Helsingin yliopistoa piinaa sitkeä huijauskampanja, yli 300 ihmistä antanut tietonsa rikollisille: "Emme ole nähneet moneen vuoteen mitään tällaista"

Helsingin yliopistoa vaivaa poikkeuksellisen sitkeä ja suuri kalasteluviestikampanja, sanoo yliopiston tietohallintojohtaja Ilkka Siissalo Ylelle.

– Emme ole nähneet ainakaan neljään vuoteen mitään tätä mittaluokkaa olevaa.

– Viestejä tulee hurjaa vauhtia, ja aika moni yliopistolainen on mennyt halpaan ja antanut tunnuksensa näille rikollisille, Siissalo sanoo.

Hän ei tiedä tarkkaa lukua mutta kertoo sen olevan suurempi kuin kolmesataa.

– Se on niin iso määrä, että moneen vuoteen ei ole ollut tällaista mittakaavaa tässä asiassa.

Siissalon mukaan Helsingin yliopisto aikoo tiedottaa nyt "kaikilla mahdollisilla tavoilla" yliopiston 70 000 käyttäjälle, että kukaan ei enää antaisi tunnuksiaan ja salasanojaan rikollisten käyttöön.

Yliopisto aikoo myös tehdä asiasta rikosilmoituksen poliisille, hän sanoo.

Siissalon tietojen mukaan kampanjan jäljet johtavat Etelä-Afrikkaan.

– Tiedän, että näitä on ollut muissakin yliopistoissa ja myös ruotsalaisissa yliopistoissa.

– Tähän mennessä emme ole havainneet, että rikolliset olisivat tehneet muuta kuin levittäneet tätä edelleen ja lähettäneet ison määrän roskapostia. Mutta kuulin viime viikolla kollegoilta Ruotsista, että siellä on käynyt niin, että kaapattuja sähköpostilaatikoita on tyhjennetty ja sähköpostien palauttamisesta on vaadittu lunnaita, Siissalo sanoo.

Hänen mukaansa yliopisto havaitsi kalastelukampanjan elokuun puolivälissä.

Asiasta kirjoitti maanantaina Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) ja aiemmin myös MTV (siirryt toiseen palveluun).

MTV:n näkemissä viesteissä käyttäjää on esimerkiksi pyydetty klikkaamaan linkkiä salasanan vaihtamista varten.