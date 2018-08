Viipurin satamassa etnistä profilointia – Suomesta tulleita matkustajia joutunut tunneiksi erityistarkastukseen

Etniset tarkastukset alkoivat kesäkuussa Venäjällä pelattujen jalkapallon MM-kisojen aikaan. Lappeenrannasta Viipuriin risteilevän M/S Carelian matkustajien joukosta venäläiset rajavartiopalvelun työntekijät valitsivat erityistarkastukseen tummaihoisia matkustajia sekä kolmansien maiden kansalaisia.

– Yksi äiti ja lapsi käännytettiin takaisin laivalle, koska tarkastajan mielestä kahden kuukauden ikäistä lasta ei varmuudella voitu passista tunnistaa, sanoo Saimaa Travels -varustamon toimitusjohtaja Kirsti Laine.

Venäläinen rajavartiopalvelun tehotarkastuksiin ovat joutuneet myös monet Keski-Euroopasta Saimaalle risteilylomalle tulleista matkustajista. Pisimmillään kuulustelut ovat kestäneet pari tuntia.

– Monet keskieurooppalaiset tulivat Venäjälle jalkapallon MM-kisojen innoittamana. Tiukat kuulustelut laskivat luonnollisesti mielialaa, varsinkin kun kuulusteltavaksi joutui nuoria, jotka olivat liikkeellä vanhempiensa kanssa, harmittelee Kirsti Laine.

Lappeenrantalainen M/S Carelia tekee kesäaikana risteilyjä Lappeenrannasta Saimaan kanavaa pitkin Viipuriin. Kari Kosonen / Yle

Viipuri on yksi kahdeksasta Venäjän satamakaupungista, jonka kautta ulkomaalaiset voivat tulla kolmeksi vuorokaudeksi maahan ilman viisumia. Viisumivapaus edellyttää, että matka tehdään laivalla. Saimaa Travelsin arvion mukaan Viipurissa tarkastukset ovat vaikeuttaneet kymmenien matkustajien maahanpääsyä.

– Jouduimme lopettamaan ulkomaalaisten kiertoajelut Viipurissa, koska bussit eivät enää päässeet lähtemään ajoissa. Opastusta ei olisi ehditty tehdä ennen laivan lähtöä paluumatkalle.

Saimaa Travels -varustamon toimitusjohtaja Kirsti Laine kertoo, että tiukat kuulustelut ovat laskeneet turistien mielialaa. Kari Kosonen / Yle

Turistin käytös ei miellyttänyt – päällikkö vei kuulusteltavaksi

Myös suomalaiset ovat saaneet osansa rajavartiopalvelun tarkastuksista Viipurin satamassa. Viikonvaihteessa viiden hengen suomalaisseurueen yksi jäsenistä otettiin kuulusteltavaksi. Kuulustelun suoritti sataman rajaviranomaisten toiminnasta vastaavan yksikön upseeri.

Myöhemmin upseeri oli kertonyt venäläiskollegoille syyksi tarkastukseen sen, ettei matkustajan käytös miellyttänyt häntä.

M/S Carelia Viipurin satamassa. Kari Kosonen / Yle

Pietarin pääkonsulaatti selvittää syytä tarkastuksiin

Suomen Pietarin pääkonsulaatti on alkanut selvittää syytä Viipurin sataman passintarkastuksen poikkeukselliseen toimintaan. Konsulaattin mukaan muilla rajanylityspaikoilla ei ole havaittu vastaavaa.

– Selvitämme paikallisviranomaisten kanssa mistä tässä on kysymys, sanoo pääkonsulin sijainen Lauri Pullola.

Pullolan mukaan on mahdollista, että kyse on yksittäisten työntekijöiden toiminnasta, joka tulee nopeasti ilmi varsinkin pienillä rajanylityspaikoilla. Viipurin sataman rajatarkastusaseman ainoa säännöllinen asiakas on Lappeenrannasta tuleva matkustaja-alus.