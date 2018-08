Tekoäly alkaa etsiä lasten kirjoitusvaikeuksia – Suomesta kansainväliseen kokeiluun lähtee alakoulu Kokkolasta

Tietokoneohjelma otetaan avuksi etsimään lasten kirjoitushäiriöitä. Suomesta mukana on Kokkolan Torkinmäen koulu.

Mukaan lähtevät oppilaat käyttävät tabletteja ja elektronista kynää. Kirjoittamisen vaikeuksia analysoidaan oppilaiden taustatietojen ja ohjelman keräämän informaation avulla.

Ohjelma osaa esimerkiksi tulkita kynän asentoa ja näyttöön kohdistuvaa painetta.

Tutkimustuloksia kerätään eri puolilta maailmaa yhteensä seitsemästä maasta: muun muassa Intiasta, Kiinasta sekä Europpan ja Pohjois-Amerikan maista. Lukuvuoden mittaiseen kokeiluun osallistuu noin 3000 koululaista.

Suomalaisen pilottikoulun, kokkolalaisen Torkinmäen jokaiselta luokka-asteelta lähtee aluksi mukaan kymmenen oppilasta. Kyse on tavallisista koululaisista, joilla ei ole mitään erityisiä haasteita lukemisessa tai kirjoittamisessa.

– Uusi sovellus on pelillinen ympäristö, jossa oppilaat pääsevät tekemään helppoja kirjoitus- ja kynätehtäviä. Ei ole tarkoitus tehdä mitään vaikeita tehtäviä, vaan esimerkiksi yhdistetään viivoja pallosta toiseen ja kirjoitellaan erilaisia tekstejä. Sitä kautta löydetään lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia, sanoo rehtori Hanna Pernu.

Suomessa lukivaikeuksia ja kirjoitusongelmia selvitellään tyypillisesti vielä kynän ja paperin sekä erityisopettajan avulla. Niin jatkossakin, toteaa rehtori Hanna Pernu.

– Kyllä se menee edelleen niin, että erityisopettaja tekee paperitestejä oppilaille aina tarpeen mukaan. Toivotaan, että keinoäly tuo meille ihan uuden ulottuvuuden näiden lukivaikeuksien testaukseen ja analysointiin.

Ohjelmisto on ohjelmistoyritys Oppimin käsialaa. Yhtiön tutkimus- ja kehittämisjohtaja Luca Lo Iacono kertoo, että menetelmässä keinoäly analysoi kolmen tuhannen oppilaan suoritukset ja mahdolliset ongelmat kirjoittamisessa.

Kirjoittamisen vaikeudet

Keskushermostoperäiset kirjoittamisen vaikeudet (dysgrafia) ilmenevät usein yhdessä lukemisen vaikeuksien kanssa (dysleksia).

Koulun perustaitojen saavuttaminen lukemisen ja kirjoittamisen osalta on vaikeaa yli 10 prosentille lapsista. Aikuisista lähes 6 prosentilla on lukivaikeuksia. Lukemisen vaikeuksilla on usein geneettinen tausta.

Yli 60 prosentilla suomalaisista lukemisvaikeuksista kärsivistä on lähisukulainen, jolla on vaikeuksia lukemisen ja kirjoittamisen kanssa. Kyseessä ei ole älyllinen jälkeenjääneisyys.

