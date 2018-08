Suomessa viriää nyt aurinkosähköbuumi: Tuotanto tuplaantuu ja omakotitaloihin asennetaan paneeleita hurjaa tahtia

Aurinkosähköjärjestelmien hinnat ovat pudonneet, teho on noussut, ja asennuksia tarjoavia firmoja on pilvin pimein, mutta kannattaako tuhansien eurojen hankinta? Ylijäämäsähkön myynti ei ainakaan lyö leiville.

Turkulainen Rainer Huopalahti hankki aurinkopaneelit muutama viikko sitten. Vuonna 1991 rakennetun omakotitalon katolla Koivulassa on 13 paneelia. Niiden huipputeho on 3240 kilowattia.

Huopalahti perustelee hankintaansa sähkön säästöllä ja ekologisuudella. Talossa on sähkölämmitys, ilmalämpöpumppu ja puita poltellaan takassa.

Aurinkopaneeleita kauppaavat firmat mainostavat järjestelmän tuottavan 20 prosenttia vuotuisesta kulutuksesta.

Huopalahti ei vielä osaa sanoa, pitääkö tämä paikkansa. Isompia laitteita hänen ei kannata katolleen laittaa, sillä sähkön myynti omalle energiayhtiölle ei ole kovin järkevää.

Omalla tuotannolla välttää veron ja siirtohinnan, mutta ylijäämäsähköä myydessään saa ehkä 6–7 sentin maksun kilowattitunnilta vain energiasta.

Invertteri näyttää, paljonko aurinkopaneelit kulloin tuottavat sähköä. Tommi Parkkinen / Yle

Saattaa käydä myös niin, että samaan aikaan sekä myy että ostaa sähköä, jos talon laitteet käyttävät eri vaiheita. Talon sähkömittari ei tätä havaitse, mutta oma energiayhtiö voisi sen helposti huomioida. Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Samuli Honkapuro haluaisi korjausta asiaan.

– Silloin pitäisi joka tunnin kohdalla laskea yhteen, että paljonko on ostoa ja myyntiä. Siitä olisi sitten yksi lukema eli tällainen tuntinetottu lukema.

Tämä tieto löytyy energiayhtiön tilastoista, mutta tällä hetkellä sähkön pientuottaja jää usein häviölle. Siirtoyhtiö hyötyy lisämaksuista ja verottajalle kertyy tuloa.

Tarjontaa riittää ja kuluttaja on ymmällään

Helen-yhtiö on keväästä asti tarjonnut myös virtuaaliakkujärjestelmiä (siirryt toiseen palveluun), mihin voi varastoida päivällä tuotettu aurinkosähköä vaikkapa illan saunaa varten. Huopalahti ei oikeille akuille vielä lämpiä, sillä ne maksaisivat nyt saman verran kuin noin 6000 euron järjestelmä.

– Jatkossa, kun akkujen hinta laskee, niin tulen hankkimaan akun tai ladattavan hybridiauton, miettii Huopalahti aurinkosähkön käyttöä.

Jos netistä alkaa etsiä aurinkopaneelien myyjiä ja asentajia, niin tulos on mittava. Tarjoajien joukossa on isoja ja pieniä yhtiöitä ja hinnat vaihtelevat.

Valituksia on tullut aggressiivisista ovelta ovelle kauppiaista, joiden työnjälki ei aina ole paras mahdollinen.

Rainer Huopalahti kehottaa luottamaan tutumpiin yhtiöihin, jotka ovat pystyssä vielä asennuksen jälkeenkin.

– Kehottaisin kaikkia tsekkaaman asentajafirman, että sillä on takuuta vielä 5-10 vuoden päästä. Se, että ostaa netin kautta ja asennuttaa jollain kaverilla, niin en lähtisi siihen kelkkaan mukaan.

Aurinkoenergian tuotanto tuplaantuu

Sähkön pientuottajia on tullut viime vuosina runsaasti, vaikka osa aurinkosähköjärjestelmiä hankkineista ei myykään ylijäämäsähköään. Esimerkiksi sähköverkkoyhtiö Carunasta kerrotaan, että sillä on tällä hetkellä noin 3100 pientuottajaa. Eleniassa vastaava luku on nyt 2100, viime vuodesta kasvua on viitisen sataa.

Suomen koko aurinkovoiman tuotantoteho oli vuonna 2017 noin 70 megawattia. Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Jero Ahola arvelee sen nousevan tänä vuonna 150 megawattiin.

