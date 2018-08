Video: Delfiini ui likaisessa vedessä ja pingviinit seisovat raunioiden päällä hylätyssä akvaariossa Japanissa – aktivistit vaativat eläinten pikaista pelastamista

Honey-delfiini on osoittanut merkkejä stressistä. Puiston työntekijät käyvät yhä ruokkimassa eläimiä, mutta muuten ne ovat omillaan.

Japanissa on protestoitu tällä viikolla hylätyn akvaarion eläinten pelastamiseksi. Choshin kaupungissa Tokiosta itään sijaitseva Inubosaki Marine Park Aquarium suljettiin tammikuussa, mutta eläimet ovat yhä hylättyinä puistossa.

Alueen terveysviranomaisten mukaan puistossa on muun muassa 46 pingviiniä, pullonokkadelfiini Honey sekä satoja kaloja ja matelijoita.

Puiston työntekijät ovat yhä ruokkineet eläimiä säännöllisesti, mutta niiden oloissa ei ole kehumista. Eläinaktivistien julkaisemissa kuvissa näkyy muun muassa pölyn peittämiä pingviinejä, jotka seisoskelevat raunioiden päällä.

Eniten huolta aiheuttaa delfiini Honey.

– Kun menimme katsomaan aluetta, Honey osoitti merkkejä stressistä laittaen päätään heiveröisesti veteen ja pois, kertoo Akiko Mitsunobu, Animal Rights Centerin akvaarioasioista vastaava Reutersin mukaan.

Eläinaktivistien mukaan (siirryt toiseen palveluun) Honeyn allas on pieni ja vesi ei ole puhdasta. Kuvatuissa videoissa allas näyttää hotellin uima-altaan kokoiselta. Puistossa oli aiemmin neljä muutakin delfiiniä, mutta ne ovat eläinoikeusjärjestön mukaan kuolleet jo aiemmin.

Puiston omistajia ei tavoitettu

Puiston omistajat kertoivat puiston sulkemisen johtuneen kävijämäärien laskusta, mikä juontaisi juurensa vuoden 2011 maanjäristykseen ja Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuteen.

Choshin kaupungin edustaja on kertonut, että puiston omistajia ei ole tavoitettu. Aktivistit vaativat yritystä kertomaan, mitä he aikovat tehdä eläimille.

Kamppailun symboliksi on noussut naarasdelfiini Honey, joka pyydystettiin vuonna 2005 Taijissa. Taiji on tunnettu vuosittaisista delfiininpyynneistä, joita kuvattiin myös tunnetussa The Cove -meridokumentissa.

Dokumentti herätti Japanissa paljon arvostelua delfiininpyyntiä kohtaan ja sittemmin eläinpuistojen liitto lupasi lopettaa Taijista pyydystettyjen delfiinien ostamisen.

Taijin delfiininpyynnissä satoja delfiinejä ajetaan lahteen, minkä jälkeen osa delfiineistä otetaan kiinni myytäviksi eläinpuistoihin ja osa tapetaan lihan takia.

Lähteet: Reuters