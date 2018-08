Uhanalainen pikkupanda sai poikasen Korkeasaaressa – katso hellyttävät kuvat!

Korkeasaaren pikkupandanpentu on noin kahden kuukauden ikäinen ja painaa reilut 800 grammaa.

Pikkupanda on erittäin uhanalainen laji, jota elää luonnossa alle 10 000 yksilöä.

Uhanalaiselle pikkupandalle on syntynyt poikanen Korkeasaaren eläintarhassa.

Urospentu syntyi heinäkuun alkupuolella. Tarkkaa syntymäpäivää on Korkeasaaren kuraattorin Hanna-Maija Lahtisen mukaan vaikea sanoa, sillä poikasen emo piilotteli useamman päivän ajan, ennen kuin eläintarhan henkilökunta kävi tarkistamassa sen pesäkopan ja löysi poikasen. Pennusta tiedotetaan julkisuuteen vasta nyt, jotta se on saanut varttua rauhassa.

– Emo on ollut tarkka poikasestaan, ja halusimme antaa niille rauhan, ennen kuin yleisö tulee kurkkimaan lasien taa. Emo ja poikanen ovat piilotelleet kauan, mutta nyt pennun voi nähdä vilaukselta, kun emo siirtää sitä hampaissaan pesästä toiseen, Lahtinen kertoo.

Omilla jaloillaan poikanen alkaa liikkua pesän ulkopuolella vasta syys-lokakuussa, ja silloin yleisö voi nähdä sen nykyistä helpommin.

Pikkupanda on erittäin uhanalainen nisäkäslaji, jota elää Keski-Aasiassa Himalajan alarinteillä. Lajia on luonnossa alle 10 000 yksilöä, ja määrän on arvioitu vähentyneen puolella viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Korkeasaaren tiedotteessa kerrotaan, että metsien hakkuut ja karjan laidunmaiden laajeneminen ovat vähentäneet ja pirstoneet lajille sopivia elinalueita.

Viime vuosina pikkupandojen lisääntyminen eläintarhoissa on onnistunut aiempaa paremmin. Korkeasaaressa syntyi pikkupandanpentu viimeksi seitsemän vuotta sitten.

Laji tunnetaan myös nimillä kultapanda ja kissakarhu.

