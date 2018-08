Bloomberg: Erkki Liikanen nousi kärkinimeksi spekulaatioissa EKP:n uudesta pääjohtajasta

Erkki Liikanen on niukasti ykkössuosikki Mario Draghin seuraajaksi EKP:n johdossa. Olli Rehn sijoittuu kyselyssä viidenneksi.

Suomen Pankin entinen pääjohtaja Erkki Liikanen on kohonnut kärkisijalle veikkailuissa Euroopan keskuspankin EKP:n seuraavasta pääjohtajasta, kertoo uutistoimisto Bloomberg (siirryt toiseen palveluun).

Bloombergin ekonomistikyselyssä Liikanen on täpärästi ykkössuosikki Mario Draghin seuraajaksi EKP:n johdossa. Suomen Pankin nykyinen pääjohtaja Olli Rehn sijoittuu kyselyssä viidenneksi.

Draghin kahdeksan vuoden toimikausi EKP:n pääjohtajana päättyy lokakuussa 2019.

Aiemmin seuraajaehdokkaiden kärkinimenä pidettiin Saksan keskuspankin pääjohtajaa Jens Weidmannia, joka on nyt pudonnut kyselyssä neljänneksi. Weidmannin mahdollisuuksien on viime aikoina katsottu heikentyneen, kun Saksan liittokansleri Angela Merkel on lehtitietojen mukaan asettanut etusijalle saksalaisen saamisen seuraavan EU-komission puheenjohtajaksi.

Bloomberg kuvailee Liikasta Draghin läheiseksi uskotuksi ja EKP:n rahapoliittisen elvytyksen tukijaksi. Liikasta pidetään maltillisena ja pragmaattisena, Bloomberg arvioi.

Ylen tv-haastattelussa toukokuussa Liikanen, 67, sanoi katsovansa, mitä maailma tuo tullessaan.

– En käy kampanjaa enää mihinkään tehtävään. Jossakin voi tulla tilanteita, jossa kysytään, teetkö velvollisuutesi ja se on harkittava silloin, Liikanen sanoi Ylelle.

Bloombergin kyselyyn vastasi 24 ekonomistia 24.-27. elokuuta.