”Halusin kertoa ihmisläheisiä tarinoita” – Korpelan kujanjuoksu oli Jukka Mäkisen viimeinen työ Ylelle

Yle TV1:llä esitettiin sunnuntaina dokumentti "Jukka Mäkinen maaseutudraaman mestari." Mäkinen on ohjannut kaikki Yle TV2:n maalaiskomediat ja maaseutudraamat, jotka on käsikirjoittanut Heikki Luoma, paitsi Matkalaukkukostajan, jonka ohjasi Pentti Kasurinen. Miesten ehkä viimeiseksi yhteiseksi jääneen tv-sarjan, Korpelan kujanjuoksun, kolmas sekä viimeinen tuotantokausi käynnistyi niinikään sunnuntaina.

– Olen halunnut aina kertoa tarinoita. Sen tulee aina olla vahva ja lähellä ihmistä, Mäkinen kertoo.

Ohjaaja muistelee, että teatterikorkeakoulun dramaturgian pääsykokeissa kysyttiin, mitä aikoo tulevaisuudessa tehdä.

– Kirjoitin jo silloin, että haluan kertoa tarinoita ja koskettaa ihmisiä. Sillä tiellä on oltu 30 vuotta.

Mäkisen ohjaamat maalaiskomedioiden ja maaseutudraamojen tarinat ovat uponneet paremmin tv-katsojiin kuin kriitikoihin.

– Neljä ensimmäistä sarjaa Vain muutaman huijarin tähden, Peräkamaritpojat, Mooseksen perinto sekä Turvetta ja timantteja ovat maalaiskomedioita. Pirunpelto ja Korpelan kujanjuoksu ovat selkeästi maaseutudraamoja, joissa on myös huumoria - niinkuin elämässäkin, Mäkinen luonnehtii.

Teatterikorkeakoulun dramaturgian linjalla Outi Nyytäjä ja Jussi Parviainen opettivat minulle draamaan perusteet.

– Heille olen yhä edelleen kiitollinen monesta eri asiasta.

Tragikomiikka lähellä sydäntä

– Roolihahmojen luonteiden pitää olla runsaita ja paras meininki on silloin, kun mennään just rajalla. Jos niin ohjauksessa kuin näyttelijäntyössäkin ollaan pelkästään keskitien kulkijoita ilman riskiä, niin silloin dynamiikka kärsii, eikä kuvaushetken luovuudelle ole sijaa.

Ohjaaja Mäkinen tunnustaa, että hänellä on lehmän hermot.

– Ohjaaminen on inhimillistä toimintaa ja silloin siitä on apua, että on pitkäpinnainen.

Mäkinen myöntää, että hänelle on tyypillistä verkkainen kuvarytmi.

– Vaikka sarjan osien tasapaino saattaa muuttua ja tarina elää, pitävät vahvat tyypit ja juoni draaman raiteillaan. Se on ollut tyypillistä varsinkin maalaiskomedioissa.

Yle TV2:n draamatuotanto oli pieni yksikkö ja sen tarina päättyi Korpelan kujanjuoksun myötä.

– Meillä oli melkein 20 vuotta lähes sama tiimi tekemässä tv-sarjoja ja se oli ohjaajalle iso helpotus. Kuvauspaikoilla oli aina rento meininki ja huumori kukki.

Ohjaaja Jukka Mäkisen ja käsikirjoittaja Heikki Luoman yhteistyö alkoi jo 1990 -luvulla ja kesti yli 25 vuotta. Petri Görman/Yle

Kuusniemi oli pakopaikka todellisuudesta

– Jos Jukka Mäkinen ei olisi ollut ohjaajana käsikirjoittamissani tv-sarjoissa, niin en tiedä olisimmeko menestyneet näin hyvin. Itse olen kiitollinen siitä, että sain tehdä käsikirjoittajan työtä Ylelle tv-draaman kultakautena, käsikirjoittaja Heikki Luoma sanoo rehellisesti.

Luoman mukaan kaikkia heidän yhteisiä tv-sarjoja yhdistää oikeudenmukaisuuden teema.

– Paha saa palkkansa aina tv-sarjojen päätteeksi.

Luoman mukaan Kuusniemi on ollut pakopaikka todellisuudesta.

– Se on ollut lintukoto, jonne katsoja on voinut paeta ahdistavaa arkea.

Useiden Mäkisen ohjaamien tuotantojen kuvauksista on vastannut Kari Manninen, joka nähtiin maalaiskomedioissa myös Valtsun roolissa.

– Jukan kanssa on ollut mukava tehdä töitä, eikä hänen kanssaan ole koskaan ollut mitään taidejumeja kuvauspaikalla.

Myös näyttelijä Tuija Vuolle on ollut mukana useissa Mäkisen ohjaustöissä.

– Totean vaan, että hän on ollut aina hötkyilemätön ohjaaja. Yleensä kävimme tekstejä läpi kuvauksissa. Muutoksia tehtiin tarvittaessa, jotta teksti istuisi mahdollisimman hyvin näyttelijän suuhun, eikä siihen jäisi paperin makua, Vuolle kertoo.