Malmin lentokentälle tulossa suurtapahtuma ensi kesänä – Taustalla merkittävä toimija, joka tuonut esimerkiksi Justin Bieberin Suomeen

Fullsteam Agency Oy on järjestämässä kaikessa hiljaisuudessa suurtapahtumaa, mistä ei tiedetä vielä oikein mitään.

Helsingin kaupunki on eilen antanut myönteisen päätöksen Malmin lentokentän alueen vuokrauksesta Fullsteamin suurtapahtumaa varten. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistan mukaan tapahtuma järjestettäisiin 24.07.2019. Vuokra-ajaksi on määritelty 15. - 28.7.2019.

– Toistaiseksi emme voi valitettavasti kertoa vielä mitään yksityiskohtia tapahtumasta, Fullsteamin toimitusjohtaja Tuomo Tähtinen sanoo.

Miksi Malmin lentokenttä?

– Malmin lentokenttä soveltuu hyvin suurtapahtumien järjestämiseen. Vastaavia paikkoja on Helsingissä hyvin vähän. Siksi päädyimme siihen.

Fullsteam on musiikin monitoimitalo, ja se tunnetaan tapahtumajärjestäjänä, joka on tuonut esimerkiksi Princen ja Justin Bieberin kaltaisia suuria tähtiä Suomeen. Fullsteam tunnetaan myös Provinssi- ja Sideways-festivaalien järjestäjänä.

Helsingin kaupungilla pulaa suurtapahtuma-alueista

Tukkutori -yksikkö vastaa Malmin lentokenttä -alueen tapahtumavuokrauksista.

– Helsingissä ei ole kauheasti alueita, joissa voisi järjestää suuria tapahtumia. Ennen oli esimerkiksi Kyläsaari, jossa järjestettiin Weekend Festivaali, mutta se alue on nyt rakenteilla. Tänä vuonna festivaali järjestettiin Hietaniemen rannassa ja sivusta seuranneena se sai paikkana paljon kritiikkiä, tiimipäällikkö Merja Sorakari Tukkutorilta kertoo.

Sorakarin mukaan suurtapahtuma Malmin lentokentällä on mahdollinen, koska Malmin lentokenttäyhdistyksen maavuokrasopimuksessa on maininta, jossa pyritään saamaan alueelle tapahtumatoimintaa.

– Tällöin voidaan ottaa koko lentokenttä käyttöön, jos tarve vaatii.

–Helsingin kaupungilla on tietysti tavoitteena myös etteivät kaikki lähtisi vaikkapa Hämeenlinnaan toteuttamaan suuria tapahtumia ja meillä ei juuri alueita ole täällä kaupungissa vapaana.

Sorakari näkee positiivisena asiana Malmin lentokentän alueen väliaikaisen käytön suurtapahtumaa varten. Hänen mukaan Helsinki haluaa mahdollistaa tapahtumien järjestämisen kaupungissa.

Malmin lentokenttä kiinnostaa tapahtumajärjestäjiä

Malmin lentokentällä on aiemmin järjestetty erilaisia pienimuotoisia tapahtumia. Tämän vuoden aikana siellä on järjestetty jo kaksi konserttia. Toinen niistä on kesäkuun alussa ensimmäistä kertaa järjestetty suomirap Aerodome Festival.

Sorakarin mukaan monet erilaiset tahot ovat alueesta kiinnostuneita ja kysyntää riittää.

– Entistä kiitotietä on eniten hyödyntänyt Finnish Hot Rod Association ry eli suomalainen kiihdytysajoseura. He järjestävät kesäisin kiihdytyskisoja. Syyskuun aikana kentällä voi nähdä koiranäyttelyitä.

– Nämä ovat tällä hetkellä vain väliaikaiskäyttöä varten vuokrattuja tiloja. Sitten kun uutta asuinaluetta aletaan rakentamaan niin alueella ei voida varmaan järjestää enää suuria tapahtumia. Ei sinne varmaan tilaakaan jäisi.