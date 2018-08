Ranskan Macronille jälleen iso kolaus: arvostettu ympäristöministeri Nicolas Hulot erosi

Suomeen saapuvalla Ranskan presidentillä Emmanuel Macronilla on ollut hankala kesä. Presidentin turvamiestä koskenut pahoinpitelykohu veti Macronin jo valmiiksi alamaissa olleen kannatuksen vapaaseen pudotukseen. Presidenttiä on kritisoitu Ranskassa ylimielisyydestä ja itsevaltaisuudesta.

Presidentin poliittiset vastustajat saivat tänään lisää vettä myllyynsä, kun suosittu ympäristöministeri Nicolas Hulot ilmoitti Ranskan radion haastattelussa eroavansa.

- Teen elämäni vaikeimman päätöksen. En halua enää valehdella itselleni. En halua luoda kuvitelmaa, että läsnäoloni hallituksessa tarkoittaisi, että vastaamme haasteisiin. Siksi jätän hallituksen, Hulot sanoi aamupäivällä.

Ministeri perusteli lähtöään sillä, että ilmastonmuutokseen vastaaminen vaatisi aivan eri mittaluokan toimia kuin hallitus nyt tekee.

Hulot’n ero on Macronille huono uutinen, sillä se rapauttaa presidentin arvovaltaa ja vaikeuttaa hallituksen syyskauden aloitusta entisestään. Hulot on tunnettu ympäristöaktivisti ja entinen toimittaja, joka on ollut yksi Ranskan hallituksen suosituimmista ministereistä.

Hulot’n eroaikeista on toki huhuttu pitkään. Ympäristöministeri on joutunut tekemään useita myönnytyksiä: Ranska on muun muassa lykännyt tavoitettaan ydinvoiman käytön vähentämisestä ja hallituksen ilmastotoimia on pidetty riittämättöminä. Viimeinen niitti oli metsästysuudistus, joka pudotti metsästyslupien hintaa.

Eroilmoituksen ajankohta on presidentti Macronille kuitenkin mahdollisimman hankala. Hulot’n kovasanainen kritiikki Ranskan hallituksen ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa kohtaan on Macronille äärimmäisen kiusallista kuultavaa. Macron on pyrkinyt esiintymään ympäristötietoisena johtajana, mutta Hulot’n arvostelu asettaa presidentin epäuskottavaan valoon.

Oppositio on ottanut eroilmoituksesta kaiken ilon irti. Laitavasemmistolaisen La France Insoumise -puolueen johtaja Jean-Luc Mélenchon sanoi Hulot’n eron todistavan Macronin hallinnossa vallitsevasta kaaoksesta ja ennakoivan presidentin vallan ”hajoamista”.

Ranskassa pohditaan nyt, minkälaisen ketjureaktion Hulot’n lähtö aiheuttaa. Presidentti Macron pyrkii pitämään ohjat tiukasti käsissään ja niinpä Élysée-palatsi ilmoitti, että pääministeri Edouard Philippen hallituksessa on tiedossa laajempikin ministerisalkkujen kierrätys. Vaihtoon saattaa siis mennä moni muukin avainsalkku.

Ympäristöministeri Hulot’lle tulee olemaan kuitenkin vaikeaa löytää yhtä nimekästä ja pidettyä seuraajaa. Hänen lähtönsä vähentää Macronin suosiota etenkin keskustavasemmiston joukoissa, joissa kritiikki presidentin politiikkaa kohtaan on ollut muutenkin kovaa.

Suomeen saapuu siis heikentynyt kansakunnan johtaja, jonka oman hallituksen rivit ovat pahasti hajallaan.

