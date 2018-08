Päiväkodin yksinkertainen idea omasta kasvimaasta sai lapset syömään porkkanoita ja tomaatteja – ''Vihannekset maistuvat nyt niillekin lapsille, jotka yleensä jättävät ne syömättä''

Tästä on kyse Päiväkotilapset ovat alkuvuodesta saakka hoitaneet itse perustamiaan puutarhoja Kouvolassa

Kokeilun tavoitteena on ensisijaisesti laajentaa oppimisympäristöä

Tulokset ovat ylittäneet odotukset, ja puutarhanhoito päiväkodeissa jatkuu

KouvolaHärkäpavut ja viimeiset tomaatit odottavat vielä kerääjäänsä puisissa viljelylaatikoissa. Suurin osa Upseerin päiväkodin puutarhan sadosta on jo päätynyt pöytään – ja päiväkotilasten vatsoihin.

Upseeri on yksi tusinasta kouvolalaispäiväkodista, joissa kokeillaan tänä vuonna kaupunkiviljelyä. Lapset ovat kasvattaneet itse valitsemiaan kasveja siemenestä asti ja hoitaneet niitä ahkerasti.

– Kasveja on kiva hoitaa ja kastella. Valitsin tänne tomaatteja ja mansikoita, koska ne ovat hyviä. Olen oppinut, että niitä pitää kastella usein. Muuten ne voivat kuolla, 5-vuotias Jonna Myllymäki sanoo.

Puutarha onkin lunastanut paikkansa lasten sydämissä.

Lapset rakensivat puiset viljelylaatikot vanhempiensa avulla. Koristelusta vastasivat lapset. Juulia Tillaeus / Yle

Itsekasvatetut kasvikset tekevät kauppansa

Upseerin päiväkodissa puutarhanhoito aloitettiin keväällä matokompostin perustamisella.

– Lapset ovat ruokkineet matoja aamuisin puurolla, kahvinporoilla, omenankuorilla ja kaikella mitä ovat keksineet. Sillä tavalla olemme opettaneet lapsille kierrättämistä, lastentarhanopettaja Kati Laaksonen kertoo.

Keksimme, että olemme palomiehiä ja kastelimme puutarhaa palomiehen roolissa Lastentarhanopettaja Kati Laaksonen

Lapset kantavat matoja yksi kerrallaan viljelylaatikoihin. Siellä ne pääsevät muokkaamaan multaa. Osa lapsista kaataa kasveille vettä pienistä, värikkäistä kastelukannuista.

Puutarhassa riittää tutkittavaa. Juulia Tillaeus / Yle

Lasten into puutarhanhoitoon on Laaksosen mukaan säilynyt hyvin, vaikka välillä se on vaatinut paljon työtä.

– Varsinkin hellejaksona meidän piti joka ikinen aamu tulla kastelemaan, ja välillä se kävi jo työstä. Keksimme, että olemme palomiehiä ja kastelimme puutarhaa palomiehen roolissa.

Kompostissa asuvat madot saavat joka aamu biojätteitä syödäkseen. Juulia Tillaeus / Yle

Hyvä hoito on tuottanut tulosta, ja satoa on syntynyt. Pöytään on saatu esimerkiksi porkkanoita ja tomaatteja, ja kukilla on koristeltu kattauksia.

– Itsekasvatetut kasvikset ovat maistuneet myös sellaisille lapsille, jotka jättävät ne yleensä syömättä, Kouvolan kaupungin ympäristökasvatusasiantuntija Marjo Pakkanen kehuu.

Ravintoa myös mielikuvitukselle

Varhaiskasvatuksen kaupunkiviljelykokeiluun Kouvolan päiväkodeissa innostuttiin, kun Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksesta tiedusteltiin kaupungin innokkuutta lähteä mukaan kokeilemaan puutarhanhoitoa päiväkodeissa. Mukaan haluttiin toimija muualta Suomesta. Kouvolan kaupungin ympäristöasiantuntija Marjo Pakkanen innostui asiasta heti.

Kaupunkiviljelykokeilun tavoitteena on laajentaa lasten oppimisympäristöä, parantaa luontotietämystä ja luontosuhdetta sekä lisätä aktiivista osallistumista.

– Kokeilu istuu opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmiin erittäin hyvin. Oppimisympäristön laajeneminen on lisännyt lasten osallisuutta ja kiinnostusta ympärillä oleviin asioihin ja erilaisiin ilmiöihin.

Keppihevonen on saanut kukat korviensa taakse. Juulia Tillaeus / Yle

Lapset ovat Pakkasen mukaan oppineet puutarhanhoidon myötä paljon uusia asioita.

