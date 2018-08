Lähes 20 rikoksesta syytetty lelusalakuljettaja Rami Adham kuvailee oikeuskäsittelyä helpotukseksi

Lähes 20 rikoksesta syytetyn kuulee harvoin sanovan tilannetta helpottavaksi. Näin syytteiden käsittelyä kuitenkin luonnehti törkeästä rahanpesusta, rahankeräysrikoksesta ja 16 muusta rikoksesta syytetty Rami Adham medialle tiistaina. Syyttäjä vaatii Adhamille vankeutta.

Adham on tullut tunnetuksi siitä, että hän on vienyt leluja sodasta kärsivän Aleppon lapsille Syyriaan.

– On epäreilua, että asia on venynyt näin pitkäksi. Monet asiat on ratkaistu paljon nopeammin, Adham kommentoi oikeusprosessia istuntotauolla.

Syyttäjän mukaan Adhamin tosiasiallisesti hallinnoiman hyväntekeväisyysjärjestön rahoja on päätynyt esimerkiksi 62 000 euroa maksaneen siirtolapuutarhamökin ostoon sekä 54 000 euron arvosta Adhamin tilille Turkkiin. Syyttäjä vaatii, että Adham ja yhdistys on tuomittava menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä reilut 310 000 euroa.

Adham kiistää kaikki rikokset lukuun ottamatta kirjanpitorikosta. Hyväntekeväisyysrahat on hänen mukaansa käytetty hyväntekeväisyyteen. Puutarhamökkiin ja tilille taas on Adhamin mukaan mennyt sukulaisten rahoja.

Yhdestä törkeästä rahanpesusta syytetään myös Adhamin entistä puolisoa, koska siirtolapuutarhamökki oli tämän nimissä. Entinen puoliso kiistää syytteen.

Syyttäjä: Nostot ja kuitit eivät täsmää

Syyttäjän mukaan yhtenä todisteena toiminnan luonteesta on se, että yhdistyksen tililtä tehtyjen nostojen ja kuittien summat eivät täsmää. Tutkinnassa löytyi tyhjiä kaavakkeita, jotka oli varustettu lahjoituskuitteihin merkatun instituutin leimalla.

Adhamin mukaan kuittien ja käteisnostojen epäsuhta selittyy sillä, että kuiteista on versioita kahdella eri kielellä, ja siksi niissä on päällekkäisyyksiä.

Adhamin mukaan rahat ovat menneet muun muassa kouluihin sekä orpojen auttamiseen Syyriassa.

Oikeussalissa Adham kiisti myös tahallisesti rikkoneensa rahankeräyslakia. Lupa oli hänen puolustuksensa mukaan vireillä ja myönnettiin myöhemmin.

Syyttäjän mukaan Adham pyrki salaamaan rikokset. Oikeussalissa kuultiin myös naista, joka oli lisätty yhdistyksen hallitukseen rahastonhoitajaksi tietämättään. Naisen mukaan Adham oli pyytänyt häntä hallitukseen epävirallisesti, mutta asiaan ei koskaan palattu.

Käräjiltä tuomioita useista rikoksista

Esitutkinta asiassa alkoi, kun Helsingin Sanomat kertoi epäselvyyksistä avustustoiminnassa (siirryt toiseen palveluun). Lehden mukaan Adham on muun muassa valehdellut loukkaantumisestaan Syyriassa saadakseen mediahuomiota.

Vuosi sitten Adham tuomittiin Helsingin käräjillä ehdolliseen vankeuteen veropetoksesta, dopingrikoksesta, huumausainerikoksesta, kirjanpitorikoksesta, kiristyksen yrityksestä sekä kahdesta pahoinpitelystä.

Käräjätuomiosta on valitettu, ja hovioikeus käsittelee vielä asian.

Lue lisää:

Lelusalakuljettaja Rami Adhamille vaaditaan vankeutta 18 rikoksesta – Syyriaan tarkoitettuja varoja päätyi syyttäjän mukaan Turkkiin ja siirtolapuutarhamökin ostoon

Lelusalakuljettaja Adhamin syytteiden käsittely alkoi – minne päätyivät Syyriaan kerätyt rahat?