Eri sähköyhtiöistä kerrotaan kiinnostuksen aurinkosähköä kohtaan kasvaneen viime vuosina. Yrityksille kiinnostusta lisää 25 % tuki, mutta omakotitaloasujillekin aurinkosähkö on tullut entistä kannattavammaksi.

Fortumista viestitään, että tänä vuonna yksityistalouksille on myyty jo useita satoja aurinkopaneelijärjestelmiä. Hankintapäätöstä on helpotettu joustavalla maksuajalla, mikä tuntuu olevan muillakin yhtiöillä houkuttimena.

Korko saattaa kuitenkin huidella hieman euriboreja korkeammalla eli noin 6-8 prosentin välillä.

Jos alkaa miettiä aurinkopaneelien hankintaa, niin oman katon mahdollisuudet ja sinne sopivan järjestelmän voi arvioida aluksia esimerkiksi Helenin aurinkolaskurista, jossa ilmakuvan perusteella mitataan katon sopivuus. Linkki aurinkolaskuriin (siirryt toiseen palveluun).

Yrityspuolella Fortum voitti keväällä S-ryhmän järjestämän kilpailutuksen aurinkosähköjärjestelmän toteuttamisesta noin 40 liikekiinteistön (Prisma, S-market ja ABC-asemia) katolle ympäri Suomea. Tämä tarkoittaa yhteensä noin 37 000 paneelia.

Kokonaisteholtaan noin 10 megawatin aurinkosähköhanke on kautta aikojen suurin katolle asennettavien aurinkoenergiajärjestelmien kokonaistoimitus Pohjoismaissa.

Naapurin aurinkopaneeli houkuttelee hankintaan

Aurinkopaneelien tehon vaihtelu on tullut yllätyksenä myös turkulaiselle Rainer Huopalahdelle. Hellesää ei olekaan paras mahdollinen keli.

– Jännä yllätys tuli, että nämä paneelit pudottavat tehoaan lämpötilan noustessa yli +20 asteen. Optimaalista olisikin sellainen miinus 10 astetta, aurinkoinen sää ja katolla pikkuisen lunta, jolloin tulee heijastevaikutus.

Silloin paneelien teho voi pompata jopa 120 prosenttiin.

Nyt varastohuoneen seinässä oleva invertteri kertoo tuotoksi erilaisia lukemia. Pilvet liikkuvat taivaalla auringon eteen ja välillä mittarilukema heilahtaa alle tuhannesta kilowattitunnista miltei 3200:een.

Tontilla ja sen reunoilla kasvaa isoja mäntyjä, joiden kaataminen vaatii kaupungin luvan. Naapuritalon katolla on muutama aurinkopaneeli enemmän, mutta muuten aurinkoenergia ei ole kiinnostanut omakotitaloasukkaita liiemmin.

Vuoden kuluttua Rainer Huopalahdella on näyttöä siitä, pitivätkö järjestelmän myyneiden kauppamiesten puheet paikkansa.

FinSolar-projektin johtaja Karoliina Auvinen sanoo tutkimusten perusteella suurimpana syynä aurinkopaneelien hankintaan olevan läheltä tuleva vertaistieto. Kun oma naapuri tai ystävä kertoo hankkineensa aurinkosähköjärjestelmän, niin kiinnostus herää.

Viranomaisten tai tutkijoiden tieto ei vakuuta yhtä paljon.

Lakimuutos auttaisi rivi- ja kerrostaloyhtiöitä

Tällä hetkellä aurinkovoimaloita hankitaan vielä vähän kerrostaloihin. Voimaloiden sähköä käytetään vain kiinteistösähköä varten eli hissien, ilmastoinnin ja sen tapaisiin kohteisiin. Jos kaikkiaan asuinosakkeisiin haluttaisiin tuoda aurinkosähköä, pitäisi talon kaikki mittarit vaihtaa.

Toista vaihtoa eli nykymittarien hyödyntämistä ja aurinkosähkön jakamista osakkaille paneelien omistamisen suhteessa, kokeillaan parhaillaan muutamassa kerrostalossa. Tietokoneohjelman avulla pystytään sähköä jakamaan osakkaille talon kiinteistöverkossa.

Laajentuakseen tämä virtuaalimittarointi- eli hyvityslaskentamalli vaatisi lakimuutoksen, koska nykyinen laki ei tunne taloyhtiön sisäistä energiayhtiötä ja pientuotannon jakamista talonkiinteistöverkossa.

Eri tuotanto- ja kulutusmäärät olisivat kuitenkin helppo kerätä yhteiseen Fingridin tietokantaan (datahubiin), jossa tarvittavat laskennat saataisiin helposti. Tämä mahdollisesti toteutuu lähivuosina.