– Monelle lapselle on tullut yllätyksenä, että mistä se ruoka tulee. Että ahaa, täältä ne perunat löytyvätkin maan alta, eivätkä suinkaan sieltä pussista, jossa ne kotiin tulevat.

Lasten kanssa puutarhassa voi tehdä paljon sellaisia asioita, joita aikuinen ei ehkä huomaisikaan tehdä Lastentarhanopettaja Kati Laaksonen

Lapset vilistävät viljelylaatikoiden välissä ja asettelevat pieniä, muovisia dinosauruksia kasvien suojiin. Leikeissä puutarha muuttuu viidakoksi. Osa lapsista syöttää keppihevosia, joille on perustettu talli viljelylaatikoiden viereen.

– Puutarhan myötä lasten mielikuvitus on selvästi rikastunut ja leikki on monipuolistunut. Lapset keksivät uskomattoman hienoja ideoita, sanoo Pakkanen.

Puutarhaa reunustavaan aitaan nojaileekin joukko variksenpelättimiä, jotka nyt jo kouluun siirtyneet esikoululaiset rakensivat luonnosta löytyneistä roskista ja vanhoista vaatteista.

– Lapset keksivät, että yksi linnunpelättimistä on Piippolan vaari, joka hoitaa puutarhaa ja hevosia, Kati Laaksonen kertoo.

Esikoululaiset tekivät linnunpelättimet luonnosta löytyneistä roskista ja vanhoista vaatteista. Juulia Tillaeus / Yle

Iloa myös aikuisille

Laaksonen sanoo oppineensa päiväkodin kasvimaalla itsekin uutta.

– On ollut myös itselle upeaa huomata, että puutarhassa voi tehdä paljon muutakin kuin kasvattaa. Siellä voi nauttia myös muuten. Täällä on ollut lupa kerätä niitä kukkasia, joita laatikoissa on kasvanut. Lasten kanssa puutarhassa voi tehdä paljon sellaisia asioita, joita aikuinen ei ehkä huomaisikaan tehdä.

Lastentarhanopettaja Kati Laaksonen on lasten kanssa oppinut katsomaan puutarhaa uusin silmin. Juulia Tillaeus / Yle

– Oppimisympäristönä tämä on ollut upea. Olemme onnistuneet kasvattamaan lapsille vastuuta ja sitä, että syötävää voi kasvattaa itse, Laaksonen toteaa.

Myös lasten vanhemmat ovat suhtautuneet kaupunkiviljelyyn positiivisesti. Moni heistä on myös osallistunut aktiivisesti talkoilla syntyneen puutarhan hoitoon.

– Vanhemmat ovat heiluneet lapionvarressa ja olleet mukana istuttamassa. He ovat tarjoutuneet jopa kasteluavuksi ja lahjoittaneet omia taimiaan päiväkotiin, Marjo Pakkanen kehuu.

Kasvimaalla majailevat hyönteiset kiinnostavat lapsia. Juulia Tillaeus / Yle

Kaupunkiviljely on levinnyt päiväkodeista moneen kotiin.

– Päiväkodeissa on pidetty iltatapahtumia, joissa vanhemmat ja lapset ovat yhdessä kylväneet tai istuttaneet jotain. He ovat vieneet kasvit kotiin ja jatkaneet hoitoa siellä.

Viljely jatkuu

Kaupunkiviljelykokeilu on ylittänyt kaikki sille asetetut tavoitteet. Varsinainen kokeilujakso loppuu lokakuussa, mutta puutarhanhoito on tullut Kouvolan päiväkoteihin jäädäkseen.

– Jo hyvin alkuvaiheessa oli selvää, että tämä on ollut menestys. Totesimme jo toukokuussa, että vaikka tulisi kuuma kesä, eikä satoa tulisi, niin jo se mitä siihen asti oli koettu, oli tämän matkan väärti. Ja satoahan tuli, ja saimme vielä enemmän kuin osasimme toivoakaan.

Kokeilussa on Kouvolassa ollut mukana kymmenen kunnallista ja kaksi yksityistä päiväkotia sekä yksi perhepäivähoitaja. Kaupunkiviljelyn toivotaan leviävän päiväkoteihin laajemminkin.

Ympäristökasvatusasiantuntija Marjo Pakkasen mukaan kaupunkiviljelypilotti tukee varhaiskasvatuksen tavoitteita hyvin. Juulia Tillaeus / Yle

Kokeilun alussa Upseerin päiväkodin lapset suunnittelivat unelmiensa puutarhan. Suunnitelmista nousi esiin kolme asiaa, jotka puutarhasta vielä puuttuvat: kasvihuone, puutarhakalusto ja riippukeinu.

– Toivottavasti saamme ainakin riippukeinun vaikka ensi keväänä hankittua. Kasvihuone olisi tosi upea juttu myös, Kati Laaksonen toteaa.