Intiassa yritetään ennennäkemätöntä kirurgista toimenpidettä – salametsästäjien takia käpälänsä menettänyt tiikeri saa proteesitassun

Kahdeksanvuotiaan bengalintiikerin käpälä amputoitiin vuonna 2012 ja eläin on kärsinyt kivuista siitä saakka.

Intiassa ryhmä kansainvälisiä kirurgeja aikoo operoida tiikerille menetetyn käpälän tilalle proteesin, joka on tiettävästi ensimmäinen tiikerille asetettava tekojäsen maailmassa.

Proteesitassu tulee kahdeksanvuotiaalle Sahebraoksi nimetylle bengalintiikerille, jonka käpälä amputoitiin vuonna 2012. Eläin oli loukaantunut jäätyään kiinni salametsästäjien metalliseen loukkuun.

Tiikeri on elänyt tapauksen jälkeen Nagpurin kaupungissa Maharashtrahin osavaltiossa sijaitsevassa eläintarhassa ja eläinsuojelukeskuksessa.

Keskus pitää 200 kiloa painavaa Sahebrao-tiikeriä Aasian suurimpana vankeudessa elävänä tiikerinä.

Bengalin- eli intiantiikeri on tiikerin erittäin uhanalainen alalaji, jota tavataan enimmäkseen Intiassa ja Bangladeshissa, mutta myös Kiinassa, Bhutanissa ja Nepalissa.

Proteesi villieläimelle on suuri haaste

Eläinsuojelukeskuksessa viime vuonna vieraillut ortopediaan ja jäsenleikkauksiin erikoistunut kirurgi Sushrut Babhulkar arvioi eläimen nähdessään, että se kärsii edelleen kivuista menetetyn käpälän vuoksi.

Lääkäri konsultoi eläinlääkäreitä Yhdysvalloista ja Britanniasta mahdollisuudesta, voisiko tiikerin oloa helpottaa proteesilla.

Babhulkar kuvautti tiikerin röntgenissä viime sunnuntaina luodakseen mallin tulevalle proteesille. Röntgenkuvista selvisi, että tiikerin etuvarpaiden puuttuminen vaikeuttaa painavan eläimen painon jakautumista, mikä tuottaa sille kipua.

Varsinainen leikkaus tehdään joulukuussa yhdysvaltalaisten ja sveitsiläisten eläinlääkäreiden avustuksella.

Eläinlääkärit pitävät tehtävää haastavana, sillä vaikka proteesi onnistuttaisiinkin asentamaan, on tiikeri koulutettava tulemaan toimeen sen kanssa.

Riskinä on, että tiikeri repii uuden jäsenensä irti.

– Eläimiä voidaan kouluttaa käyttämään proteeseja. Olen leikannut koiralle kokonaisen jalan. Samaa on tehty myös kissoille, mutta tässä on kyseessä villieläin, sanoi projektissa mukana oleva yhdysvaltalainen eläinkirurgi Shanti Jha The Guardianille.

