Yö-yhtyeen basistin Jukka "Jay" Lewisin ja solistin Olli Lindholmin välistä kiistaa käsitellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa

Yö-yhtyeen entinen basisti Jukka "Jay" Lewis vaatii Pirkanmaan käräjillä 35 000 euron korvausta yhtyeen solistilta Olli Lindholmilta. Pääkäsittely asiasta alkoi keskiviikkoaamuna Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Käsittely jatkuu torstaina.

Lindholm ilmoitti joulukuussa 2016, että ei enää halua esiintyä kahden Yö-yhtyeen muusikon kanssa. Ilmoitus oli Lewisin mukaan vastoin aiemmin sovittua keikkasuunnitelmaa.

Lewisin Pirkanmaan käräjäoikeuteen viemän vaatimuksen mukaan yhtyeen toiminta on perustunut luottamukseen eikä kirjallisia työsopimuksia ole ollut. Lindholm on Lewisin mukaan purkanut sopimussuhteen omavaltaisesti ja loukannut suullista sopimusta.

Lindholm kiistää vaatimuksen. Oikeudelle toimittamassa kirjallisessa lausumassa Lindholm toteaa, että jäsenyys yhtyeessä perustuu vapaiden miesten vapaaehtoiseen sopimukseen.

– Sopimuksen päättämisessä puolin tai toisin ei ole irtisanomisaikoja eikä perusteluja tarvita, lausumassa todetaan.

Lindholm perustelee käytäntöä myös sillä, että porilaislähtöisessä Yö–yhtyeessä on tähän mennessä ollut 19 jäsentä, muun muassa kuusi kitaristia ja neljä basistia. Lewis on itse tullut aikaisemman tilalle ja hänenkin aikanaan kokoonpano on vaihtunut useasti.

Yö-yhtyeen entinen basisti Jukka "Jay" Lewis ja avustaja Henri Nieminen (edessä) Yö-yhtyeen korvauskiistan pääkäsittelyssä Pirkanmaan käräjäoikeudessa Tampereella. Kalle Parkkinen / Lehtikuva

"Ei kirjallisia sopimuksia"

Vaatimuksessaan Lewis kertoo, että yhtyeen jäsenten välillä ei ole koskaan tehty kirjallisia sopimuksia. Vaatimuksen mukaan syyskuussa 2016 yhtyeen jäsenet olivat saaneet kesken juhlakiertueen Lindholmilta sähköpostia tulevan vuoden keikkaperiodeista.

– Aiemman käytännön mukaisesti kantaja varasi omaan henkilökohtaiseen aikatauluunsa määritellyt ajankohdat vapaaksi, koska Yö-yhtyeen esiintymiset oli muusikkojen välillä sovittu ensisijaisiksi suhteessa muihin mahdollisiin työtilaisuuksiin, vaatimuksessa sanotaan.

Lindholmin mukaan sähköposti seuraavan vuoden keikkaperiodeista ei ollut ohjelmatoimiston tai Lindholmin viesti yhtyeen jäsenille tulevista keikoista.

– Se oli luonnos sellaisista päivistä, jotka sopivat jäsenille, jos keikkoja saataisiin myytyä, Lindholmin vastauksessa sanotaan.

Lindholmin mukaan kyseessä oli vakiintunut toimintatapa seuraavien kiertueiden suunnittelussa. Hänen mukaansa yhtäkään keikkaa ei ollut sovittu yhtyeen juhlakiertueen jälkeen, jolloin yhteistyö päättyi.