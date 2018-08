Eppu Normaali -veistos paljastettiin Ylöjärvellä – "Onhan se seinästä revityn näköinen"

Eppu Normaali on saanut näyttävän muistomerkin kotikaupunkiinsa. Kuvanveistäjä Kimmo Schroderuksen haponkestävästä teräksestä taiteilema Alamökki paljastettiin Ylöjärven kaupungintalon edustalla keskiviikkona.

Kun kaupungin kaavailema hanke tuli julki ensimmäistä kertaa kaksi vuotta sitten yhtyeen 40-vuotisjuhlien lähestyessä, puhuttiin vielä patsaasta. Eppu Normaali halusi kuitenkin jotain muuta.

– Halusimme visuaalisesti merkityksellisen, näyttävän ja aikaa kestävän teoksen. Veistoksen tulee selittää itse itsensä eli sen pitää toimia myös ilman yhteyttä meihin, kertoo yhtyeen keulahahmo Martti Syrjä.

Idea syntyi jo ensitapaamisessa

Ylöjärven kaupunki on vienyt hanketta eteenpäin yhteistyössä Eppujen kanssa. Esimerkiksi taiteilijavalinta tehtiin yhdessä.

Näyttävistä monumenteista tunnettu Kimmo Scroderus on eturivin kuvanveistäjiä Suomessa. Vuonna 1970 syntynyt taiteilija on palkittu Ars Fennicalla ja hänen töitään on muun muassa Helsingin kaupungin taidemuseon kokoelmissa.

Olimme välittömästi aika vaikuttuneita tuosta ideasta. Lopputulos on kaunis ja kiiltävä esine. Martti Syrjä

Nyt julkistettu veistos lähti Schroderuksen mukaan syntymään heti ensitapaamisella heitetyn idean raakileen pohjalta. Alkuperäinen Alamökki on Eppu Normaalin varhainen harjoituskämppä Martti ja Mikko ”Pantse” Syrjän lapsuudenkodin pihapiiristä.

– Eppu Normaalin puolelta tuli paljonkin mielipiteitä ja ihan suoria näkemyksiä siinä vaiheessa, kun teos oli vielä suunnittelu- ja pienoismallivaiheessa. Mutta kun tietyt asiat oli sovittu, kauheasti asiaa ei ole kommentoitu. Voi siis sanoa, että luovan alan ammattilaiset ovat jättäneet erittäin paljon tilaa toiselle luovan alan ammattilaiselle, hän kertoo.

Veistosta varten Eppujen harjoituskämpän seinästä otettiin silikonimuotti. Ohut, teräksinen veistos syntyi monien työvaiheiden jälkeen. Arttu Kokkonen

Veistosta varten alamökin seinästä otettiin silikonimuotti, josta syntyi useiden työvaiheiden jälkeen ohut ja kaartuileva, haponkestävästä teräksestä valettu veistos. Yhtyeen jäseniä ajatus miellytti.

– Olimme välittömästi aika vaikuttuneita tuosta ideasta. Lopputulos on kaunis ja kiiltävä esine, Martti Syrjä kiittelee.

– Onhan se seinästä revityn näköinen, Pantse Syrjä sanoo.

Ylöjärvi juhli ylpeyttään isosti

Veistoksen julkistustilaisuus oli suuri yleisötapahtuma, jonka pitopaikaksi kaupunki oli varannut kaupungintalon aukion, kirkkopuiston ja näiden välisen tiealueen. Paikalla myytiin Eppujen fanituotteita ja herkkuja paikallisten yrittäjien ja lukion oppilaiden myyntikojuista.

Juhlan vuoksi kaupungin keskustan läpi kulkeva Kuruntie oli suljettu puolen kilometrin matkalta ja liikenne ohjattu kiertoreitille. Teivon ravikeskuksen pysäköintialueelta oli järjestetty ilmainen bussikuljetus kaikille julkistusjuhlaan haluaville.

Julkistusjuhlallisuuksiin osallistui satoja ihmisiä Ylöjärvellä. Heli Mansikka / Yle

Teoksen kustannusarvio on 100 000 euroa ja se rahoitetaan pääosin testamenttivaroin. Ylöjärven kaupunki haluaa kunnioittaa veistoksella Ylöjärvellä vuonna 1976 perustetun Eppu Normaalin poikkeuksellisen pitkää ja hienoa uraa. Yhtyeen jäsenten mieltä muistaminen lämmittää.

– Otamme sen vastaan ei nöyrinä, mutta tyytyväisinä. Emme ole tavoitelleet sitä, että kunnianosoitus suodaan, vaan se on annettu siitä, mitä olemme tehneet, sanoo yhtyeen kitaristi Juha Torvinen.

– Mutta turha kieltää, että hyvältä se tuntuu, sanoo Martti Syrjä.

Kuvanveistäjä Kimmo Scroderuskin on tyytyväinen projektiin.

– Taiteen tekeminen on hieno väylä päästä luovimaan ympäristöihin, joihin muuten ei ehkä pääsisi. Tällä kertaa tämä suora kytkös suomalaisen musiikkielämän ytimeen on ollut kiehtovaa, Kimmo Schroderus sanoi.

– Nyt olo on lähinnä väsynyt. Tämän kokoisissa projekteissa väsymykseen liittyy se, että sitä jo ihan mielellään pistää pömpelin pystyyn ja toteaa, että se on nyt tehty.

