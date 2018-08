Plusmissi Marjaana Lehtinen neuvoo: "Etsi onnellisuutta ennen laihdutusta"

Plusmissi ja kehopositiivisuuden lähettiläs Marjaana Lehtinen on kulkenut pitkän matkan jatkuvasta laihduttamisesta kohti itsensä hyväksymistä ja mallin uraa.

Viime vuonna Lehtinen kruunattiin Miss Plus size –kisan voittajaksi, hänen kehopositiivisuuden puolesta puhuvaa blogiaan ja Instagram-tiliään seuraa valtava joukko ihmisiä. Nyt Lehtinen on kirjoittanut elämästään kirjan tietokirjailija Varpu Tavin kanssa.

Lehtisen mukaan kirjan tärkein sanoma on se, että mistä vain voi selvitä ja omat unelmat voi saavuttaa.

Lehtinen muistaa teini-iässä kokeneensa haukkumista, kiusaamista ja ryhmästä ulos jättämistä. Hänen mukaansa jo nuoren ihmisen ylipainoa kohtaan ilmeni ennakkoluuloja.

– Olen ollut aina kova suustani, kova sanomaan takaisin. Ehkä musta ei saatu sellaista, joka olisi voitu nujertaa sinne maanrakoon. Toivoisin, että jokainen löytää itsestään vahvuuden sanoa vastaan ja ymmärtää sen, että kiusaajalla itsellään ehkä on paha olla eikä ongelma niinkään ole se sun ylipaino tai ulkokuori.

Näkymättömyys tavallista

Lehtiselle kertyi iän myötä painoa ja enimillään hän painoi 170 kiloa. Näkymättömyydestä tuli hänelle tavanomainen kokemus. Lehtinen sanoo, että esimerkiksi palvelun saaminen kaupassa tai ravintolassa saattoi olla hankalaa.

– Ihan arkipäivän tilanteissa ihmiset käänsi pois kasvot, kun kävelit vastaan.

Lehtinen koki ulkopuolisuutta, tuhahtelua ja painosta huomauttelua. Hän huomasi, että paino oli useimmiten ongelma sellaiselle ihmiselle, joka ei kuulu lähipiiriin. Lehtiselle on esimerkiksi sanottu, että hän on yllättävän kaunis lihavaksi naiseksi. Miehille hän saattoi olla mielikuva baarin viimeisten tuntien niin sanotusta varmasta nakista.

Erikoinen kommentointi on jatkunut myös sen jälkeen, kun Lehtinen pudotti runsaasti painoaan.

– Mullekin on joku ihan kohteliaisuuttaan saattanut tulla sanomaan, että näytätpäs naiselta nykyään, sinustahan on tullut ihan naisen näköinen.

"Ei pikaratkaisuja"

Lääkärissä Lehtinen kohtasi usein sitä, että hänen ongelmiensa sanottiin johtuvan ylipainosta. Ratkaisumalleja ei tarjottu.

– Mitä ihminen, jolla on sata kiloa ylipainoa, niin voiko hän lähteä vaan kotiin sieltä vastaanotolta ja itse tehdä ne päätökset, että syö nyt vähemmän kuin kuluttaa?

Lehtinen muistuttaa, että pikaratkaisuja ei ole. Kilot eivät ole tulleet päivissä tai edes vuodessa. Ne eivät myöskään lähde äkkiä. Lehtisellä on rutkasti kokemusta siitä, että dieetti alkaa maanantaina ja viimeistään perjantaina jo ollaan sipsipussi kainalossa sohvalla.

Lopulta Lehtinen löysi lääkärin, jolla oli tarjota ratkaisumalli ja hän sai lähetteen painonpudotusryhmään.

– Toki keskusteltiin pitkään ylipainon riskeistä ja siitä, että vaikka olin silloin 27 ja perusterve, niin ei ihmisen kroppa ole tehty kannattelemaan yli sadan kilon ylipainoa.

Lehtinen sanoo vihdoin tajunneensa, että laihdutuskuurit pitää lopettaa.

– Pitäisi löytää kohtuus ja pitää myös antaa nautintoja itselle eikä pidä kokea morkkista. Tärkein sanoma on, että se kypärä pitäisi olla kunnossa, ennen kuin hakee muutosta, ennen kuin ajattelee, että sit kun mä olen 20 kiloa hoikempi ja mahdun siihen pikkujoulumekkoon, niin sitten olen onnellinen. Onnellisuus pitäisi löytyä ensin.

"Kehorauha annettava"

Lehtinen teki laihdutusmatkaansa useamman vuoden ja nyt hän on pysynyt samassa painossa muutaman vuoden ajan. Helppoa ei aina ole ollut.

– Se on ollut silmiä avaava kokemus, että olen aina pitänyt itsestäni. Vaikka painoin 170 kiloa, niin enhän mä ajatellut, että ihana maha ja ihanat makkarat. Olen aina ajatellut, että mulla on ihanat paksut hiukset ja kaunis hymy. Miehenkin on aina nähnyt kilojen taakse. Meidän ihmistenkin pitäisi ajatella, että se toinen voi sisältä olla ihan kultaa. Eihän meidän ylipainokuorma vaikuta meidän minuuteen sisällä.

Lehtinen sanoo, että hänen miehensä ei ole ottanut painoa puheeksi vaan on ollut pelkästään huolissaan terveydestä ja kahden lapsen äidin ja puolison tulevaisuudesta.

Kehopositiivisuus tarkoittaa Lehtiselle sitä, että jokainen voisi pitää itsestään sellaisena kuin on. Oli sitten kiloja taulukoiden mukaan liikaa tai liian vähän.

– Annettaisiin kehorauha. Se on jokaisen oma päätös, oli sitten sairaalloisen ylipainoinen tai mitä tahansa, hän on valmis itse ottamaan ne riskit. On tärkeä, että meitä ylipainoisia ei muistutettaisi painosta joka päivä. Annetaan jokaisen rakastaa omaa itseään.

Lehtinen on pudottanut painostaan noin 80 kiloa.