Poliittinen vitsi vei oikeuteen – Venäjällä pohditaan nyt somejakojen rangaistavuutta

Vuonna 2015 pietarilainen Eduard Nikitin jakoi eteenpäin sosiaalisessa mediassa anekdootin ja pilkkakuvan. Kolme vuotta myöhemmin hän on oikeudessa asian takia.

Tapaus on herättänyt Venäjällä keskustelua siitä, kuinka kevein perustein maassa nostetaan syytteitä sosiaalisessa mediassa jaetuista sisällöistä.

Nikitinin jakamassa anekdootissa isä sanoo pojalleen, etteivät tulevat vaalit muuta mitään: Pari kirsikkaa ei tee sontakasasta täytekakkua.

Pilakuvassa näkyvät paareilla makaavan henkilön jalat ja toisen jalan isoon varpaaseen on solmittu Yrjön nauha, josta tuli Krimin miehityksen ja Itä-Ukrainan sodan aikana keskeinen isänmaallisuuden symboli. Kuvan alla lukee: ”Ainoa hyvä vatnik on kylmä vatnik”.

Pilkkanimitys vatnik tulee halpaa toppatakkia tarkoittavasta sanasta. Venäjän liberaalipiireissä sillä tarkoitetaan heikosti koulutettua henkilöä, joka sokeasti luottaa vallanpitäjien isänmaallisiin puheisiin.

Muun muassa tästä syyttäjät vetivät johtopäätöksen, että Nikitin lietsoo vihaa etnisiä venäläisiä vastaan.

Nikitinin asianajaja luonnehti tapausta ensimmäiseksi vitsistä nostetuksi rikossyytteeksi sitten Leonid Brežnevin aikojen.

Venäjän rikoslain 282. pykälän rikkominen voi johtaa jopa viiden vuoden vankeustuomioon. Syyttäjä hakee Nikitiniä psykiatriseen pakkohoitoon.

Nikitin on toiminut opposition Solidaarisuus-liikkeessä. Hän on työtön invalidi ja asuu vanhempiensa luona.

Viranomaiset iskivät sosiaaliseen mediaan

Internetmeemien ja -sutkausten uudelleenjakamisesta on Venäjällä nostettu useita rikosjuttuja, jotka ovat herättäneet kummastusta.

Taustalla on ääriliikehdintää koskevan lainsäädännön laaja-alaisuus ja tulkinnanvaraisuus.

Venäjän oppositio ja ihmisoikeusaktivistit ovat pitäneet lain epäselvyyttä tarkoituksellisena. Vallanpitäjät voivat käyttää syytöksiä ekstremismistä poliittista oppositiota vastaan.

Samaan aikaan turvallisuusviranomaiset etsivät hanakasti rikosjuttuja osoittaakseen aktiivisuuttaan.

Siperiassa Altain alueella Barnaulin kaupungissa 19-vuotias elokuva-alan opiskelija sai syytteen uskonnollisten tunteiden loukkaamisesta, kun hän jakoi Game of Thrones -sarjan hahmon Jon Snow’n kuvaa tekstillä ”Jon Snow nousi kuolleista – totisesti nousi” ortodoksista pääsiäistervehdystä mukaillen.

Samoin Barnaulissa 23-vuotias nainen sai syytteen ekstremismistä Vkontakteen – Venäjän Facebookiin – tallettamiensa kuvien perusteella.

Yhdessä kuvista näkyi ristisaatto likaisella tiellä ja tekstissä kuvan sanottiin esittävän Venäjän kahta ongelmaa. Tämä viittaa vanhaan sanontaan huonoista teistä ja typeryksistä (dorogi i duraki). Viranomaiset löysivät naisen Vkontakte-sivuilta myös kuvia, joiden katsottiin halventavan mustia afrikkalaisia.

Molemmat syytetyt sanovat, että poliisit painostivat heidät tunnustamaan.

Etelävenäläisessä Stavropolissa opiskelija sai kolmen vuorokauden vankeustuomion (siirryt toiseen palveluun) jaettuaan VKontakte-sivustolla eteenpäin artikkelia toisen maailmansodan historiaa käsittelevän museon avaamisesta Puolassa. Artikkelin kuvassa museon seinällä näkyi natsien hakaristi.

"Neuvostoaikana sentään tiedettiin pelisäännöt"

Venäjän mediassa (siirryt toiseen palveluun) on jo kerrottu, että kiristäjät käyttävät tilannetta hyväkseen. Rikolliset vaativat varomattomiin internetpostauksiin hairahtuneilta rahaa siitä, etteivät ilmianna näitä viranomaisille.

Eräissä mediakommenteissa tilanteen katsottiin eroavan neuvostoajoista sikäli, että neuvostokansalaiset sentään tiesivät pelisäännöt ja osasivat varoa vitsien kertomista väärässä seurassa.

Venäjällä on herättänyt järkytystä myös rikosjuttu, jossa useita nuoria syytetään toiminnasta Novoe Velitšije eli Uusi suuruus -äärijärjestössä (siirryt toiseen palveluun).

Syytettyjen mukaan koko järjestön perusti itse asiassa turvallisuuspalvelu FSB:n agentti Ruslan D., joka myös provosoi nuoria ääriliikehdintään.

Lakia saatetaan lieventää

Suositun VKontakte-sivuston omistaja Mail.ru-yhtiö sanoi julkilausumassaan, että viranomaisten reaktiot meemeihin ja uudelleenpostauksiin ovat olleet perusteettoman kovia.

Yhtiö on vaatinut muutoksia lakiin ja armahdusta epäoikeudenmukaisesti tuomituille. Mail.ru-yhtiön taustalla on miljardööri Ališer Usmanov, jolla tiettävästi on hyvät suhteet Kremliin.

Vallanpitäjät lupaavat jo muutoksia ylilyönteihin johtaneeseen lainsäädäntöön. Venäjän viestintäministeriö on ilmaissut tukeaan lain lieventämiselle ja presidentin ihmisoikeusneuvosto on laatinut asiasta suosituksen.

Aiheesta aiemmin:

Analyysi: "Venäjän WhatsAppissa" pilkataan Putinia ja juorutaan hallinnosta – mutta mitä yritys sulkea Telegram merkitsee venäläisille? 20.4.2018

Venäjä kiristi netin valvontaa ja kielsi salatut verkot – ”Venäjä on Kiinan tiellä” 21.11.2017

Sananvapaus Venäjän netissä heikkenee – käyttäjiä pelotellaan jakamalla ankaria tuomioita 29.12.2016

Venäjä jatkaa sananvapauden rajoittamista internetissä 2.5.2014

Aiheesta muualla:

Iltalehti: Meemin julkaisusta voi joutua Venäjällä vankilaan - Eduard Nikitiniä saattaa odottaa jopa kuuden vuoden linnatuomio, eikä hän ole yksin (siirryt toiseen palveluun) 27.8.2018

Lähteet: AFP