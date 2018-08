Brändikiusaamiseen vaikea puuttua – tutkija neuvoo, miten nuori voi siltä välttyä

Brändeissä on paljon merkityksiä, joita paitsi markkinoijat myös nuoret itse niille kehittävät.

Nuorten suhdetta brändeihin tutkinut Samil Aledin sanoi Aamu-tv:n haastattelussa, että brändit sopivat valitettavasti hyvin kiusaamistilanteisiin.

Aledinin mukaan kiusaamisessa korostuvat symboliset, näkyvät tuoteryhmät, kuten esimerkiksi kännykät, lenkkarit, vaatteet ja koululaukut.

Kauppatieteiden tohtori Aledin on tutkinut suomalaisia ja amerikkalaisia nuoria. Tutkimukseen osallistui nelisensataa nuorta, joista kolmasosa oli Suomesta ja loput Yhdysvalloista. Nuorilta kysyttiin, ovatko he kokeneet kiusaamista brändeillä.

– Tästä siivilöityi kymmenen syvähaastateltavaa Suomesta ja kolmetoista Yhdysvalloista. Kun heidän kanssaan kahdestaan on, kyllä he avautuivat ja kertoivat hyvin avoimesti näinkin kiperistä asioista.

Aledin on jaotellut brändikiusaamista erilaisiin kategorioihin. Esimerkiksi brändi-ignoranssi tarkoittaa huomiotta jättämistä.

Aledinin mukaan tapauksissa korostuu se, että nuoren on oltava heimolainen eikä hän saisi erottua joukosta.

"Joskus ne on mun kavereita ja joskus taas ei riippuen siitä, mitä mulla on päällä. Jos mulla on Louis Vuittonin laukku, niin ne on et moi mitä kuuluu, eipä olla nähty vähään aikaan. Jos taas on pukeutunu johki brändittömiin vaatteisiin, niin ne ei edes moikkaa koulun käytävillä."

14-vuotias tyttö