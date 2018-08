Kummioppilas on ekaluokkalaiselle iso turvallinen kaveri – "Voi kysyä, jos ei tiedä jotain juttua"

Suomen alakouluissa on yleistynyt viime vuosina yläkoulujen tukioppilastoiminnasta juurensa juontava kummioppilastoiminta.

Kummioppilaita ovat yleensä 5.- tai 6.-luokan oppilaat, jotka auttavat ensimmäisen luokan oppilaita tutustumaan kouluun arkeen, rutiineihin ja luokkatovereihin.

Kummius on kunniatehtävä

Kaukana ovat ne ajat jolloin isot kuudesluokkalaiset herättivät ekaluokkalaisissa pelonsekaista kunnioitusta. Nykyään monissa alakoulussa koulujen vanhimmat ja nuorimmat pitävät yhtä.

Seinäjokelaisessa Keski-Nurmon koulussa kummitoiminnalla on pitkät perinteet ja jälleen tänä syksynä kuudesluokkalaiset ovat ottaneet ekaluokkalaiset siipiensä suojaan. Koulua on takana vasta pari viikkoa ja kummituntejakin vain muutamia, mutta koulun vanhimpien ja nuorimpien yhteistyö on lähtenyt mukavasti liikkeelle.

Monille kuudesluokkalaisille kummin virka on kunniatehtävä ja kummiksi pääsyä odotetaan, sillä siitä on jäänyt mukavat muistot jo omalta ekaluokalta.

Joanna Kangas kertoo, että on nyt kummina tehnyt kummioppilaansa kanssa sellaisia juttuja, mitä teki aikoinaan oman kumminsa kansaa. Viiden vuoden ikäerokaan ei tunnu painavan.

– Tosi hyvin ollaan tultu toimeen ja paljon on juteltu kaikesta ja siitä mitä me voisimme yhdessä tehdä. Joskus välitunnilla ollaan oltu yhdessä myös, vaikka ei ole edes kummituntia, Joanna Kangas kertoo.

Minda Moisio, Ilona Leipäjoki ja Ilonan kummi Joanna Kangas. Lukuhetki alkamassa. Mirva Ekman / Yle

Pelaamista, leikkimistä ja lukemista

Ekaluokkalaiset Minda Moisio, Ilona Leipäjoki, Jooa Perttula ja Elias Pätsi ovat innoissaan kummitunneista. Ensin vähän jännitti, ovathan kuutoset koulun vanhimpia.

Ilona Leipäjokea jännitti erityisesti se, saako hän kummikseen tytön vai pojan. Perinne kuitenkin on kuitenkin se, että tytöt ovat tyttöjen ja pojat poikien kummeja. Ilonan mielestä kummin kanssa on mukava touhuta kaikenlaista.

– Joanna myös auttaa, jos en yllä jonnekin kiipeilytelineelle, kun kaikki muut melkein pääsee, mutta minä en.

Elias Pätsi kertoo, että hän on lukenut kirjaa kumminsa kanssa ja suunnitelmissa on tutkia erästä loitsukirjaa vähän tarkemmin. Eliaksen kummi Aaro Saikkonen kertoo, että he ovat myös pelanneet lautapelejä ja piirrelleet yhdessä.

Elias on uskonut kummilleen jo salaisuudenkin.

– Aion opettaa Aarolle englantia, hän paljastaa.

Jooa Perttulalla puolestaan on ollut kumminsa kanssa vähän vauhdikkaammat leikit.

– Kun mulla oli jalka murtunut, niin se keuli mun kanssa pyörätuolilla, Jooa virnistää.

Ekaluokkalaiset ovat sitä mieltä, että kummille on helppo kertoa, jos jokin painaa mieltä.

– Ja voi kysyä, jos ei tiedä jotain juttua, mitä pitäis tehdä tai sellaista, pohtii Jooa.

Kummioppilastoiminnalla on pitkät perinteet

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kehittänyt ja tukenut kummioppilastoimintaa jo 1970-luvun lopulta lähtien.

Koulutusyhteistyön suunnittelija Satu Suomalainen MLL:stä sanoo, että tilastotietoa kummioppilastoiminnasta ei ole, mutta koulutuksen tarpeen ja materiaalien menekin perusteella tiedetään, että sitä on kautta maan.

Suomalaisen mukaan koulut voivat tehdä kummioppilastoimintaa omannäköisesti, mutta Mannerheimin lastensuojeluliiton piirit auttavat tarvittaessa. MLL myös järjestää koulutustilaisuuksia kummioppilastoimintaa ohjaaville opettajille ja verkkosivuita löytyy ideoita ja materiaalia alkuun pääsemiseen.

Kummitunnit ovat hyvin vapaamuotoisia. Lukea ja piirrellä voi esimerkiksi muuallakin kuin luokassa. Mirva Ekman / Yle

Kummien avulla kiusaamista vastaan

Satu Suomalainen arvelee, että kummitoiminta on voimissaan ja levinnyt osin siksi, että kouluissa on viime vuosina haluttu panostaa entistä enemmän oppilaiden hyvinvointiin.

– Parhaimmillaanhan se on sitä, että uudelle pienelle koululaiselle on tukea ja turvaa isommasta oppilaasta. Se voi myös ehkäistä kiusaamista ja yksinäisyyttä.

Keski-Nurmon koulusta luokanopettaja Tuula-Kaisa Ristimäki vahvistaa Suomalaisen näkemyksen. Hänen mukaansa kummit seuraavat kummioppilaitaan leikeissä ja tulevat kertomaan, jos ongelmia ilmenee.

– Voivat ne asiat tulla muutakin kautta, mutta monta kertaa kummit ovat herkempiä huomioimaan asioita.

Suomalainen ja Ristimäki ovat samaa mieltä myös siitä, että vaikka kummioppilastoiminta on tärkeää erityisesti pienille ekaluokkalaisille, on siitä iloa isoillekin.

– Tosi merkittävää se voi olla myös isoille kummioppilaillekin. He saavat toimia tällaisessa roolissa, ottaa vastuuta ja järjestää erilaista toimintaa pienille, Satu Suomalainen sanoo.