Tilastokeskus: Perustoimeentulotuki riittää elämiseen, jos sen käyttää vain niihin asioihin, joihin se on tarkoitettu – tämä ei kuitenkaan ole mahdollista monille lapsiperheille ja pienituloisille

Toimeentulotuen perusosa riittää pienituloisten ja lapsiperheiden arkimenoihin, jos se voidaan käyttää vain niihin asioihin, joihin se on tarkoitettu. Tähän lopputulemaan tulee Tilastokeskuksen selvitys (siirryt toiseen palveluun).

Selvityksen tehneen Tilastokeskuksen yliaktuaarin Mira Kajantien mukaan perus­osa näyttäisi riittävän jopa keski­tuloisen koti­talouden välttämättömiin päivittäis­menoihin. Selvityksessä on käytetty vuoden 2016 kulutustietoja.

Ongelmallista on kuitenkin se, että kaikki eivät voi käyttää perustoimeentulotukea pelkkiin arkimenoihin. Selvityksen mukaan etenkin lapsiperheet ja pienituloiset tinkivät arkimenoistaan, jotta rahaa säästyisi muihin kuluihin.

Näihin menoihin voi saada perustoimeentulotukea Toimeentulotuen perusosan on tarkoitus kattaa perus­turvan varaan joutuneen koti­talouden välttämättömät päivittäiset menot. Perustoimeentulotukea voi saada seuraaviin menoihin: Ravintomenot

Vaatemenot

Vähäiset terveydenhuoltomenot (esim. itsehoitolääkkeet)

Henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot

Paikallisliikenteen käyttö

Sanomalehden tilaus

Puhelimen ja tietoliikenteen käyttö

Harrastus- ja virkistystoiminta

Muut vastaavat henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot Lähde: Kela (siirryt toiseen palveluun)

– Pienituloiset eivät periaatteessa pysty kustantamaan sitä arjen tasoa, joka Suomessa on katsottu kohtuulliseksi, vaan ne rahat kuluvat johonkin muuhun, Kajantie sanoo.

Kajantien mukaan pienituloiset tinkivät päivittäismenoistaan merkittävästi, sillä niihin käytetään huomattavasti tukisummaa vähemmän rahaa. Kajantie huomasi tämän vertaillessaan eri tuloryhmien rahankäyttöä päivittäismenoihin, kuten ruokaan.

Vasta keski­tuloiset kuluttavat arjessa suurin piirtein sen, mitä lainsäätäjä on katsonut tarpeelliseksi kohtuullisen elämän ylläpitämiseen. Päivittäismenoihin kuluu selvästi enemmän rahaa vain kaikkein hyvätuloisimmilla.

Kajantie sai idean selvitykseen kesällä, kun julkisuudessa käytiin keskustelua toimeentulotuen perusosan riittävyydestä. Keskustelua herätti muun muassa Ylen uutinen kansanedustaja Susanna Kosken (kok.) ja pitkäaikaistyöttömän Anna-Maija Tikkasen kohtaamisesta.

– Halusin katsoa, että mikä se oikea kulutustaso on. Aluksi se oli vähän hämmentävää, että pienituloiset käyttävät vielä vähemmän kuin tuen taso on. Syy lienee kuitenkin se, että he tinkivät kulutuksesta, jotta kustantavat jotain muuta. Aika pienellä he tulevat toimeen, Kajantie sanoo.

Koti tai auto voi olla arkimenojen tinkimisen syy

Kajantie ei tutkinut, mihin arkimenoista tingityt rahat käytettiin, mutta arvioi muuhun kulutukseen kuuluvan mahdollisesti kodin tai auton.

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea myös asumiskuluihin kohtuulliseksi katsottuun rajaan asti (siirryt toiseen palveluun). Asukas maksaa ylimenevän osan itse tai voi hakea sen kattamiseen täydentävää toimeentulotukea.

– Ovatko pienituloisten asumiskulut niin isoja, että he säästävät, jotta voivat asua omassa asunnossaan? Tai onko auto katsottu niin välttämättömäksi, että mieluummin tingitään arjen menoista kuin luovutaan autosta?

– Jos ei olisi tällaisia muita menoja, niin periaatteessa perusosan määrällä pitäisi pystyä kattamaan tällaiset arkielämän menot ainakin kulutustutkimuksen aineiston perusteella.

Selvityksen mukaan vuokralla asuminen on selvästi yleisintä kaikista pienituloisimpien keskuudessa. Pienituloisimmat maksavat vuokria kymmen­kertaisen määrän kaikista hyvätuloisimpiin verrattuna.

Perusosasta käytetään eniten rahaa ruokaan

Vuonna 2016 kohtuullisen elin­tason hinnaksi asetettiin 485 euroa, mikä oli toimeen­tulotuen perus­osan määrä yksin­asuvalle.

Tuolloin perustoimeentulotukeen kuuluvista päivittäismenoista rahaa paloi eniten ravintoon, 45 prosenttia. Toiseksi eniten rahaa käytettiin polttoaineeseen ja vaatteisiin, jotka molemmat lohkaisivat 11 prosenttia rahoista.

Kajantien mukaan hyvätuloisimmilla kuluu päivittäis­menoihin yli kaksin­kertainen summa pieni­tuloisiin verrattuna. Jo ruokamenot ovat hyvätuloisilla lähes kaksinkertaiset.

Asuminen on päivittäiskulutuksen ohella suurin menoerä.

