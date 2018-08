Normandian rannikolla käynnissä "pienimuotoinen sota" – britti- ja ranskalaiskalastajat hamuavat samoja kampasimpukoita

Kiista kampasimpukoista on johtanut venekuntien yhteenottoihin Englannin kanaalissa.

Kampasimpukkakiista Englannin kanaalissa on aaltoillut 15 vuoden ajan mutta kilpistynyt viime vuosina.

Solvausten lisäksi jopa kiviä on heitelty Britannian ja Ranskan välisellä kampasimpukka-alueella Englannin kanaalissa lähellä Seinenlahtea, kirjoittavat The Guardian (siirryt toiseen palveluun) ja BBC (siirryt toiseen palveluun).

Brittikalastajat aloittivat kampasimpukan kalastamisen Normandian rannikolla, vaikka ranskalaiset vaativat pyynnin lopettamista kampasimpukkakannan suojelemiseksi.

Brittikalastajat ovat kuitenkin jatkaneet pyyntiä. Ranskalaisten mukaan ongelmallista on, että britit voivat kalastaa ympäri vuoden, kun taas ranskalaisten on pidettävä taukoa kalastuksesta toukokuusta lokakuuhun.

Kampasimpukat ovat suosittuja molemmin puolin kanaalia.

Kampasimpukoita myynnissä pariisilaisella torilla. AOP

Ranskalaisilla pelottelutaktiikka

Kiista on johtanut venekuntien yhteenottoihin rannikkovesillä. Esimerkiksi viime maanantaina neljäkymmentä ranskalaisalusta osoitti mieltään lahdella brittialuksille.

Yhteenotot sisälsivät huutelun lisäksi kivien heittelyä. Kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut. The Guardian- lehden mukaan brittikalastajia on ollut vähemmän kuin ranskalaisia, joten heidät on häädettiin pois simpukka-apajilta.

BBC:n mukaan Brixhamin satamaan palasi ainakin kaksi alusta, joissa oli ikkunoita rikki.

Asiasta on kiistelty 15 vuoden ajan, mutta kiista on kuumentunut viime vuosien aikana. Ranskalaisten mukaan "baari on auki" briteille.

– Emme halua kieltää brittejä kalastamasta, mutta he voisivat odottaa kalastuksen aloittamista lokakuun ensimmäiseen päivään, sanoo Normandian kalastajien päällikkö.

Ranskalaisten mukaan englantilaiset, skotit ja irlantilaiset myös käyttävät suuria yli 30 metrin trooleja simpukoiden keräämiseen, kun taas ranskalaiset käyttävät pienempiä menetelmiä.

Ranskan Normandia on kuuluisa simpukoistaan, joten aihe on erityisherkkä ranskalaisille.

"Suoranaista merirosvousta"

Skotlantilaisten kalastajien liiton edustaja kuvailee tilannetta "suoranaiseksi merirosvoukseksi".

– Britannian kalastusalukset ovat alueella laillisesti, sanoi Mike Park BBC Skotlannin radio-ohjelmassa.

Britannian kalastajien liitto puolestaan huolestui aluksista, jotka tekevät äkkikäännöksiä ja aiheuttavat näin vaaratilanteita. Liitto on vienyt asiaa eteenpäin brittiviranomaisille oman maan alusten suojelemiseksi.

– Tilanne pitäisi sopia istumalla alas, eikä ratkaista sitä onnettomuusaltiisti keskellä merta, sanoi liiton johtaja Barrie Deas.

Lähteet: AFP