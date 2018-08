Syyriassa Idlibin maakunnan asukkaat pelkäävät hallituksen viimeistä suurhyökkäystä – kolme miljoonaa ihmistä on loukussa

Pohjoissyyrialaisessa Idlibin maakunnassa tunnelma on pelokas. Syyrian hallitusjoukot näyttävät valmistelevan suurhyökkäystä kapinallisten viimeiseen linnakkeeseen. Edessä voi olla massiivinen pakolaisliike paikasta (siirryt toiseen palveluun), josta pakoreittejä ei juuri ole.

– Jos hyökkäys on laaja, voi olla, ettei ihmisillä ole paikkaa mistä hakea turvaa, koska Turkin raja on suljettu. Hallituksen joukot tulittavat tavallisesti myös maanteitä ja siviilikohteita, sanoo Idlibissä työskentelevä avustustyöntekijä.

Useita vuosia Idlibissä työskennellyt mies ei halua oikeaa nimeään julkisuuteen, joten kutsutaan häntä Mahmudiksi. Hän ei halua tulla tunnistetuksi, kun puheenaiheena on muut asiat kuin avustustyö.

Idlibin pakolaisilla edessään uusi pakomatka

Idlibissä olevien siviilien määrästä on vaihtelevaa tietoa, lukuja näkee kolmen miljoonan molemmin puolin. Maakunnan väkiluku on kasvanut, kun alueelle on kuljetettu ihmisiä Syyrian hallituksen takaisin valtaamilta alueilta. Esimerkiksi Damaskoksen liepeiltä on tullut sekä taistelijoita että siviilejä.

Voi olla, että useita kertoja paenneet ja jo valmiiksi uupuneet ihmiset joutuvat lähtemään uudelle pakomatkalle.

– Osa muualta tulleista elää hyvin alkeellisissa oloissa, ilman kattoa päänsä päällä, Mahmud kuvailee.

Idlib on viimeinen maakunta, joka on suurimmaksi osaksi kapinallisryhmien valvonnassa. Syyrian presidentti Bashar al-Assad on vannonut valtaavansa sen takaisin (siirryt toiseen palveluun). Syyrian koillisosat ovat lisäksi Syyrian kurdien käsissä, mutta kurdit yrittävät neuvotella al-Assadin hallinnon kanssa.

Yle Uutisgrafiikka

Viime viikkoina Idlibin lähistöllä on näkynyt sotilasoperaation valmisteluja, kuten joukkojen siirtoja. Syyrian armeija on myös tulittanut joitakin alueita tykistöllä. Syyrian ja Venäjän ilmavoimien lentokoneet ovat pommittaneet kohteita Idlibissä jo pitempään.

Apteekkarilta meni apteekki ja koti

Ennen sotaa Mahmudilla oli apteekki pienessä kaupungissa Idlibin eteläpuolella sijaitsevassa Haman maakunnassa. Hän lähti mukaan hallitusta vastustaviin mielenosoituksiin, jotka levisivät hänen kotikaupunkiinsa keväällä 2011. Se oli lopun alkua vanhalle elämälle.

– Vuonna 2012 hallituksen joukot ottivat kotikaupunkimme hallintaansa. Apteekkini ja kotini ryösteltiin. Talo, jossa apteekki sijaitsee, on osittain tuhoutunut, Mahmud kertoo.

Perhe turvaan ja takaisin töihin

Mahmud pakeni Turkin rajan yli ja vei perheensä sinne. Sen jälkeen hän palasi tekemään töitä Pohjois-Syyrian sairaaloita avustavan järjestön työntekijänä. Mahmud on etuoikeutettu, koska hän voi liikkua rajan yli ja hänen perheensä on turvassa.

Idlibissä riittää juuri nyt työtä. Alueen sairaaloissa ja terveysasemilla valmistaudutaan hallitusjoukkojen suurhyökkäykseen, jonka on arveltu alkavan lähiaikoina.

– Olemme harjoitelleet sairaaloiden ja klinikoiden evakuointia, koska tiedämme että niihin hallitus iskee, Mahmud kertoo.

– Jos hyökkäyksessä käytettäisiin kemiallisia aseita myös sairaaloita vastaan, se olisi hyvin hankala tilanne. Henkilökunnan on suojauduttava, kun sairaalaan virtaa potilaita.

Idlibiin on tuotu taistelijoita ja siviilejä eri puolilta Syyriaa. Keväällä ihmisiä kuljetettiin Idlibiin Damaskoksen liepeiltä Harastasta. Youssef Badawi / EPA

Idlibin maakunnassa on siviilien lisäksi tuhansia eripuraisia taistelijoita. Jihadistiryhmä Hay'at Tahrir al-Sham on erittäin vahva (siirryt toiseen palveluun) alueella, vaikka sen toiminta on myös kohdannut vastarintaa (siirryt toiseen palveluun) siviiliväestön parissa.

– Eri ryhmät tulevat eri suunnista ja yrittävät vallata itselleen omia alueita. Ehkä Turkki voisi tehdä jotain jihadisteille, jotta heidät saataisiin kuriin, Mahmud miettii.

Pelastaako Turkki Idlibin?

Mahmud uskoo, että Idlib on pelastettavissa. Siinäkin Turkki on tärkeässä asemassa. Turkilla on yhteensä 12 tarkkailuasemaa (siirryt toiseen palveluun) Idlibissä ja Haman maakunnan pohjoisosassa. Asemista on sovittu presidentti Bashar al-Assadin tukijoiden Venäjän ja Iranin kanssa.

Turkkilaisten läsnäolo tuo turvallisuuden tunnetta paikallisille, ja turkkilaissotilaita seurataan tarkkaan, Mahmud kertoo.

– Jos turkkilaiset lähtevät, se olisi merkki siitä, että Assadin joukkojen hyökkäys alkaa. Siinä tapauksessa ihmiset pakenevat turkkilaisten perässä kohti pohjoista.

Mahmud toivoo vielä jonkinlaista ratkaisua, joka estäisi laajamittaisen hyökkäyksen.

– Puhumme neljän tai viiden miljoonan ihmisen kohtalosta Pohjois-Syyriassa. Ehkä Turkki, Iran ja Venäjä voivat sopia jostakin, mikä estäisi Syyrian hallituksen joukkojen hyökkäyksen, Mahmud sanoo.

Hän sanoo yrittävänsä suhtautua kaikesta huolimatta toiveikkaasti tulevaisuuteen.