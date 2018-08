Rysky Riiheläisen kolumni: Trumpin lähtölaskenta on käynnissä, mutta omien tuki on vielä vahva

Veikkaukseni on, että Trump joutuu lähtemään Valkoisesta talosta ennen virkakautensa loppua. Kysymys on enää nähdäkseni siitä, kuinka kauan siihen menee, kirjoittaa Rysky Riiheläinen kolumnissaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin entinen asianajaja tunnusti ja joutuu vankilaan. Trumpin entinen kampanjapäällikkö ei tunnustanut, mutta tuomittiin kahdeksasta talousrikoksesta.

Mafiapomon tapaan Trump moitti (siirryt toiseen palveluun)asianajajaa yhteistyöstä poliisin kanssa ja kehui kampanjapäällikköä hiljaa pysymisestä. Trumpin kirjanpitäjä (siirryt toiseen palveluun)ja häntä vuosia tukenut juorulehden julkaisija (siirryt toiseen palveluun) ovat sopineet yhteistyöstä syyttäjän kanssa. Kaikki nämä ovat tulosta erikoissyyttäjä Robert Muellerin tutkinnasta.

Sinällään nämä eivät vielä todista mitään tutkimuksen keskiössä olevasta ajatuksesta Venäjän ja Trumpin kampanjan yhteistyöstä. Mutta vahvat merkit (siirryt toiseen palveluun)viittaavat, että sitä kohti ollaan matkalla. On siis jo todistettu, että Venäjä vaikutti vaaleihin, mutta yhteistyöstä Trumpin kanssa ei ole esitetty näyttöä.

Trump on selvinnyt tähän asti uskomattomasta määrästä asioita, joiden olisi pitänyt lopettaa hänen poliittinen uransa. Siihen ajattelisi riittävän jo sen, että hän on todistetusti valehdellut (siirryt toiseen palveluun)keskimäärin noin kahdeksan kertaa päivässä virassa ollessaan.

Jotain olennaista Trumpin toimintatavoista kertoo, että poikkeuksellisen monet

hänen hallintonsa edustajat ovat joutuneet jo eroamaan (siirryt toiseen palveluun) eettisten ja juridisten syiden takia. Hänen kannatuksensa (siirryt toiseen palveluun) on kuitenkin pysynyt vakaasti

reilussa 40 prosentissa. Merkittävä osa hänen kannatuksestaan

nousee paradoksaalisen oloisesti kristittyjen konservatiivien keskuudesta.

Trumpin kannatus on seurausta monista Yhdysvaltain sisäpoliittisista kehityskuluista. Siksi hän näyttää olevan poliittisesti turvassa pysytellessään uskollisena itselleen ja kannattajakunnalleen. Mutta kun kuvaan astuvat lainvalvonta ja oikeusistuimet, ei röyhkeä valehtelu ja viholliskuvien lietsonta enää auta.

Trumpin tärkein periaate on kuitenkin Trumpin etu, ja siitä hän pitää kiinni loppuun asti. Siksi käynnissä olevassa prosessissa perikatoskenaario on hyvinkin mahdollinen. Watergate-skandaaliin 1970-luvulla kaatunut Yhdysvaltain entinen presidentti Richard Nixon älysi lähteä ennen kuin syyte nostettiin. Trumpin todennäköisempi toimintatapa on linnoittautua Valkoiseen taloon ja odottaa, että hänet haetaan sieltä. Trump voi hyvinkin yrittää eri konstein johtaa huomion muualle. Esimerkiksi Pohjois-Korean hankala tilanne (siirryt toiseen palveluun)voi tarjota presidentille ikävän tuhoisan mahdollisuuden tähän.

Trumpin hyökkäykset vapaata lehdistöä vastaan ovat hyökkäyksiä demokratiaa vastaan. Trump on myös asettunut johtamansa valtion turvallisuusjärjestelmiä vastaan. Hokemalla jatkuvasti, miten hänen oman oikeusministeriönsä käynnistämä Venäjä-tutkimus on noitavainoa, hän vakuuttaa kannattajilleen johtamansa maan oikeusjärjestelmän taipuvan poliittiseen vainoon. Trumpin epäilevä asenne Yhdysvaltain tiedustelu- ja turvallisuuspalveluja kohtaan tuli esille Helsingin huippukokouksen tiedotustilaisuudessa, jossa hän ilmoitti uskovansa ennemmin Putinia kuin tiedustelupalvelujaan.

Republikaanit eivät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ole vielä nousseet Trumpia vastaan. Paljon kertoo kuitenkin se, että kongressi on määrätietoisesti ottanut Yhdysvaltain Venäjä-suhteet hallintaansa (siirryt toiseen palveluun).

Trumpin suosio republikaanien äänestäjien keskuudessa (siirryt toiseen palveluun)on suorastaan historiallisen suuri, mutta silti tappio välivaaleissa pakottaisi puolueen miettimään asennettaan presidenttiin. Toinen Trumpin kannalta ratkaiseva taho on Fox-uutiskanava. Tähän asti se on toiminut lähes aina Trumpin tukena, selittäen asiat parhain päin (siirryt toiseen palveluun) hänen kannattajakunnalleen.

Liittolaisuuksia ei ole olemassa ilman luottamusta.

Koska Yhdysvallat on niin keskeinen tekijä kansainvälisessä politiikassa, niin sen suistuminen sisäiseen heikkouteen heijastuu kaikkialle. Varsinkin Venäjä ja Kiina käyttävät varmasti tilaisuutta hyväkseen. Yhdysvaltoihin luottaneet maat joutuvat arvioimaan tilannettaan uudestaan. Tämä koskee mitä suurimmassa määrin myös Suomea. Toki heikko ja hajanainenkin Yhdysvallat on edelleen maailman mahtavin valtio, mutta etumatka Kiinaan kapenee myös Trumpin sotkujen takia koko ajan.

Vaikka Yhdysvaltojen poliittinen koneisto on tehnyt parhaansa pitääkseen mahdollisimman monia asioita normaalin puitteissa, niin pysyvien vaurioiden todennäköisyys lisääntyy koko ajan. Liittolaisuuksia ei ole olemassa ilman luottamusta. Asiat eivät palaudu Trumpin jälkeen ennalleen, vaan Yhdysvallat ja maailma ovat muuttuneet peruuttamattomasti.

Veikkaukseni on, että Trump joutuu lähtemään Valkoisesta talosta ennen virkakautensa loppua. Kysymys on enää nähdäkseni siitä, kuinka kauan siihen menee ja kuinka pahaa vahinkoa aiheutuu sitä ennen. Mutta kuten olemme jo tähän mennessä Trumpin kohdalla oppineet, mitä vain voi tapahtua.

Janne "Rysky" Riiheläinen

Kirjoittaja on joensuulainen bloggari, joka on aktiivinen turvallisuuspolitiikan keskustelija. Riiheläinen on vapaa toimija, joka ei ole sidottu mihinkään asemaan, organisaatioon tai ajatussuuntaan.