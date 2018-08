Yksiöiden vuokrat ampaisivat Rovaniemellä – Helsinki ja Oulu jäivät taakse

Asuntojen rakentamistahti Rovaniemellä on yksi vauhdikkaimmista koko Suomessa suhteessa kaupungin kokoon.

Pienten vuokra-asuntojen vuokrat ovat nousseet edelleen tuntuvasti Rovaniemellä. Yksiköiden neliövuokrat ovat kallistuneet Rovaniemellä keskimäärin 6,1 prosenttia kuluvan vuoden alkupuoliskolla, käy ilmi Suomen Vuokranantajien tuoreesta katsauksesta.

Esimerkiksi Helsingissä yksiöiden vuokrat nousivat vain 2,5 prosenttia ja Oulussa 2,7 prosenttia. Vielä Rovaniemeäkin hurjempi nousu yksiöiden vuokrissa oli Hämeenlinnassa, Vaasassa ja Joensuussa. Koko maassa yksiöiden vuokrat kallistuivat alkuvuoden aikana vajaat neljä prosenttia.

Kaksioiden neliövuokrat ovat Rovaniemellä laskeneet alkuvuoden aikana keskimäärin 4,2 prosenttia. Koko maassa kaksioiden vuokrat nousivat vajaat kaksi prosenttia.

Vuokranantajat käyttävät katsauksessaan neliövuokrien mediaania eli suuruusjärjestyksessä asetettujen vuokrahintojen keskimmäistä lukua. Rovaniemellä yksiköiden neliövuokrien mediaani oli tammi-kesäkuussa 16,63 euroa ja kaksioiden 12,24 euroa. Hintoja on verrattuna vuoden takaiseen.

Rakentamistahti Suomen vauhdikkainta

Rovaniemellä vuokrat ovat nousseet selvästi ja asuntoja on rakennettu vilkkaasti viime vuosina.

– Asuntojen rakentamistahti on yksi vauhdikkaimmista koko Suomessa suhteessa kaupungin kokoon. Vuokrien nousu on jatkunut kaupungissa jo pitkään, vuokramarkkinakatsauksessa todetaan.

Rovaniemellä vuokrat ovat jo käytännössä korkeammat kuin Oulussa, vaikka Oulussa asuu lähes neljä kertaa enemmän ihmisiä.

Suomen Vuokranantajien mukaan Lapin pääkaupungissa vuokria on kohottanut kasvava turismi. Matkailun nousu on luonut markkinoita lyhytaikaiseen vuokraamiseen eli Airbnb:n kaltaisille palveluille. Lyhytaikaisen vuokraamisen yleistyminen on vaikuttanut myös asuntojen hintoihin ja vuokriin kaupungissa.

– Voimakas asuntorakentaminen tasoittaa hintojen ja vuokrien nousua lähivuosina. Kasvanut tarjonta näkyy jo kaksioiden vuokrien laskemisena, Suomen Vuokranantajat arvioi.

Rovaniemellä vuokra-asunnot menevät vuokralle noin kahdessa viikossa, mikä on lyhyt aika verrattuna esimerkiksi Ouluun ja Lahteen. Vuokra-asuntojen markkintointiaika on hieman lyhentynyt verrattuna edellisvuoden alkupuoliskoon.