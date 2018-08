Kehitysvammaisia on pidetty kielletyissä häkkisängyissä hoitopaikassa Liperissä – Oikeusasiamies: Hyvin poikkeuksellista Suomessa

Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea on todennut, että häkkisänkyjen käyttöä voidaan pitää ihmisarvoa loukkaavana.

Kehitysvammaisten laitos- ja asumisyksiköissä Liperissä on käytetty kiellettyjä häkkisänkyjä, kertoo eduskunnan oikeusasiamies.

Häkkisänkyjä löytyi Siun Soten yksikköön tehdyssä yllätystarkastuksessa Honkalampikeskuksessa Liperissä. Kyseessä on Honkatähden ja Leppälän yksiköt sekä lasten ja nuorten yksikkö.

Häkkisängyt löydettiin sattumalta tarkastuksen yhteydessä, sanoo vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen.

– Tämä on aika ainutlaatuinen tapaus, sillä oikeusasiamiehen tarkastuksilla ei ole häkkisänkyihin törmätty viime vuosina, sanoo Konttinen.

Tarkastuksessa havaittiin, että lasten ja nuorten yksikössä niin sanottu häkkisänky on ollut käytössä kahdella lapsipotilaalla. Sängyllä oli haluttu estää esimerkiksi vaikeahoitoista epilepsiaa sairastavan lapsen putoaminen sängystä, ilmenee oikeusasiamiehen raportista.

Kehitysvammaisten laitos- ja asumisyksikössä häkkisänkyjä oli selvityksen mukaan käytössä kolmella asukkaalla.

Honkalampikeskus perustelee häkkisänkyjen käyttöä hoidollisilla perusteilla. Vanhemman oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttisen tietojen mukaan asukkaiden omaiset ovat olleet tietoisia häkkisängyn käytöstä.

– Siitä huolimatta oikeusasiamiehen näkökulmasta häkkisängyn käyttö on niin poikkeuksellinen vapautta ja yksityisyyttä rajoittava toimenpide, että oikeusasiamies katsoi, että mikään suostumus tai hoitoon vetoaminen ei voi oikeuttaa häkkisängyn käyttöä, sanoo Konttinen.

Oikeusasiamies: "Käytöstä on luovuttava"

Oikeusasiamies kehottaa, että käytöstä on luovuttava ja tilalle etsitään muita ratkaisuja. Oikeusasiamies on pyytänyt Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun Sotea ilmoittamaan syyskuun loppuun mennessä mihin toimenpiteisiin selvityksen pohjalta on ryhdytty.

Häkkisängyt ovat olleet yleisesti käytössä Euroopassa ja Suomessa pari vuosikymmentä sitten, mutta niiden käytöstä on vähitellen luovuttu.

Oikeusasiamiehen tietojen mukaan Liperissä käytetyt sängyt oli valmistanut paikallinen verstas.

