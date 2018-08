Etlan Vihriälä Yhdysvaltojen ja Meksikon kauppasopimuksesta: Toteutuessaan saattaa nostaa autojen hintoja Yhdysvalloissa

Sopimuksen sisällöstä ei toistaiseksi ole tietoa. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Vesa Vihriälän mukaan on myönteistä, että toteutuessaan sopimus selkeyttäisi Yhdysvaltojen ja Meksikon välisen kaupan ehtoja.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti maanantai-iltana Suomen aikaan tehneensä kauppasopimuksen Meksikon kanssa.

Sopimuksen sisällöstä ja luonteesta ei toistaiseksi ole juurikaan vahvistettua tietoa. Jos Meksikosta Yhdysvaltoihin tuotujen autojen kokonaisarvon yhdysvaltalaisosuutta aiotaan nostaa sopimuksella, se vaikuttaa autojen hintoihin Yhdysvalloissa, sanoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAn toimitusjohtaja Vesa Vihriälä.

– Autoista tulisi Yhdysvalloissa aiempaa kalliimpia, koska niitä ei tuoteta tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Yhdysvaltalaiskuluttajat tulevat tätä kautta kärsimään.

Vihriälä toteaa, että Trumpin ilmoittamassa sopimuksessa on useita epävarmuuskohtia. Vielä on esimerkiksi epäselvää, onko Kanada mukana sopimuksessa. Trump on kertonut neuvottelevansa seuraavaksi Kanadan kanssa.

– Emme tiedä vielä varmuudella, tuleeko sopimus voimaan, koska se täytyy ratifioida parlamenteissa.

Vihriälä pitää myönteisenä sitä, että toteutuessaan sopimus selkeyttää Yhdysvaltojen ja Meksikon välisen kaupan ehtoja.

Trump on kutsunut vuonna 1994 solmittua Yhdysvaltain, Meksikon ja Kanadan välistä Nafta-vapaakauppasopimusta historian huonoimmaksi sopimukseksi. Hän lupasi presidentinvaalikampanjansa aikana joko neuvotella sopimuksen uudelleen tai purkaa sen.

