karjaa on huuhtoutunut vesien mukana.

Lähteet: AFP, Yle