Hiv-kotitestin voi nyt ostaa apteekista – Suomessa on edelleen satoja ihmisiä, jotka eivät tiedä tartunnastaan

Suomen markkinoille tulee tänään ensimmäinen apteekeissa myytävä kotitesti HIV-tartunnan testaamiseksi. Millainen merkitys tällä on seksuaaliterveyden kannalta? Vieraana HIV-säätiön ylläpitämän Hivpointin toiminnanjohtaja Jukka Keronen.

Hivpointin toiminnanjohtajan Jukka Kerosen mukaan matkailevien heteromiesten määrä on yleistynyt hiv-tartuntoja saaneiden joukossa.

Suomen markkinoille tulee tänään maanantaina ensimmäinen apteekeissa myytävä hiv-kotitesti.

Kotona tehtävä testi vaatii pienen pisaran verta. Pakkauksessa on pieni pistolaite, jolla verinäytteen saa sormenpäästä.

Pakkauksessa oleva analysoija antaa tuloksen noin 15 minuutissa. Pakkauksessa on suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet.

Ylen aamu-tv:ssä vierailleen Hivpointin toiminnanjohtajan Jukka Kerosen mukaan Suomessa on edelleen satoja ihmisiä, jotka eivät tiedä hiv-tartunnastaan.

– Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on noin 600–800 henkilöä, jotka eivät tiedä hiv-tartunnastaan. Paras tapa ennaltaehkäistä hiviä on se, että piilossa olevat tartunnat tulevat tietoon ja ihmiset pääsevät hoidon piiriin, Keronen sanoo.

Häpeä voi estää testissä käymisen

Tähän mennessä ihmiset ovat voineet käydä testauttamassa itsensä terveysasemalla tai esimerkiksi Hivpointin toimipisteissä.

Kerosen mukaan kohtuullisen suuri joukko jättää menemättä hiv-testeihin, vaikka niille voisi olla tarvetta. Testin välttelylle voi olla useita syitä.

– Seksuaaliasioihin liittyy aika paljon häpeää, osalla välimatka voi olla syynä tai sitten näistä asioista ei haluta keskustella tutussa terveyskeskuksessa tuttujen ihmisten kanssa, Keronen arvioi.

Hiv-kotitestejä on saanut netistä jo aiemmin, mutta ne ovat olleet Kerosen mukaan vaihtelevia niin tekotavaltaan kuin tarkkuudeltaan.

Nyt myyntiin tullut testi on hänen mukaansa erittäin luotettava.

– Tämä on EU-sertifioitu, ja luotettavuus on varmistettu myös THL:ssä.

Mikäli hiv-kotitesti näyttää positiivista tulosta, tulee hakeutua terveyskeskukseen, jossa tehdään vielä varmistustesti.

Thaimaa, Venäjä ja Espanja korostuvat tartuntatilastoissa

Kerosen mukaan Suomessa on todettu 2010-luvulla vuosittain 160–180 uutta hiv-tartuntaa. Hän kertoo tartuntojen olevan yleistymässä matkailevien heteromiesten joukossa.

– Perinteisten ryhmien rinnalle, joita ovat miehet joilla on seksiä miesten kanssa ja korkean esiintyvyyden alueelta tulevat maahanmuuttajat, on nyt yleistymässä matkailevien heteromiesten ryhmä, jossa tartuntoja on havaittu keski-iän ylittäneillä ja jopa vanhemmilla miehillä.

Keronen kertoo matkakohteista tilastoissa korostuvan erityisesti Thaimaan, Venäjän ja Espanjan.

Esimerkiksi Etelä-Karjalassa hiv-tartunnan saaneiden miesten keski-ikä on ollut viime vuosina yli 60 vuotta.

Vuonna 2016 kaikki Etelä-Karjalassa todetut hiv-tartunnat olivat yli 70-vuotiailla miehillä. Huomattava osa tartunnoista on saatu Venäjältä.

