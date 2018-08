Video: Pentunsa menettänyt kissaemo otti orvot kissanpojat huomaansa eläinhoitolassa – kahdesta tragediasta syntyi yksi onnellinen loppu

Turun eläinhoitolassa asuu nyt ainakin neljä kissaa, joilla kenties on rankka menneisyys, mutta nähtävästi paljon parempi tulevaisuus.

Suomen eläinhoitoloissa on tänä kesänä ollut poikkeuksellisen paljon löytökissoja. Eläinsuojeluyhdistykset ympäri maan tekevät työtä, jottei yksikään koditon eläin jäisi vaille turvaa ja hoitoa.

Tarinoita on yhtä monta kuin on löytöeläimiäkin, eivätkä ne läheskään aina ole onnellisia. Turun eläinsuojeluyhdistyksen kissahoitolassa on kuitenkin viime viikkoina saatu nauttia vähintään yhdestä onnellisesta löytöeläintarinasta. Se sai alkunsa heinäkuussa, jolloin hoitolaan tuotiin Yliskulman kissaksi nimetty tiine kissa. Kävi niin murheellisesti, että pentu syntyi kuolleena.

– Narttu oli tietysti tarkkailussa synnytyksen jälkeen. Havaitsimme, että se oli vaisuhko ja vetäytyvä, kertoo eläinsuojeluyhdistyksen työntekijä Sini Kielo.

Ikävää oli sekin, että Yliskulman kissan käytös muuttui päivä päivältä huolestuttavammaksi.

Kolme pentua telakalta

Heinäkuussa Turun eläinsuojeluyhdistyksen hoiviin tuotiin kolme orpoa kissanpentua. Ne oli löydetty Turun telakalta eikä niiden emosta ollut mitään tietoa.

– Ei ole harvinaista, että hoitolaan tuodaan pentuja ilman emoa, Sini Kielo sanoo.

Sen äidinvaistot heräsivät todella voimakkaasti. Tuntui, että se kaipasi lähelleen pentuja jopa enemmän kuin pennut kaipasivat emoa. Sini Kielo

Yliskulman kissa ja pentutrio viettivät aluksi aikaa omissa hoitohäkeissään, mutta kuitenkin samassa huoneessa. Melko pian hoitajat havaitsivat emon käytöksessä muutoksia.

– Se käyttäytyi kuin kissaemo, joka on erossa omista pennuistaan. Se oli hyvin kiinnostunut orpopennuista ja tarkkaili niitä ilmaisten olevansa niistä huolissaan.

Hoitajat ryhtyivät varovasti tarjoamaan pentuja Yliskulman kissalle ja narttu alkoi entisestään piristyä.

– Sen äidinvaistot heräsivät todella voimakkaasti. Tuntui, että se kaipasi lähelleen pentuja jopa enemmän kuin pennut kaipasivat emoa, Kielo sanoo.

Yliskulman kissa otti orpopentujen kanssa välittömästi tilanteen haltuun: se ryhtyi hoitamaan pentuja ja pesi ne ensitöikseen huolellisesti.

Liikuttavaa myös hoitajille

Yliskulman kissan ja sen orpopentujen onnellista yhteiseloa on kestänyt Turun eläinhoitolassa nyt muutaman viikon ajan. Sini Kielo ei lakkaa hämmästelemästä, miten hienosti eläimet toimivat.

Pennuille on todella tärkeää, että ne pääsevät kasvamaan isoiksi aikuisten kissojen kanssa. Ihminen ei voi ikinä korvata sitä mitä kissaemo voi pennuille antaa. Sini Kielo

– On tosi sydämellistä, että orpopennut saavat emon ja oman pentunsa menettänyt emo pääsee käyttämään vaistojaan pentujen kasvattamiseen. Pennuille on todella tärkeää, että ne pääsevät kasvamaan isoiksi aikuisten kissojen kanssa. Ihminen ei voi ikinä korvata sitä mitä kissaemo voi pennuille antaa, hän sanoo.

Sini Kielo uskoo, että pentujen tulevaisuus on hyvä. Emon ja pentujen välille on nopeasti muodostunut side, jollaista ei kaikkien välille voisi tulla.

– Emolla oli tarjota pennuille hoivavietti ja pennut saavat nyt mallia emolta, että miten toimia niin kuin kissan kuuluu. Emme me ihmiset pysty siihen, mihin eläimet pystyvät, Kielo sanoo.

Alku on kissallekin tärkeä

Eläinten käyttäytymiseen perehtynyt tutkija ja kirjailija Helena Telkänranta sanoo, että kissan ensimmäiset viikot ovat ratkaisevia koko sen loppuelämän kannalta.

– Silloin ratkaistaan se kuinka luottavainen kissasta tulee ihmisten suhteen.

Sama pätee kokemuksiin muiden eläinten kanssa: hyvät kokemukset vaikkapa toisten kissojen kanssa kasvattavat elinikäisen luottamussuhteen.

– Jos kissanpentu saa hyviä kokemuksia koirista, niin silloin ne oppivat luottamaan koiriin, Telkänranta sanoo.